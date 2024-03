No entraba en sus planes pero al final el president Pere Aragonès ha pulsado el botón electoral. Según él, no le han dejado otra opción. El no a los presupuestos ha precipitado el fin de una legislatura donde el independentistimo se ha divido. En Junts acusan al president de cálculo electoral para dificultar que Puigdemont sea su candidato, aunque ellos hacen entender que Puigdemont sí lo será. Y quienes ganaron en votos las últimas autonómicas, el PSC, Salvador Illa, cree que el 12 de mayo hay una oportunidad para poner fin a un gobierno independentista. Por su parte los Comunes creen que el adelanto electoral es "la decisión coherente" y en el PP aspiran a hacerse con los votos de Ciutadans que sí se presentará.