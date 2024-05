"García Márquez se equivocó de sitio, el realismo mágico se da en La Línea"

Acaba de presentar la Ruta del Atún y días atrás ha inaugurado una exposición en el museo local. Juan Franco (1975) tiene en su agenda las cosas que hacen todos los alcaldes, pero La Línea de la Concepción no es municipio al uso. Tiene uno de los datos más altos de paro de España, del narcotráfico vive una parte de la población, hay 100 nacionalidades distintas y Gibraltar es su pareja de hecho. El viento de levante y la gracia natural para la supervivencia completan el retrato de un pueblo que este político atípico gestiona desde hace nueve años. Sus vecinos le ven como uno de los suyos, un breve paseo a su lado es una ginkana de besos y abrazos.

El 28M consiguió ser el alcalde más votado de toda España en una población de más de 50.000 habitantes (22 de 25 concejales) con una formación independiente que nació en un partido de fúbol con un grupo de amigos. En 2023, fue clave para darle la Diputación de Cádiz al PP de la que este año obtendrá una inversión de 25 millones de euros.

Estos días se afana en reclamar al Gobierno de España acierto en la negociación del Brexit que en las últimas semanas ocupa a los respectivos ministerios de Exteriores de Albares y Cameron.

La entrevista se desarrolla en su despacho, dos días antes de que el conservador Rishi Sunak adelante las elecciones británicas. Horas más tarde Franco aventuró a los medios que el 4J "es un elemento adicional de incertidumbre" para el acuerdo.

PREGUNTA. ¿La vivienda es cara aquí?

RESPUESTA. Muy cara, y más que se va a poner. Es uno de los temas que me tienen más agobiado, vamos a construir unas 60 viviendas públicas este mandato. Tenemos la vecindad con Gibraltar y hay muchísimas personas que están aquí de alquiler. Un estudio reciente indicaba que La Línea era el octavo municipio de España y el primero de Andalucía en cuanto a rentabilidad de inversión, con un retorno del 8% a 9%. Hay competiciones deportivas, conciertos, teatro, un clima fantástico, 12 km de playa, un PGOU en ciernes a punto de desarrollarse. Estamos consiguiendo que se convierta en un sitio atractivo para vivir.

P. ¿Me está diciendo que La Línea está de moda?

R. La ciudad de moda del Campo de Gibraltar, no me canso de repetirlo.

P. Cuénteme del fenómeno Juan Franco.

R. Empiezo dejando atrás la falsa modestia: estamos consiguiendo despertar el orgullo del sentimiento linense, la gente se siente identificada con un proyecto. Es el componente irracional, sentimental. Más o menos caemos bien. Y yo sigo haciendo las mismas cosas: viendo un partido de La Balona, representando a la ciudad en actos públicos y voy a los mismos bares.

P. ¿Sigue sin jefe de prensa ni asesores?

R. El equipo de prensa son dos funcionarios del Ayuntamiento pero no tenemos personas de confianza. Tenemos un conductor para todos los concejales. La gente está viendo que hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Aplicamos realismo.

Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, con una vecina por las calles del centro histórico. / Sergio Rodríguez

PREGUNTA. ¿Están saneadas las cuentas?

R. El día en que entré la deuda estaba en 177 millones y creciendo, y hoy están en 126 y bajando, los proveedores podían estar cobrando a dos años vista y ahora, en 14 días; en la cuenta del Ayuntamiento había 15.000 euros y ahora, 15 millones. En 2015, el volumen de inversión fue de 350.000 euros y en 2023 hemos cerrado con 24 millones y medio. Me hablaba del personaje Juan Franco... bueno, creo que hablo sin pelos en la lengua y, por los motivos X, soy un personaje extraño, anómalo, que llama la atención, y bueno, no tengo jefe. Mis jefes están tomando un café en la calle Real o en la Atunara. No están en Madrid, ni en Cádiz, ni en Sevilla. Ese mensaje ha calado. Y hemos conseguido desmantelar a la oposición; hoy no hay alternativas creíbles en otros partidos.

P. ¿Qué es La Línea?

R. Una anomalía histórica y sociológica. Lo que pasa aquí no pasa en ningún lado. No hay ninguna ciudad en Europa que haya nacido al calor, no voy a utilizar el término colonia, porque sé que para ellos es ofensivo, pero al calor de una circunstancia histórica muy concreta. Hablamos de un territorio español, en el marco de una guerra, que lo acaba tomando una potencia extranjera, en este caso Inglaterra, porque en aquel momento no era ni Reino Unido; a la vuelta de los años se construye una fortificación y al calor de esa fortificación empieza a crecer una población y esa población presta servicio a este territorio extranjero...Y se acaban generando unos vínculos, unas situaciones que no se dan en ningún lado. Fruto de esa anomalía histórica hay anomalías sociológicas. El otro día me dijo una autoridad que García Márquez, cuando escribió el Realismo Mágico, se equivocó de sitio, el realismo mágico se da en La Línea, porque aquí pasan cosas que son anómalas.

Sergio Rodríguez

P. Explíquese.

R. Anómalas para cualquiera que viene de fuera y nos ve. Para los que estamos aquí, es lo más normal del mundo. Para mucha gente el hecho de que tengamos ahí Gibraltar les parece algo muy llamativo y por ejemplo esta semana he estado allí tres veces con empresarios, haciendo presentaciones… Hay un vínculo, una relación, una historia. Esto acaba provocando que una ciudad que tiene 70.000 habitantes, puede tener 8.000 extranjeros. Y con todo el respeto a otros lugares, nuestros 8.000 extranjeros tienen una realidad distinta a la de Algeciras, que es diferente por el puerto, o a los extranjeros de Marbella, que no se mezclan con los demás. Aquí mis niños desde siempre han tenido amigos extranjeros, aquí es normal un partido de españoles contra extranjeros, jugando contra búlgaros, colombianos, marroquíes completamente integrados. Eso acaba provocando un cosmopolitismo de forma natural.

P. ¿Vox tiene presencia en el pleno?

R. No, aquí lo que sí ha tenido es un saco de votos en elecciones no municipales. Es algo que a mí no me entra en la cabeza, pero bueno, como decía un amigo mío, lo único que no me entra en la cabeza es un gorro pequeñito.

P. Ahora que se habla de mandatos limitados, ¿cuál es su objetivo?

R. Yo técnicamente tenía que haber durado ocho pero no había nadie en mi partido que quisiera tomar el relevo. Creo que tiene que haber alternancia, pero lo que pasa es que, con todo respeto, te ponen las alternativas y no quiero decir “si me voy, esto se hunde”…

P. Pero lo piensa.

R. Hay un puntito de ego, no nos vamos a engañar. Pero es que yo siempre lo he dicho, estoy en el cargo institucional más importante que hay en el mundo, ser alcalde de La Línea es más importante que ser Papa en Roma. Pero bueno, esto es agotador y se van notando los años que han sido duros: Brexit, pandemia, PGOU, grandes obras…

P. ¿Qué pasó con la consulta para ser ciudad autónoma?

R. Lo desestimó el Gobierno, recurrimos y el Tribunal Supremo dictó una sentencia que no comparto para nada.

P. ¿Y va a acudir al Tribunal Europeo?

R. No hemos proseguido porque, hasta ahora, hemos defendido el tema con recursos propios. En otras instancias, hubiera supuesto un gasto. Pero ese tema no está muerto ni enterrado porque estamos esperando a ver qué pasa en Madrid.

P. ¿Por si hay un cambio de Gobierno?

R. No, no, no. Por si hay acuerdo con el Brexit, porque las peticiones que estamos haciendo están en consonancia. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía ya salió diciendo que sería conveniente un régimen fiscal especial en esta zona y eso era una de las cosas que yo pedía; yo estaba pidiendo un régimen especial para los trabajadores públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, educación, sanidad… y ya hay voces que también están diciendo que sí. Y también reivindicaba un tratamiento diferencial con los pensionistas. Lo mismo puedo conseguir lo que quería utilizando otra fórmula.

Juan Franco, en su despacho en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. / Sergio Rodríguez

P. Estamos a martes, esta entrevista saldrá el domingo: ¿la conversación quedará antigua?

R. No lo sé.

P. ¿En qué punto se encuentra el acuerdo ahora mismo?

R. Yo creo que va a haber un periodo de negociación más largo de lo previsto. Se están analizando aspectos en profundidad… El PP, por ejemplo, ya ha salido diciendo que ellos votarán en contra si no cuentan con ellos en la negociación, cosa que no entiendo. Es decir, como no han contado conmigo, voto en contra traigan lo que traigan. Yo tengo un mínimo de información y comprenderá que por lealtad no pueda revelarla… Pero la parte que queda es la realmente compleja.

P. ¿La frontera?

R. Esa es una; otra es la cuestión fiscal.

P. ¿Qué pasará si no hay frontera terrestre? Me refiero a ese miedo al paso sin control de los vehículos.

R. No, no, no es miedo. Son puntos de vista. Vamos a mirar desde el punto de vista de Gibraltar, se pueden encontrar con 40.000 coches de La Línea entrando sin control. ¿Dónde aparcan? Sobre el tabaco: ahora mismo, aparentemente, tenemos una situación bastante controlada. Yo no me encuentro las motos corriendo como hace dos o tres años, que era una locura. Este tema ahora mismo no es un problema.

P. ¿Sigue siendo tan buena su relación con Fabián Picardo?

R. Tenemos feeling personal. Por inteligencia de los dos, nos interesa llevarnos bien. Mejor llevarse bien de corazón que esforzado y nos llevamos bien de corazón. [El alcalde muestra una foto en el móvil de un equipo de fútbol de alevines, señalas dos críos: su hijo y el del ministro principal de Gibraltar].

P. ¿Qué es la zona de prosperidad compartida de la que hablan todos ante las cámaras?

R. Estoy trabajando en poner las condiciones idóneas para que inversores gibraltareños vengan a La Línea a invertir de verdad, no a crear puestos de trabajo en Gibraltar, que a mí me parece estupendo.Tengo ahora mismo suelo, las posibilidades de inversión son enormes. Llevo meses, por no decir años, haciendo mi trabajo, como por ejemplo estar a punto de aprobar un nuevo Plan General de Organización Urbana y he estado epxlicándolo en Gibraltar, en inglés, que me ha costado un trabajo como se puede imaginar… porque hablo un inglés lamentable. Pero yo por mi pueblo, lo que sea. Tengo reuniones constantes con empresarios gibraltareños. Pero me hace falta un pequeño empujón.

P. ¿Por quién tiene que venir ese empujón?

R. Fundamentalmente, de los acuerdos del Brexit y sus posibilidades de desarrollo.

P. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando?

R. Del sector del juego online, financiero, seguros, tecnológico… que están deseando implantarse aquí. Ahora, los gobiernos de España, si quieren que esto sea una zona de prosperidad compartida o ponen de su parte lo más posible....

Sergio Rodríguez

P. Lleva una pulsera de la Policía Nacional, ¿cómo está de efectivos La Línea?

R. Si yo sacara una foto de cómo está la ciudad hoy... Está de dulce. Me explico: hablamos de narcotráfico, ¿eh? No tenemos alijos, ni hay grandes redadas, no hay una presencia policial en la calle que tú digas, "coño, ¿qué pasa aquí?" Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que narcotráfico sigue habiendo por la sencilla razón de que Marruecos sigue produciendo hachís y que en Europa se sigue consumiendo hachís. A estas zonas se nos tiene satanizados, como si el problema estuviera aquí, como si no se consumiera droga en el resto de España. Si eso no ocurriera, evidentemente, el hachís no entraría por aquí. Y el peligro está en que se están aplicando las mismas recetas que se aplicaron a mediados de los años 90 cuando tuvimos el problema del tabaco.

Sergio Rodríguez

P. Recuérdeme qué pasó.

R. En aquella época hubo un boom del contrabando del tabaco. Se llevó a cabo un despliegue policial bestial, pero no se llevó a cabo ninguna actuación social. De forma que voy a seguir contando con las mismas barriadas necesitadas de atención social, zonas con distintos grados de marginalidad. Están las degradadas y zonas normales pero con un porcentaje de la población que se dedica a lo que se dedica. A esta gente no se les está dedicando recursos: ni educativos, ni formativos, ni sociales. El problema lo hemos tapado, pero dentro de 10 años, 5 o 15 volveremos a tener otro estallido como el que hemos tenido. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero pero me temo que algunas de esta gente lo mismo que el que estaba pescando y dijo un día voy a ir a sacar tabaco y el que estaba sacando tabaco un día dijo voy a Marruecos a sacar hachís, un día diga me voy a en medio del Atlántico y voy a empezar a traer cocaína... Entonces, la inversión económica va a ser mucho más fuerte y nos vamos a encontrar con que puede haber un repunte de violencia importante.

P. ¿Es La Línea una ciudad violenta?

R. No, nada, en absoluto. En nueve años de alcalde, el único fallecido que hemos tenido por temas relacionados con esto fue un oficial de policía local en una persecución por temas de tabaco que en un accidente acabó arrollado por la furgona de la policía local.

P. Le he escuchado decir que la labor de las instituciones debe centrarse en los niños.

R. Por eso digo que no se están llevando a cabo medias sociales.

P. ¿A qué puerta está llamando?

R. El otro día en una reunión con el presidente de la Junta, previa a la reunión con el ministro, le comenté que si queremos que esta zona prospere y progrese, la Junta también tiene que poner de su parte. De hecho, es una de las cuestiones que estamos trabajando con la Delegación de Educación, para implantar más ciclos formativos y explicar a las empresas la oportunidad de la formación dual… Pero que aún así vamos a necesitar una apuesta importante por estas materias. A esto me refiero con lo del surrealismo y el realismo mágico.

P. Dos realidades paralelas.

R. Yo me siento alcalde de dos ciudades: una ciudad que puede ser del 90 y tantos por ciento de la población, que tiene las aspiraciones normales que puede tener cualquiera: te levantas por la mañana, vas a tu trabajo o estudias, te tomas unas tapitas un viernes por la tarde, tu partido de fútbol, a lo mejor en vacaciones haces un viaje y si progresas, a la mejor puedes alcanzar una segunda residencia, un coche un poco mejor… Lo que, en definitiva, quiere cualquiera. Y tener salud. Y después tenemos un porcentaje de la población que no está computado, pero que si sólo fuera del 3% estamos hablando de 2.000 personas, y hay pueblos enteros en la provincia de Cádiz que no tienen esa población, y que están en una realidad alternativa. Con un sistema de valores totalmente distinto: no pretenden que sus hijos trabajen, ni estudien, ni se esfuercen. Y el niño que nace ahí, ¿qué culpa tiene? Entonces a esas criaturas son las que hay que empezar a hacerles ver que el ambiente en el que viven no es normal.

P. ¿Y cómo lo hace?, ¿le escuchan las administraciones?, ¿cuáles son sus herramientas?

R. Yo pienso que debería haber un grupo de trabajo serio y fuerte con representación del Estado, Junta y del Ayuntamiento, analizar la situación y a partir de ahí actuar. Pero todo eso excede con creces los límites de capacidad de un Ayuntamiento.

P. ¿Cuál es el modelo?

R. Medellín. Ellos vincularon toda la regeneración urbanística de la ciudad a la regeneración social a través de la obra del tranvía metro aéreo, que tenía unos desniveles muy grandes que atravesaba toda la ciudad. Fueron implicando a parte de la población en exclusión con proyectos de grafiti y arte urbano en las estaciones… Han conseguido reducir la delincuencia.

P. ¿Cree que aquí es posible?

R. No solo que estoy convencido, es que lo voy a conseguir porque ya estoy trabajando en un proyecto. El problema es que para llevar a cabo lo que quiero tengo que seguir ejecutando una serie de obras en la ciudad para conseguir atraer a chavales de barriadas que están ahí un poco descolocados. Pero eso tiene que venir también aparejado con planes de empleo y planes de formación.