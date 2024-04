Andalucía tiene 66 plazas MIR sin cubrir, 64 de ellas de médico de familia y más de la mitad en Jaén

Andalucía ha contabilizado "por primera vez" plazas vacantes de Médico Interno Residente (MIR), en concreto 66, tras la última sesión ordinaria de adjudicación realizada en el Ministerio de Sanidad. De estas vacantes, 64 se corresponden con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (Atención Primaria), y más de la mitad de éstas (38) se concentran en la provincia de Jaén. Aún está pendiente una segunda vuelta de adjudicación, mecanismo que existe desde la convocatoria de 2022/2023.

Además de en la provincia jiennense, se han quedado plazas vacantes de médico de familia en Cádiz (cinco), en Córdoba (seis), en Granada (tres), en Huelva (seis) y en Málaga (seis). Igualmente, se han quedado dos plazas MIR libres en Almería en la especialidad de Medicina del Trabajo y en Cádiz, en Medicina Preventiva y Salud Pública, respectivamente, según los datos desglosados ofrecidos por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a preguntas de Europa Press.

En España, el cómputo global de plazas MIR vacantes ha sido de 473, de las cuales 459 son de Medicina Familiar y Comunitaria; doce de Medicina Preventiva y Salud Pública y dos de Medicina del Trabajo. Andalucía ha sido la tercera comunidad autónoma con más vacantes, teniendo por delante a Cataluña (98 y todas en médico de familia) y Castilla y León (84). Tras Andalucía, están Galicia, con 63 plazas MIR sin adjudicar y Extremadura (61).

Fuentes de la Consejería de Salud remarcan, por contra, que en Enfermería se ha adjudicado el total de las plazas, 303. De hecho, Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más especialistas forma de Enfermería tras Cataluña. Este año se han ofertado 18 plazas más, casi un 6% más, catorce de ellas de Enfermería Familiar y Comunitaria.

En relación a estos datos, UGT Andalucía ha señalado en una nota de prensa que "las condiciones negativas que rodean el trabajo no son nada atrayentes para cualquier estudiante que quiera dedicar el resto de sus días a trabajar en Atención Primaria". "Nadie recomendaría a ningún allegado que dedique el resto de sus días en el ámbito laboral a un trabajo donde no se le reconoce, donde no se le retribuye, donde no se le respeta, donde tiene peores condiciones que cualquier otra especialidad".

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo ha subrayado a Europa Press que desde 2019 se han "mejorado" las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, incrementándose un 14% de media sus salarios "en comparación con la última etapa socialista que perdieron un 4% de la masa salarial". Además, ha recordado que en 2018 se quedaba el 50% de los facultativos que terminaban el MIR, "y en 2023 lo hizo el 90%".