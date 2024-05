Sale del hospital uno de los guardias civiles arrollados en la AP-A: “Me habéis salvado la vida”

Uno de los guardias civiles que resultó herido de gravedad en el accidente de Los Palacios, donde un camión arrolló un control de tráfico, ha recibido el alta hospitalaria. El agente, que sufría un neumotórax bilateral y otros traumatismos, fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el siniestro.

El accidente ocurrió en la madrugada del 19 de marzo en la AP-4, a la altura de Los Palacios y Villafranca. Un camión articulado embistió un control de drogas de la Guardia Civil, causando la muerte de seis personas, entre ellas dos agentes. Entre los heridos se encontraba Alberto, agente de la GAR (Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil).

Desde marzo pasado ha estado ingresado en el hospital del que ahora se despide "con pena" después de que el personal sanitario le atendiera tras el accidente. Sobrevivió al accidente, sin embargo, 'Peces' como es conocido entre el grupo de agentes, no podrá volver a caminar.

La secuela. Alberto no podrá volver a caminar

"Me habéis salvado porque vine aquí moribundo y me habéis curado todas las heridas", afirmaba emocionado el propio Alberto en un vídeo publicado en redes sociales y que ha emitido Antena 3. El agente herido ha tenido palabras de agradecimiento a los profesionales que le han cuidado durante estos meses: "Uno llega aquí en la situación más dramática de su vida... Nos hacéis ver que esto es un cambio de vida a una vida, diferente y ya está, no hay peor ni mejor".

El acto de despedida del centro médico estuvo cargado de emoción. Los compañeros que han ido a arroparlo en el final de la etapa hospitalaria le hicieron entrega de una placa, en la que se podía leer: Al compañero que nunca se rinde. Por tu fuerza y tu valentía.

El conductor ha sido acusado de seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia y tres delitos de lesiones graves por imprudencia . Las causas del siniestro parecen en principio accidentales. El conductor del vehículo articulado al recibir señales, maniobró al parecer bruscamente, desviándose hacia el arcén y arrolló a los tres primeros vehículos oficiales del GAR y al menos a otros dos vehículos que estaban dentro del dispositivo.

El reclamo. "Seguimos sin ser considerados profesión de riesgo"

Mientras, al tiempo que le brindaban ánimos, los agentes de la Guardia Civil lamentaban en redes sociales que no se les ampare legalmente al considerar sus labor como un trabajo de riesgo: "Ahora le queda una gran lucha, mientras tanto nada ha cambiado y seguimos sin ser considerados profesión de riesgo".