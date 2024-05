Moreno pone alfombra roja a los MIR andaluces en plena fuga de médicos y pide más plazas al Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este martes por la mañana al acto de bienvenida de la nueva promoción de médicos internos residentes (MIR) del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Durante el acto, Moreno ha vuelto a apelar al Gobierno de España para que aborde con las comunidades autónomas un Pacto por la Sanidad con el que "corregir el déficit de médicos" en la Sanidad Pública.

En su discurso, el presidente ha hecho hincapié en que Andalucía es un destino cada vez más "atractivo" para los MIR: "Andalucía no es únicamente atractiva para estudiantes andaluces, también lo es para quienes vienen de otras comunidades autónomas. Cada vez más MIR quieren hacer su residencia en Andalucía", ha celebrado.

Moreno también ha alabado el Sistema Andaluz de Salud (SAS). "Andalucía es un destino maravilloso para vivir, pero también para trabajar en uno de los mejores sistemas sanitarios que tenemos en España", ha asegurado. "No existe en España otro sistema público sanitario, por número de profesionales, por presupuestos y por ámbito de actuación", como el de Andalucía.

Un discurso que desde CCOO califican de "marketing" y "fachada". "La realidad material es que tanto los residentes como los facultativos sufren condiciones materiales pésimas, que es lo que hace que se vayan de la provincia, de la comunidad o a la privada", denuncia Alejo Beltrán, responsable de residentes (personal en formación) de CCOO Sevilla.

Como ejemplo, cita el caso de la especialidad de Pediatría: "En Sevilla ha tenido que salir una oferta de pediatras en Atención Primaria, de 11 contratos de larga duración, porque no eran capaces de cubrir las plazas que hay. Y sabemos de pediatras que se han marchado de la provincia de Sevilla porque están con contratos mes a mes".

Moreno reclama la creación de más plazas MIR

Moreno ha reconocido el problema de la falta de profesionales sanitarios. "Habrá que hacer todos los esfuerzos posibles para desbloquear la situación, que es crónica, de falta de profesionales, que padece prácticamente el conjunto de nuestro país", ha dicho al respecto. Y ha vuelto a apelar al Gobierno de España para que lleve a cabo, junto a las comunidades autónomas, un Pacto por la Sanidad que palie el déficit de médicos, así como la creación de nuevas plazas MIR.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) presentó la semana pasada su Informe de Demografía Médica en Andalucía relativo a 2023. Según los datos del informe, Andalucía cuenta con algo más de 36.000 facultativos en activo.

Llama la atención otro dato: en 2023 se registraron más de 1.000 traslados de médicos colegiados, es decir, profesionales que se abandonaron sus provincias para irse a trabajar a otras provincias de Andalucía, de otras comunidades autónomas o al extranjero.

Asimismo, el presidente de la Junta ha reivindicado la necesidad de crear más plazas para médicos residentes en los próximos cuatro años. "No es de recibo que más del 20% de los graduados que aprueben el examen MIR se queden sin plaza", ha asegurado.

Sin embargo, este año ha sido la primera vez que en Andalucía se han quedado 66 plazas MIR sin cubrir, 64 de ellas de Medicina de Familia. Pese al problema del déficit de facultativos en las plantillas sanitarias, la Consejería de Salud comunicó el pasado mes de abril que "por primera vez" había plazas MIR vacantes en la comunidad.

Sobre este tema, Beltrán considera que "si no hacen atractivas las especialidades, la gente no las quiere hacer". Y añade que "hay un montón de médicos de familia que, después de haber terminado la especialidad y de haber trabajado, la abandonan y hacen otro MIR. ¿Quién, después de 11 años de estudio, termina y se pone a estudiar otra especialidad?", se pregunta Beltrán. "¿Por gusto? No. Porque las condiciones laborales son pésimas", denuncia el responsable de residentes de CCOO Sevilla.