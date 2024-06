Zona de bajas emisiones: cómo conseguir los distintivos ambientales de la DGT para poder circular

El próximo 30 de junio, termina el periodo de información de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, por lo que el Ayuntamiento de Sevilla comenzará a sancionar a todos los vehículos que circulen por la zona y que no cuenten con el dispositivo ambiental apto para poder hacerlo. Con esta medida, los vehículos más contaminantes que no cuenten con distintivos 0 emisiones, Eco, C o B no podrán acceder a las zonas delimitadas de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas.

Desde el pasado 8 de enero, que entró en vigor la ZEB de la Cartuja, comenzaron las labores de información mediante una campaña informativa y de dinamización social. También, se han notificado a modo informativo las infracciones a los conductores que incumplieron las restricciones de accesos. Es a partir de julio de 2024, cunado los accesos no autorizados detectados serán denunciados y sancionados.

Sevilla no es la única ciudad en comenzar a limitar la circulación de los vehículos contaminantes, algunas como Madrid, Barcelona, Rivas Vaciamadrid, Valencia o Gijón ya han activado las limitaciones y están en funcionamiento. Excepto en Barcelona, que han sido anuladas temporalmente por el Tribunal Superior de Justicia.

Qué es una ZBE y para qué sirve

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se implementan en ciudades con una población superior a los 50.000 habitantes, así como en áreas insulares y municipios con más de 20.000 habitantes que registran ciertos niveles de contaminación. Esta medida tiene como finalidad primordial mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación, promoviendo así un entorno más saludable y sostenible para todos sus habitantes.

Para lograrlo, trata reducir o disuadir del uso de vehículos contaminantes restringiendo el acceso a la misma, en cumplimiento de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo Real Decreto, en una disposición transitoria, establece un plazo de 18 meses para que los proyectos se adapten a este desarrollo completo de la normativa estatal.

Cómo conseguir el distintivo ambiental en Sevilla

Correos facilita a la ciudadanía la adquisición de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus oficinas de Sevilla para cumplir con la regulación de la Zona de Bajas Emisiones, que está en vigor en la Cartuja hispalense. Estos distintivos se pueden adquirir en cualquiera de las 93 oficinas de Correos de la provincia de Sevilla y a través de sus 110 servicios rurales.

En respuesta a la creciente necesidad de cumplir con las regulaciones ambientales en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Correos facilita a la ciudadanía la adquisición de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) en su red de 2.388 oficinas de Correos de toda España y a través de sus 6.000 carteros y carteras rurales.

Así de una forma "fácil y conveniente" los ciudadanos pueden adquirir estas etiquetas y evitar posibles multas en las ciudades donde apliquen sanciones, ha detallado Correos en una nota de prensa.

Tipos de distintivos y precio

En la actualidad, se comercializan cuatro tipos de distintivos en función del impacto ambiental de los vehículos: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), Etiqueta C (verde) y Etiqueta B (amarilla). Con un coste de cinco euros, estos distintivos están disponibles en dos tamaños, en función del tipo de vehículo, y representan una herramienta esencial para la identificación de vehículos conforme a las regulaciones ambientales.