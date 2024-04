Isco: "El equipo está a tope y va a salir a muerte"

El centrocampista del Betis Isco Alarcón ha manifestado que el equipo del chileno Manuel Pellegrini afronta el derbi del próximo domingo ante el Sevilla "a tope" y "muy mentalizado" para "salir a muerte" por los tres puntos, aunque "las estadísticas pasadas no valen para nada".

Isco reflexionó en los medios del club sobre los detalles de un partido especial en la ciudad al que el Betis llega con aspiraciones europeas y el Sevilla después de haber casi sellado su permanencia, circunstancias que para el mediapunta de Arroyo de la Miel no cuentan en un duelo en el que no hay favoritos.

"Es sólo eso, el cartel. El favoritismo de uno u otro no quiere decir que vayamos a ganar ni que vayamos a perder. En el fútbol nunca se sabe. Las estadísticas pasadas no valen para nada", aseveró el centrocampista malagueño, quien a sus 32 años recién cumplidos se ha erigido en uno de los puntales de Pellegrini.

Sobre las molestias que han hecho que haga trabajo específico en los dos primeros días de entrenamiento, les quitó importancia y señaló que "todo va bien" y que está "trabajando para llegar al 100%" después del duelo ante el Valencia tras el que el Betis se ha situado en séptima posición con 48 puntos.

"El partido más importante era contra el Valencia y todos teníamos la cabeza puesta en ese partido. Ahora que ya ha pasado, no me sacaron tarjeta, no me lesioné, así que intentaremos darle una alegría a la afición", indicó el mediapunta malagueño, "contento de ayudar al equipo de la mejor manera posible: a ver si apretamos ahora que quedan seis jornadas y podemos clasificar a Europa", agregó.

Apuntó que ahora, pasado el bache de cuatro derrotas consecutivas, el equipo ha encadena dos victorias seguidas ante Celta y Valencia y llega "una bonita oportunidad de conseguir otros tres puntos en casa delante de la afición en un partido muy bonito de jugar, muy bonito para la ciudad, de muchas emociones".

"Ojalá conseguir los tres puntos que nos metan más arriba todavía. El partido ha empezado desde el lunes. Se respira en el ambiente, en las calles, en las redes, es un partido muy importante para las dos aficiones. Tenemos una oportunidad increíble de conseguir los puntos. Real Sociedad y Valencia tienen dos partidos complicados así que a ver si puede ser una semana bonita y podemos conseguir la victoria", comentó.

Preguntado por Sergio Ramos, que será titular en el Sevilla, el malagueño dijo que se lleva "muy bien con él" porque "han sido muchos años jugando y ganando juntos" y "hay un cariño especial, aunque luego en el campo seguro que me da algún palo que otro", bromeó.