Isco se reserva para el derbi en el primer entreno semanal

Después de lograr una importante victoria en Mestalla por 1-2 con un doblete de Ayoze Pérez y un gran partido de Isco, el Real Betis descansó en jornada dominical.

En la mañana de este lunes ha vuelto a entrenarse en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, siendo esta la primera sesión de cara al apasionante derbi contra el Sevilla del próximo domingo en el Benito Villamarín.

Los hombres de Manuel Pellegrini, tras dos victorias consecutivas, han vuelto a adelantar al Valencia y se sitúan a tan sólo tres puntos de la Real Sociedad, que ocupa el sexto, puesto en la clasificación, posición que da derecho a disputar la próxima temporada, la UEFA Europa League.

Charla de Pellegrini y pasillito a Isco

El chileno, antes de comenzar el entrenamiento, ha dialogado por más de tres minutos con sus jugadores de cara a mentalizarlos para el importante partido del fin de semana en el Villamarín frente al Sevilla, en la lucha por seguir sumando de tres en tres para regresar a Europa la próxima temporada por cuarta vez.

Acabada la charla, la plantilla casi al completo con algún lesionado como Chimy presente, le ha hecho un pasillito a Isco Alarcón el día de su 32 cumpleaños, siendo felicitado previamente por el míster momentos antes así como por el resto de integrantes del cuerpo técnico.

Isco se cuida en el gimnasio al igual que Cardoso, Bellerín y Assane

Tras los instantes previos de la primera sesión matinal, los titulares Isco y Johnny Cardoso se han marchado dentro de las instalaciones deportivas junto a Bellerín, que ya regresó tras su proceso febril pero necesitaba seguir al margen, y Assane Diao, que jugó el domingo con el filial en el empate a cero ante el Águilas.

El canterano bético vio tarjeta amarilla en los instantes finales del duelo y acumula cinco cartulinas, pero al ver esta última en una competición diferente, Segunda RFEF, podrá estar disponible en la citación de Manuel Pellegrini para ElGranDerbi.

Isco, que fue sustituido a la hora de partido en Mestalla frente al Valencia después de cuajar una excelente actuación, comentó al término del encuentro en los micrófonos de Movistar, que el cambio estaba pactado: "La rodilla no es. Llevo esta semana arrastrando unas molestias. Hablé con el entrenador y le dije que no estaba para el partido entero, pero los tres puntos son lo más importante. Estoy bien y orgulloso del equipo. Hemos hecho un partido muy completo y se merecen los tres puntos. Contento por ayudar con una asistencia y por el trabajo del equipo. Ojalá acabemos la temporada de la mejor manera posible. Ahora a descansar, a pelear el derbi y a por todas".

Marc Bartra y Chimy Ávila siguen lesionados

Los dos integrantes de la primera plantilla que continúan recuperándose de sus dolencias son Marc Bartra y Chimy Ávila.

El central verdiblanco, que arrastra una dura lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha a consecuencia de un síndrome de Haglund, ultima su puesta a punto con ganas de reaparecer en los choques finales del campeonato, teniendo claro en el club que no se va a correr con su reaparición.

El argentino que cayó lesionado en el 83' en Montilivi, no tiene plazo certero para volver. Al término del partido ante el Girona, Pellegrini comentó que Chimy Ávila "tuvo una contractura en el isquio, un desgarre que le va a parar un tiempo". El chileno añadía en la previa ante el Celta que su vuelta es una incógnita: "No lo podía decir exactamente en este momento, pero todavía le falta para recuperarse".

Fran Vieites, proceso febril y Marc Roca no entrena con permiso del club

El tercer portero bético, Fran Vieites, no se ha ejercitado con sus compañeros en la vuelta al trabajo tras Mestalla debido a un proceso febril. El centrocampista catalán, que ya entró en la convocatoria de Valencia tras sus molestias en el tobillo aunque no participó, no ha estado presente en la primera sesión semanal con permiso del club.