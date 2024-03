Así se consume agua en las ciudades andaluzas: Sevilla y Jaén, las que más ahorran

6,5 millones de andaluces sufren ya los estragos de la falta de lluvias del último lustro en la comunidad autónoma: cortes de agua, restricciones horarias, limitaciones de uso, menor presión de sus grifos, etc. Los agentes sociales implicados están de acuerdo en que el consumo urbano y su sostenibilidad en términos sociales, económicos y medioambientales es uno de los grandes retos de hoy y del futuro en Andalucía.

El mensaje parece haber calado en los andaluces. El consumo medio de litros por habitante y año es un 18% inferior a la media nacional, según el sector. Además, la demanda de agua urbana ha ido descendiendo progresivamente en los últimos años. Ha pasado de 162 litros por persona y día de media nacional en 2006, a 131 en 2020. En torno a los 130 litros también se sitúa la media andaluza, en línea con la europea.

Expertos sobre agua y operadoras del sector del abastecimiento y saneamiento explican a El Correo de Andalucía cómo se consume agua en las capitales andaluzas.

Duchas públicas en la playa de la Victoria (Cádiz) / EFE. Jorge Zapata

Los hogares andaluces consumen agua como la media europea

Respecto a los datos por capitales, Sevilla y Jaén son las provincias con menos consumo, en torno a los 105 litros por habitante y día. De hecho, la empresa pública del agua de la capital hispalense, Emasesa, se ha puesto un horizonte de 90 litros, en la línea de austeridad marcada por numerosas campañas de concienciación de las operadoras.

Los consumos domésticos, los de los hogares, están bastante ponderados por territorios. Todas las ciudades se sitúan en torno a los 120 litros por persona y día. Las fuentes del sector hidráulico consultadas sí apuntan a un repunte en comarcas como La Axarquía malagueña (150 litros) o la costa granadina.

Aun así, las cifras del consumo doméstico están lejos de las de el turístico, por ejemplo. Según la Consejería de Turismo, la media del consumo de los hoteles es de 350 litros por huésped y día. Además, la demanda urbana en verano se dispara en algunas provincias.

En este sentido, la Junta de Andalucía puso un tope al consumo doméstico de 160 litros en las comarcas de La Axarquía y la Costal del Sol, en Málaga, y en el Campo de Gibraltar (Cádiz), zonas donde se duplica y triplica el recurso consumido en los meses estivales.

En el siguiente mapa interactivo, haz clic sobre cada capital de provincia o comarca para consultar el dato concreto:

Medio millón de personas sufren ya restricciones en Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, situó en torno al medio millón el número de personas que sufren restricciones de agua en sus hogares por el déficit hídrico, en una rueda de prensa reciente sobre la sequía. Moreno realizó un llamamiento al impulso de una nueva cultura del agua. Una conciencia social que parece haber calado en la ciudadanía, dado los datos de consumo y su comparativa por territorios de los últimos años.

"El agua va a ser un limitante, es un problema con el que vamos a tener que convivir, y vamos a tener que adaptarnos, consumir menos, hacer cambios en los sectores productivos", aseguró el titular del Gobierno andaluz.

El Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento (2022), de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), refleja que el 67% del agua en España es de uso doméstico, mientras que casi el 12% se destina al uso industrial y comercial. El resto, algo más del 20% va a usos variados, como los municipales.

Para Julio Berbel, catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos de la Sequía que ha creado el Gobierno andaluz, "las estadísticas hay que mirarlas con mucho cuidado". Según Berbel, "las ciudades andaluzas dejan una fotografía de la demanda urbana del recurso, pero hay que tener en cuenta que es allí donde se han realizado más mejoras para evitar las fugas de la red. Habría que estudiar la situación en los municipios más pequeños".

Obra de abastecimiento de agua en Alhaurín de la Torre, en Málaga. / Prensa Ibérica

Mejoras en la red y lucha contra las fugas

Las operadoras públicas y privadas coinciden en el ingente esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años en mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento. Berbel explica muy gráficamente lo que supone una fuga: "Hablamos, incluso, de que en algunas zonas de Andalucía el agua que llega desde una potabilizadora (ETAP) al contador es solo el 50% del recurso".

La nueva Directiva Europea de Agua Potable está negociando una meta de pérdidas en las redes del 15%. El catedrático de la Universidad de Sevilla, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, sitúa a Zurich como el referente europeo en este ámbito con pérdidas del 5%. "En Sevilla, por ejemplo, ahora este porcentaje se sitúa en torno al 11%", apostilla.

"Países como Dinamarca y Alemania no tienen tuberías de más de 50 años, frente a la tasa de renovación española, que está en los 100 años" Julio Berbel — Catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos de la Sequía

Sobre esto, el ejemplo a seguir son países como Alemania o Dinamarca, que cuentan con colectores, tuberías e infraestructuras muy eficientes que evitan las pérdidas de agua. "Estos países no tienen tuberías de más de 50 años, frente a la tasa de renovación española, que está en los 100 años", contextualiza Julio Berbel. El experto en agua considera que en España hay una clara infra financiación en esta materia en relación con Europa.

Para Carlos Irigoyen, gerente de ASA, la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, "evitar las fugas es la lucha de todas las entidades suministradoras. Las mejoras en la digitalización y la eficiencia en la red de distribución son continuas".

Los embalses continúan en torno al 25%

A pesar de las últimas lluvias, en la que el estado de las cuencas hidrográficas andaluzas están remontando, su capacidad media no llega al 25%, según los últimos datos del Ministerio para La Transición Ecológica. Las cuencas hidrográficas gestionadas por la Junta de Andalucía están por debajo de esa media: en la del Guadalete-Barbate (Cádiz) apenas se supera el 17%, en la Cuenca Mediterránea Andaluza no llega al 20%, en la de Segura el registro no sube del 18%. La del Guadalquivir, de gestión estatal, está en el 25% de su capacidad.

Por todo ello, desde ASA reivindican su lema sectorial: "Juntos cuidamos el agua". Su gerente hace hincapié en que "esto es una labor conjunta. Tenemos que tener muy claro cuál es el valor real del agua, como recurso finito que es", puntualiza. "Poner en servicio el agua de forma continua en el presente y en el futuro es muy costoso", concluye.