La víspera más caliente de un derbi: el día que Amparo Rubiales calló a Lopera (o lo intentó)

En el chat familiar de Amparo Rubiales llevan desde esta mañana pidiendo que se vuelva a colgar uno de los videos más míticos del fútbol sevillano. Ese en el que la delegada del Gobierno medió para evitar que Manuel Ruiz de Lopera y Luis Cuervas llegaran a las manos. Un video con miles y miles de visualizaciones que recoge un momento informativo único que solo tenía entonces Canal Sur. Fueron las únicas cámaras que se quedaron hasta el final del acto.

Ocurrió en 1995. Fue en la víspera de un derbi muy caliente, que fue declarado partido de alto riesgo. Poca gente sabe que Rubiales trató de posponer la emisión de ese momento en la televisión para evitar calentar más a las hinchadas en un momento de tensión máxima. Había preocupación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La actitud de los presidentes solo encendía más los ánimos, ya calientes.

Aún hoy, la exdirigente socialista, una de las mujeres con una trayectoria más sólida en el PSOE, se sorprende del valor de aquel documento. Recuerda que llamó al entonces director de Canal Sur, Joaquín Marín, que estuvo al frente del ente público de 1994 a 1996. “Te pido por favor que pospongas la emisión del video porque el partido es de alto riesgo y no va a ayudar nada”, le dijo Rubiales. Él lo tuvo claro: “Lo siento muchísimo delegada pero es un documento informativo de primera magnitud”.

Del Nido, azuzando

Todo ocurrió en un evento organizado por la Cadena Cope, por el periodista José María García. Acudieron los expresidentes del Real Betis y del Sevilla FC y las directivas entonces en el poder. La delegada del Gobierno creía que era un cocktail de pie, una recepción y la agenda la tenía hasta arriba, así que llegó tarde. Cuando entró en el hotel Meliá Colón le informaron de que era una cena y que estaban todos a la mesa esperándola. El ambiente era muy tenso. Ya al final, todo se desbordó. “Recuerdo que quien estaba al lado de Luis Cuervas era José María del Nido, que no paró de azuzarlo en todo momento”, cuenta Amparo Rubiales. La testosterona del fútbol masculino se apoderó de aquella mesa, insultos, amenazas y la voz de la delegada del Gobierno recordando que era “solo un partido de fútbol” para recordarles que debían dar ejemplo.

Insultos y amenazas

Lo que pasó se ve perfectamente en el video. El presidente del Sevilla le dijo al del Betis: “No seas desgraciado”. Lopera llamó borracho a Cuervas, le acusó de haber ido pasado de whisky: “Se bebe agua mineral para estar en una mesa con los señores”. Empezaron los insultos, las amenazas y la delegada del Gobierno impidió que llegaran a las manos. “Manolo por favor”, “Manolo, tranquilo”. “Vamos a introducir un poquito de sentido común”, pedía la delegada del Gobierno, “de verdad que no merece la pena esto”. Lo que no se ve lo cuenta Amparo Rubiales 20 años más tarde. “Mi seguridad me dijo que me levantara, que nos íbamos pero en ese momento pensé, no puede ser que salgan mañana estos dos llegando a las manos y que digan que la delegada del Gobierno se levantó y se fue. Por eso me quedé hasta el final, entendí que era mi obligación tratar de poner orden”. No se lo pusieron nada fácil pero allí estuvo ella: “Manolo por favor” o su “Ya está bien que parece mentira” forman ya parte de la historia del Betis-Sevilla.