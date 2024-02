El turismo "no es ajeno" a las restricciones que se toman en Andalucía contra la sequía

El Gobierno de Andalucía ha aclarado este martes que el turismo está sometido a las mismas restricciones que el resto de ciudadanos para luchar contra la sequía. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pachecho, no aclara cuándo se tomarán medidas para frenar el uso de agua en los hoteles, uno de los sectores donde más litros se conumen por persona.

Fernández-Pachecho ha señalado, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que puede "parecer que mientras algunos tienen restricciones el turismo campa a sus anchas", en realidad cumple las mismas normas que el resto de la ciudadanía. Aunque la Consejería de Turismo ha confirmado a El Correo de Andalucía que baraja medidas para frenar el gasto de agua, el también consejero de Sostenibilidad no ha indicado cuándo se pondrán en marcha restricciones como el uso de medidores de agua.

La temporada turística está cada vez más cerca y la situación hídrica no parece que vaya a cambiar en Andalucía. Aunque todavía no estamos en situación de emergencia, el problema es especialmente grave en el litoral mediterráneo, una de las zonas que recibe más turismo. Frente al gasto medio que hacen los ciudadanos andaluces, que se sitúa en 125 litros al día, los huéspedes de los hoteles andaluces consumen 350 litros cada 24 horas (entre los que se incluyen todos los servicios hoteleros).

Los pantanos en Andalucía siguen al 25% de su capacidad. Aunque la lluvia de los últimos días ha mejorado la situación de los embalses de la comunidad, que han subido 30 hectómetros cúbicos, estos tienen todavía 574 hectómetros menos que el año pasado. Desde la Junta señalan que están trabajando "de manera coordinada con el Gobierno de España para dar solución a la sequía".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a los turistas que visitan la comunidad para ser conscientes del uso del agua. Fernández-Pacheco ha subrayado que no solo tenemos los mejores paisajes o la mejor cultura, sino que "además tenemos un sector responsable con los recursos hídricos". Fernández-Pacheco ha querido dejar claro que el Gobierno de la Junta prima la "interlocución" con el sector y que no va a imponer nada a los hoteleros. "La Junta no va a imponer medidas que no sean habladas", ha insistido el consejero de Sostenibilidad.

El popular ha señalado que "ojalá no haga falta hacer nada" porque sigan las lluvias en la comunidad. Aun así, ha querido insistir en que, "con tiempo suficiente, se adoptarán las medidas que se tengan que adoptar" para evitar llegar a una situación de emergencia por sequía.