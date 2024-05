Julián Muñoz y Mayte Zaldívar han vuelto a casarse

En ocasiones la realidad supera a la ficción, y esta es una de ellas. 20 años después de su separación tras la irrupción de Isabel Pantoja en la vida de Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella y su exmujer Mayte Zaldívar, han vuelto a casarse.

A pesar de que la hostelera lleva 15 años de feliz relación con Fernando Marcos, no ha dudado en volver a dar el 'sí quiero' al padre de sus hijas Elia y Eloísa, en el que está completamente volcada desde que su salud empeoró drásticamente a causa del 'cáncer galopante' que el expolítico ha revelado que padece y por el que estuvo ingresado en un hospital malagueño durante varias semanas el pasado mes de marzo.

Su segunda boda, que por el momento no han confirmado ni Julián ni Mayte, se habría producido el pasado 30 de enero ante notario en Marbella y sería, según el programa Fiesta, en "artículo mortis" por el delicado estado de salud del ex de Pantoja. De ahí que no hayan tardado en surgir las especulaciones acerca de posibles intereses económicos comunes en el exmatrimonio, que no habrían dudado en volver a unir sus vidas por si al exalcalde le sucediese algo.

Sin embargo, este 'sí quiero' no parece haber alterado en absoluto su día a día ni tampoco la relación que Zaldívar tiene con Fernando, que siempre ha presumido de 'buen rollo' con Julián. Y lo han vuelto a hacer tras salir a la luz su boda secreta. Este domingo, como la familia que son, los tres se han reunido en un chiringuito de la localidad malagueña para comer junto a sus hijas y sus nietos. Y una vez más han vuelto a derrochar complicidad y a demostrar que son una piña en torno al exalcalde, con un aspecto más deteriorado que en sus últimas apariciones.

Muy serio, Muñoz ha evitado pronunciarse sobre su enlace con Mayte, dejando en el aire los motivos por los que ahora, 20 años después de su ruptura, han vuelto a convertirse en marido y mujer.