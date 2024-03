El Parlamento de Andalucía aprueba por unanimidad la gratuidad de las gafas para los menores

La salud visual es un derecho. Así lo ha sentenciado el pleno del Parlamento de Andalucía este miércoles. Uno a uno los representantes de los distintos partidos políticos han anunciado que sus grupos votarán a favor de la gratuidad de las gafas y lentillas para los menores y los adultos en función de su renta.

Esta es la primera vez que una Cámara debate y aprueba la gratuidad de los productos ópticos en España. Pese a que Adelante Andalucía tiene solo dos diputados en la Cámara, ha conseguido el respaldo de todos los escaños a su proposición de ley. Todos los partidos han aplaudido la iniciativa y han agradecido la propuesta. Ante esto, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha preguntado: "¿Cómo pude ser que no se haya hablado de esto antes?". La formación asegura que es "sentido común".

Los grupos han coincidido que, a día de hoy, la salud visual es una cuestión de privilegios. De media, unas gafas cuestan 197 euros, aunque el precio puede subir dependiendo de los problemas visuales de cada uno. Además, los datos que presentó Adelante en su momento revelan que un millón de andaluces no llevas gafas porque no puede pagarlas o que muchos de los ciudadanos de la comunidad retrasan o evitan las graduaciones porque no pueden permitírselo.

Para que la gratuidad sea una realidad, los andalucistas han tenido una proposición de ley que luego pase al Congreso, ya que los servicios que presta la Sanidad Pública vienen marcados por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, del Estado. La formación liderada por García lo ha decidido así también porque rechazan que sea una "ayuda puntual" y buscan que se convierta en un "derecho universal".

Debate de los partidos

José Antonio Delgado, de Por Andalucía, ha subrayado que este problema "afecta a la calidad de vida de los ciudadanos e influye en su desempeño académico laboral, social". El diputado, que ha criticado que se haya tardado tanto tiempo en debatir esta cuestión, ha asegurado que "es una cuestión de justicia y equidad".

Desde las antípodas ideológicas de Adelante, Vox ha aplaudido la medida. Ana María Ruiz ha indicado que "es importante que el dinero público se destine a acciones que merezcan la pena y vengan a mejorar la vida de los ciudadanos". Sin embargo, ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que aumente la inversión de Sanidad en 17.000 millones de euros. La diputada.

Aunque ha sido un debate "de buen rollo", como ha señalado García, PP y PSOE se han enfrascado un debate sobre quién debe financiar esta medida. Desde que el Gobierno popular anunció su apoyo, el 6 de febrero, alertó de que deberá ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien lo pague. La socialista Pilar Navarro ha criticado al PP porque ha asegurado que su apoyo depende de quien lo financie. "Si no lo pagara el Gobierno de España, no están ustedes de acuerdo", ha resaltado. Navarro ha recordado también que otras comunidades autónomas "han implantado una deducción del IRPF" en esta misma línea.

El portavoz de los populares, Toni Martín, ha resaltado que esta norma "es una demostración clara de esa vocación de diálogo y consenso". "No es de recibo que haya personas con problemas de visión porque no puede permitírselo", ha dicho el popular, que ha recordado que más de la mitad de andaluces necesitan gafas. Aun así, ha repetido que la Junta pedirá al Gobierno que la financie porque "las cosas las paga aquel que es responsable".

Inversión

En Adelante Andalucía ha sorprendido que nadie haya comentado si será o no caro pagarlo. Sin embargo, la formación explica que cubrir las gafas para los menores andaluces supondría un gasto de 50 millones de euros. Esta cifra subiría a los 260 millones si se cubre al total de niños de España. La formación hace las cuentas con las personas en riesgo de exclusión social que alcanzaría los 90 millones en Andalucía y 447 millones en el total nacional.

La gratuidad no será inmediata. Ahora se someterá a un periodo de enmiendas, negociaciones y aportaciones de todos los grupos del Parlamento, algo que los andalucistas esperan porque han señalado que a la ley le "faltan muchas cosas". Una vez se aprueben estas enmiendas, la norma se dirigirá al Congreso de los Diputados, donde se esperan los votos positivos de la mayoría de formaciones después de que la ministra de Sanidad, Mónica García se pronunciara a favor de la misma y de que el PP lo haya hecho en el pleno andaluz.

Pese a que el Gobierno de España ha anunciado que no presentará presupuestos para este año, desde Adelante no temen que esto dificulte la aprobación de la ley. La diputada Maribel Mora ha explicado que el proceso será largo, ya que no será oficial hasta que no la apoye el Senado. "Entiendo que habrá otros presupuestos", ha incidido.

Tras esta aprobación, las formaciones de la Cámara han pedido también que se avance en la gratuidad de otros productos sanitarios como las plantillas, los audífonos para los niños o la salud bucodental.