Habla el dueño de la joyería atracada en Sanlúcar: "Esto es Sanlúcar, una ciudad buena, solidaria"

Aún consternado por lo sucedido, Raúl Buzón, dueño de la joyería que fue atracada en Sanlúcar en la que los ladrones fueron interceptados por los vecinos logrando evitar su fuga, ha agradecido este martes en el programa Mesa de Análisis, de Canal Sur, a los vecinos y comerciantes de la calle Barrameda por su valiente intervención. Durante su intervención televisiva, ha detallado la dureza con la que los atracadores entraron a su comercio, amenazando con un arma a la dependienta, embarazada, e incluso rociándole la cara con gas pimienta.

Buzón narra que los atracadores entraron ataviados, como se podía observar en el vídeo que minutos después se viralizó, con un mono de trabajo de color azul eléctrico y un casco de moto, accediendo al local con un mazo y un arma, "que aún no se sabe si es real o no", apuntando a su compañera, embarazada y mostrando una gran agresividad. "La mandan al suelo, a la voz de 'atraco, atraco'. Parten los cristales con tanta agresividad", detalla el comerciante.

Pero ante tan situación, Buzón reconoce estar agradecido con todos los vecinos y comerciantes de la calle, que al ver lo que estaba sucediendo, no dudaron en interceptar a los ladrones, pese a que ese gesto les provocara lesiones, tal y como ha reconocido el propietario de la joyería. Asegura que los ladrones rociaron también con gas pimienta a los transeúntes que se enfrentaron a estos, además de provocarle lesiones a causa de las patadas que propianron los delincuentes.

Pese al susto y los daños provocados por el atraco, el dueño de la joyería sólo tiene palabras de agradecimiento hacia sus vecinos: "La gente se jugó su vida. Esto es Sanlúcar, una ciudad buena, solidaria". Por eso, se queda con la solidaridad de sus vecinos y que su compañera se encuentra buen estado. "Quiero agradecer públicamente a la calle Barrameda, no tengo boca para darle las gracias, y a todas las personas que me llaman y me están dando muestras de apoyo".

Los delincuentes no son de Sanlúcar

El dueño de la joyería ha hecho un alegato en defensa del pueblo de Sanlúcar, que hace menos de un mes también se vio involucrado en otro suceso violento. Asegura que los ladrones son residentes de Sevilla. "No son gente de Sanlúcar. Las cosas que pasan en Sanlúcar son estas, la ayuda entre comerciantes y vecinos. Nos quedamos con eso y con el estado de salud de mi compañera", ha concluido el dueño del establecimiento.

Lo cierto es que el vídeo se ha viralizado dado la espectacularidad con la que actuaron los vecinos y porque el atraco parecía salido de una serie de Netflix.