Espadas anuncia movilizaciones de la militancia andaluza el sábado en Madrid en apoyo a Sánchez

La militancia socialista andaluza estará en Madrid este sábado para apoyar al presidente Pedro Sánchez. "Hemos recibido de distintas provincias el interés de la militancia para ir a Madrid para ir a apoyar al presidente", ha asegurado este jueves el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

El PSOE celebra este fin de semana un Comité Federal en el que elegirán a los representantes del partido para las elecciones al Parlamento Europeo y tras la decisión de Sánchez de retirarse unos días para decidir si dimite o continúa como presidente, parte de la militancia ha manifestado su interés de acudir a Ferraz para mostrar su respaldo al secretario general del PSOE. "Nos ha llegado efectivamente el interés de muchas personas de muchos militantes en acudir allí y manifestar, pues su respaldo y su apoyo", ha insistido el socialista a los medios desde Maracena.

Sánchez no acudirá al Comité después de anunciar en sus redes sociales que se retiraba hasta el lunes a "reflexionar" sobre el futuro de su carrera política. La querella presentada por Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez y la “estrategia de acoso y derribo” de los líderes del PP y Vox contra él han hecho al presidente del Gobierno plantearse su dimisión. Desde el Gobierno central se afanaron durante las horas previas al anuncio del presidente en calificar de “denuncia falsa” y “montaje” judicial, sin embargo, esto no evitó el comunicado, que solo su círculo más cercano conocía.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha animado en Cadena Ser a la movilización socialista en apoyo al actual presidente. "Hay que arroparle y apoyarle", ha insistido el ex secretario general socialista. Espadas ha animado a la población a "hacer llegar una opinión firme y unánime de que hasta aquí". "Basta ya de utilizar la política para degradar la relación de la sociedad, de unos con otros", ha exigido el exalcalde de Sevilla.

El PSOE aclara que no es una movilización organizada

Sin embargo, el líder socialista andaluz ha aclarado que la propuesta no nace desde la cúpula del partido, sino que ha surgido de la militancia. "No es una acción organizada desde el PSOE, pero sí es una acción legítima de la militancia socialista, de los simpatizantes del Partido Socialista o de cualquier ciudadano de bien que quiera acercarse". Además, ha añadido que desde la formación no van a poner "ningún obstáculo" a quien quiera apoyar al presidente y ha querido "agradecer esas muestras de cariño".

"Yo quiero a mi país quiero a esta sociedad, pero necesito también trasladarles como socialista que hace falta, de una vez por todas, que le digamos a la gente que lo que hace es generar odio y crispación: basta ya", ha defendido el también portavoz de los socialistas en el Senado. Para Espadas, este debe ser "un punto y aparte" para terminar con una situación que "está convirtiendo a nuestra democracia en una democracia más débil".

El exalcalde de Sevilla y los ocho secretarios generales provinciales del PSOE andaluz han lanzado durante la mañana un comunicado de respaldo al presidente y ha indicado que "se están produciendo todo tipo de reacciones de apoyo y sin duda una ola de cariño y de respaldo al presidente". "Durante estos cinco años ha estado al frente de un Gobierno que ha tenido que hacerse cargo de una situación muy difícil en nuestro país", ha asegurado para mencionar la pandemia y la "polarización" a la que se enfrenta en estos momentos la política española.

Espadas también ha aprovechado su intervención para cargar contra la actitud del PP ante la carta de Sánchez. "Lo que nos encontramos de nuevo son declaraciones del Partido Popular que sencillamente sacan lo peor, lo peor de la política y lo peor de la condición humana", ha denunciado el senador.