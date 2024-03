La pasión de Jesús

21 años después, Jesús tiene que volver a pasar por quirófano por no haber seguido las recomendaciones de los doctores cuando todo sucedió. “Mala vida”, reconoce Jesús. "Decidí no cortarme el pelo con la idea de que, cuando salga del quirófano, donaré el pelo a oncología para alguien que le haga falta una peluca y no se lo pueda costear".