La familia de uno de los fallecidos en Cerro Muriano denuncia el incumplimiento de todas las medidas de seguridad

El pasado 21 de diciembre no se habrían cumplido "ninguna" de las medidas de seguridad e higiene en la base de Cerro Muriano en Córdoba, día en el que fallecieron dos militares ahogados, el soldado sevillano Carlos León Rico y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar, en un ejercicio de cruce de un lago artificial.

Es lo que ha denunciado en una rueda de prensa, en Sevilla, Luis Romero, el abogado que representa a la familia de Carlos León. Ha estado acompañado de Isabel Escartín, representante legal de los padres de Carlos León, y Lidia Benítez y Rocío González, del departamento jurídico.

Según ha explicado Romero, ya existe un informe realizado por parte del secretario general del mando de adiestramiento y doctrina del Ministerio de Defensa, que fue reclamado por el juez y al que ha tenido acceso la defensa, con las medidas de seguridad que debían estar en una maniobra de ese tipo. Y la conclusión a la que ha llegado el letrado es que "no se cumplió ninguna medida de seguridad". Algo que servirá de cara a la prueba pericial del equipamiento que llevará a cabo el juez este martes en Cerro Muriano, la primera vez que están convocadas las partes de manera presencial.

El abogado ha lamentado que "desde hace varios años se vienen recortando los presupuestos por el Ministerio de Defensa para seguridad". En primer lugar, afirma que "la seguridad del paso es esencial, se necesita instrucción específica y equipos adecuados", y ha pasado a enumerar un listado de medidas de seguridad que no se cumplieron.

Una de ellas sería "un sistema de señalización en la orilla opuesta", que "no la había ni estaba en los informes". También habla de "personal militar, que estaban en el agua y poco podían hacer como se demostró".

Otra denuncia de Romero es que era "necesaria la instalación de una cuerda fiadora de seguridad, entre la orilla próxima y la opuesta. Era una cuerda a modo de guía, que el capitán ordenó que no se agarrasen salvo casos extremos, y todos se agarraron y se hundieron". Añade que tampoco existía una "atadura de modo individual, un arnés, con las sujeciones adecuadas a los extremos, como los árboles, de forma adecuada".

Por último, prosigue con "la impermeabilización del equipo. Impermeabilidad no había en las mochilas, y menos los soldados, que llevaban una simulación de una mina que era un peso añadido de 3,5 kilos. Con todos los objetos en la mochila, no flota y se empapa". "Es necesaria la instrucción del personal. No hubo, hubo unas palabras unos minutos antes. Lo único que escuchaban es "hoy os vais a mojar" y poco más. No hay una instrucción adecuada".

Sospechas con el capitán Zúñiga

Romero ha informado también acerca de sospechas con el capitán Zúñiga, en su día al mando de las maniobras que acabaron en la tragedia, y su la presunta continuidad "al mando y dirigiendo maniobras en las que presuntamente habría militares que pudieron ser testigo de los fallecimientos".

Sí asegura que no tiene pruebas directas, pero ha podido hablar con militares que tienen constancia de que ello. "Sería una vergüenza que un capitán presuntamente culpable de la muerte de dos militares siga al mando aunque sea parcialmente".

El letrado ha desvelado que está en contacto con "suboficiales y oficiales, incluso jefes", que se han puesto a su disposición sus conocimientos a nivel general y sobre la base de Cerro Muriano. Están "dándonos la razón y queriendo ayudarnos, con pruebas e indicaciones".

Ha lanzado una serie de preguntas al Ministerio de Defensa: "¿Es cierto que se encuentra al mando y sigue dirigiendo maniobras? ¿A testigos? ¿No sería una intimidación a testigos? ¿Dónde está el capitán Zúñiga? ¿Por qué hay tanta opacidad? ¿Es cierto que usó gases lacrimógenos anteriormente y por eso se le expedientó? ¿Se redujo el presupuesto y por eso no había ambulancia ni médicos? ¿Estaban preparados para estar allí? ¿Estaban permitidos este tipo de ejercicios?".

"Homicidio doloso y eventual por omisión"

Luis Romero ha reiterado ante los medios que hubo "negligencias" y un "delito por homidicio doloso y eventual por omisión". "Entendemos que más que la jurisdicción militar es la juridicción ordinaria. Más que un homicidio imprudente, fue doloso y eventual por omisión", ha explicado.

Pide que se amplíe la investigación: "Vamos a solicitar por una querella que los delitos sean solo esto, como habíamos manifestado, y que se investigue igualmente a la cadena de mando. Como el Juzgado Togado Militar solo llega al capitán, que el Juzgado Togado de Madrid sea el competente".

Los mandos investigados comparecen el día 22

El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla aplazó del día 21 de este mes al día 22, las comparecencias previstas de los tres mandos investigados (un capitán, un teniente y un sargento) por la muerte del soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar, durante unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano (Córdoba), donde fallecieron ahogados en un ejercicio de cruce de un lago artificial.

El abogado de la viuda del cabo cordobés remitió un escrito a la ministra de Defensa, Margarita Robles, solicitándole la "suspensión de funciones del capitán, el teniente y el sargento" encausados por las muertes de los citados militares de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X.

Por su parte, según la acusación particular que ejerce la familia del soldado sevillano fallecido, de los hechos serían responsables el general de la Brigada X Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra; dos coroneles, tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día, el teniente coronel; el comandante; el capitán que dirigía el ejercicio; dos tenientes y el sargento, unos como autores y otros como cooperadores necesarios.

Antes, el juez que investiga el caso visitará la base de Cerro Muriano en Córdoba este próximo 19 de marzo para realizar una inspección ocular del lugar donde murieron ahogados estos dos militares el pasado 21 de diciembre.