El alcalde de Córdoba agita el debate sobre la tasa turística: "No la descarto a medio plazo"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha posicionado dentro del debate existente en el Consejo de Gobierno andaluz y en las filas del PP acerca de la implantación de la tasa turística para los visitantes a las diferentes ciudades de la comunidad autónoma. "No lo descarto en un futuro medio", ha afirmado.

"En Córdoba estamos en una situación intermedia. La Mezquita tiene alrededor de 2 millones de visitantes al año. No estamos en situación de saturación, la ciudad lo soporta bien, pero en algunas zonas sí hay. Vamos a llegar a un punto donde sí sea necesaria poner una tasa turística. No lo descarto a futuro. No es una prioridad. No lo descarto a un futuro medio", ha explicado Bellido al respecto.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba ha participado en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, en la mañana de este martes. Ha sido presentado por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, y también ha acudido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, o el secretario general del PP Andalucía, Antonio Repullo, entre otros.

Bellido ve "razonable" pedir la tasa turística

El alcalde de Córdoba, aunque para su ciudad sí ve la llegada de la tasa turística como algo necesario a "medio plazo", entiende todas las posturas y confirma la división de opiniones.

"Hay municipios que entienden que sería positivo y puedo compartir ese análisis. Hay ciudades en las que hay aglomeración con unos costes importantes para los servicios públicos de todo tipo, de limpieza, de transporte, de seguridad, de mantenimiento. Puede ser razonable. Y otros en situación contraria, donde no sea necesario imponer una tasa turística. Y los dos tienen razón", expone.

Así, considera que tendrá que ser la Junta la que lo regule "de alguna manera y decir las condiciones si alguien la quiere establecer y que haya garantía jurídica". "Si la Junta de Andalucía quiere, estamos a su disposición para abrir un grupo de trabajo al respecto, si lo entienden interesante", ha concluido José María Bellido.

También ha tenido palabras para la polémica del cierre bajo pago para turistas de la Plaza de España de Sevilla: "Si José Luis Sanz entiende que lo de la Plaza de España es necesario, por algo será. No vamos a discutir. Cada uno sabrá lo que hace en su ciudad, hay que ir al caso concreto y sin generalizar. En Córdoba no hay un espacio de esas características"

Pide una reforma de la financiación local

"Andalucía no se puede entender sin los municipios y entidades locales", ha defendido el presidente de la FAMP. Por ello, ha vuelto a reclamar una mejora de la financiación local.

"Es necesario la reforma de la financiación local venga ya y venga de la mano de la financiación autonómica. Desde el municipalismo, decimos que es el momento de abordar paralelamente la financiación local. Hay que abordar la descentralización en competencias y administración. Cuando hay un problema, los ciudadanos acuden a los ayuntamientos. Esa voluntad desde lo municipal de colaborar tiene que venir acompañada de la financiación. Es para calidad de vida, servicios públicos", explica Bellido.

Ha denunciado que tiene "necesidades que la Junta debe respaldar". "El municipalismo lleva muchos años así. Somos los hermanos pequeños de la administración históricamente y eso tiene que cambiar", reclama, haciendo hincapié en que "no puede haber financiación asimétrica entre diferentes administraciones y territorios".

"En Andalucía no queremos ser más que nadie, pero no debe haber desequilibrios territoriales. El modelo de financiación autonómica tiene que ir parejo al de la financiación local", añadía sobre esta cuestión.

No pone trabas a una ley de capitalidad para Sevilla

"Sevilla es una ciudad ya consolidada como capital y nadie lo discute. Tiene una idiosincrasia que igual es necesario una regulación. Existe en otras comunidades autónomas", declara al respecto.

Desde Córdoba dice que "no hay celos": "Me alegro de lo que le vaya bien a Sevilla y si hay que regularlo mediante ley, no hay ningún problema".

Asesoramiento para pisos turísticos o contra la sequía

El alcalde de Córdoba se ha referido a varios aspectos en los que quieren aportar a los ayuntamientos en materia de asesoramiento.

Uno de esos temas ha sido la vivienda turística. "Hay municipios pequeños para los cuales que haya viviendas turísticas es oportunidad para un desarrollo, porque no hay capacidad para un hotel. Y en ciudades grandes puede haber una situación contraria y que haya problemas de saturación. Desde la FAMP no nos toca posicionarnos, pero sí nos toca colaborar para que, con ese marco legal, cada ayuntamiento pueda aprovechar al máximo esa iniciativa. Es algo que ya estamos trabajando con la Consejería de Turismo y que los ayuntamientos puedan asesorarse", expone Bellido.

En cuanto a la digitalización, ha explicado que se está trabajando para que "no nos quedemos atrás". O con respecto a la sequía, se va a poner a disposición de los municipios asesoramiento "para poner en marcha sus planes de respuesta".

Otro punto que ha tratado el presidente de la FAMP es el ya anunciado pacto andaluz por la conciliación y la corresponsabilidad con la Junta de Andalucía. "Se sigue dando que las mujeres tienen difícil el acceso al mercado laboral. Hay proyectos empresariales que se minimizan cuando vienen liderados por una mujer. Tenemos que dar pasos para que haya una igualdad real y efectiva en Andalucía", ha explicado, confirmado que se va a firmar el acuerdo.

La FAMP tendrá una sede en Sevilla

Bellido ha destacado "la colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha tenido la amabilidad y el compromiso de trabajar con la FAMP hasta el punto de darnos una sede propia".

"Cuando José Luis Sanz llegó a la alcaldía respetó que tuviéramos un edificio, una sede que sea un espacio para los 785 ayuntamientos que sientan que su casa esté en Sevilla y haya un espacio para reuniones. Va a ser una parte de las reformas que vamos a hacer en el edificio", ha explicado.

Sobre el estado anterior de la FAMP ha afirmado que "había aspectos que mejorar. Estaba ensimismada. Había que trabajar en un diálogo real".