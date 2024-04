Moreno y Page presumen de "gran entendimiento": "Quien olvida las raíces, empieza a no sostenerse"

La última vez que Emiliano García-Page vino a Sevilla fue el pasado Jueves Santo. La lluvia, saben bien los cofrades, aguaron las procesiones pero no así las engrasadas relaciones que el manchego mantiene con Juan Manuel Moreno.

Por eso, ya con el sol fuera, le debía una visita al presidente andaluz, con quien presume de algo más que sintonía.

"Parece que estamos condenados a tener discrepancias, pero puedo decir del presidente de Andalucía, y es norma general, que hay un gran entendimiento”, ha presumido Page esta mañana de sábado en Sevilla.

Ambos han compartido foco y fotos en las horas previas al Alumbrao de la Feria de Sevilla (en la que por primera vez en el mapa de casetas no figura la del PSOE). Les recibían con honores en la Casa de Castilla La Mancha en Sevilla, que preside Juan Carlos López Tello.

La excusa de su visita ha sido la inauguración de la exposición 40 años de la Casa de Castilla-La Mancha, una manera de hermanar ambos territorios como hermanados están sus discursos, como ha quedado patente en un acto con miga.

De los socialistas, sólo Juan Espadas, senador y secretario general del PSOE andaluz, ha estado acompañando a Page. Por parte del Gobierno andaluz le han dado una calurosa bienvenida, además de Moreno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez.

Piropos y respeto mutuo: "Ojalá fuera así en la política nacional"

García-Page, que esta tarde acudirá a los toros y disfrutará de la Feria en la caseta que tiene su casa regional por el Real, ha venido a Sevilla también, o sobre todo, para recibir los piropos de Moreno. Y a la inversa.

El presidente de la Junta, muy pendiente de los asuntos de protocolo, ha cedido el honor del cierre del acto a Page: "Esta es tu casa, es un honor que vengas"

Tanto es así que el presidente andaluz, muy pendiente en los asuntos de protocolo en los últimos días, le ha cedido el turno para que cierre el acto: "Esta casa es una pequeña embajada de Castilla La Mancha y por eso he querido que cierres (...) Ven cada vez que quieras: tenemos objetivos comunes".

El presidente manchego tampoco ha ahorrado halago, ni en dardos. "Le iría muy bien" a la política nacional si hubiera la misma relación en el conjunto del país que entre las comunidades, en general, aunque "hay alguna excepción porque algunos ponen muy difícil lo de llevarse bien con ellos".

"¿Quién iba a decirnos hace 20 años, aunque haya excepciones, que lo que pasa en las autonomías y no pasa en el conjunto del país?", se ha preguntado.

Pedro Sánchez y Cataluña no se han nombrado en la sala. Pero tampoco se necesita mucho esfuerzo para leer entre líneas.

"Lo que mantiene a un árbol, no son ni las ramas, ni el tronco, como pudiera parecer, lo que le mantiene son las raíces. Quien olvida las raíces, empieza a no sostenerse".

Sobre el debate territorial, Page ha defendido que "no se crearon las autonomías para rompernos la vida entre 17”. Andalucía y Castilla-La Mancha están "siendo fieles" a lo que se acordó en el 78. "No usamos las autonomías para ser menos o para rompernos, sino para intentar cooperar, y sabiendo que no somos 17 países”.

La financiación autonómica les une, pero no sólo

Los discursos de ambos barones están, como los manchegos en Sevilla, hermanados en debates clave.

Esta misma semana, el presidente autonómico, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta desde el pasado 28M, ya se ha sumado a los 14 barones del PP para reclamarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Conferencia de Presidentes. Este mismo viernes, Moreno dio un paso más allá y ha anunciado "medidas judiciales" si Pedro Sánchez sigue sin convocar este foro.

Sobre la financiación autonómica, Page ha dicho claramente que Andalucía y Castilla-La Mancha tienen "intereses comunes" y ha cuestionado por qué lo de que paguen más los que más tienen vale para el IRPF "y no para los territorios". "Eso es romper el principio de igualdad y de unidad".

Desde la minicumbre de Fitur a Sevilla

Ya en febrero, en el marco de Fitur, Moreno y Page escenificaron sintonía en una minicumbre autonómica, junto a Carlos Mazón y Fernando López-Miras en la que hablaron del sistema de financiación. Andalucía, junto con Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha son las comunidades más perjudicadas con la actual financiación autonómica.

Desde el pasado diciembre, el presidente andaluz lleva conformando un frente común con los territorios peor financiados. En estas conversaciones, está desde el principio el socialista Emiliano García-Page. La fotografía oficial de estos cuatro presidentes, más allá del encuentro de Fitur, todavía no se ha producido.

La reforma del modelo de reparto de fondos entre comunidades es una de las asignaturas pendientes encima de la mesa de la vicepresidenta María Jesús Montero, que este viernes acudió a un taller de arte sacro junto a Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz.

No está previsto encuentro durante la Feria de estos tres dirigentes socialistas. Sin caseta propia, la ley de la Feria es buscar siempre la de los amigos.