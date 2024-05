Pepe Mel: "Querer anular a Isco es estúpido"

El próximo domingo se disputará en el Benito Villamarín el Real Betis Balompié - UD Almería correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EASports.

Los indálicos llegan a la capital andaluza ya descendidos desde hace dos semanas tras perder con el Getafe en los Juegos Mediterráneos.

El Almería con Pepe Mel no ha perdido aún fuera de casa

Desde la llegada de Pepe Mel, exentrenador bético, al banquillo almeriense, los resultados han mejorado con dos victorias ante Las Palmas y Rayo Vallecano, esta última jornada, un empate en el Reale Arena, y dos derrotas en casa. De hecho, a domicilio, el técnico madrileño aún no conoce la derrota con el Almería.

Pepe Mel, que volverá a jugar contra el equipo que se lo dio todo y la que fue su casa, el Real Betis, ha comentado en una entrevista reciente en Canal Sur Radio las diferencias entre la etapa que él dirigió al conjunto verdiblanco y la época actual: "Las comparaciones a veces son odiosas. Llevábamos la misma camiseta, el mismo escudo, pero no era el mismo equipo. Yo fui a Europa con un montón de futbolistas de la cantera y en una época en que el Betis tuvimos que sufrir mucha gente para que esté donde está ahora. Ahora, como yo lo quiero bien, disfruto viéndoles competir arriba, en el top de LaLiga, en Europa y estar siempre clasificado. Pero cuando yo llegué al 2010 aquello era un solar. Ahora yo, pues… veo al Betis con ojos diferentes, porque creo que, repito, tiene esa afición detrás que es maravillosa y que le sustenta y lleva la misma camiseta, juega en el mismo estadio y lleva el mismo escudo, pero no es el mismo equipo porque ahora por supuesto tiene muchas más posibilidades de muchas cosas".

"El Betis es el club de mi vida y de mi familia"

"Para mí es muy, muy, muy especial. Piensa que más allá del tiempo que yo estuve de futbolista, he estado seis años de entrenador y han sucedido muchas cosas. Dos ascensos, una clasificación para Europa, dos despidos... ha habido de todo. En seis años te da tiempo para todo. Yo nunca lo he ocultado, es el club de mi vida y es el club de mi familia y es el club por el que nosotros sufrimos y nos alegramos de las cosas buenas. Así que muy especial porque estoy seguro que la gente me va a recibir con cariño, el mismo que yo les tengo a ellos. Cuando pite el árbitro, ya estamos en modo profesional".

El entrenador de la U.D. Almería, Pepe Mel, durante el partido de LaLiga EA Sports de la jornada 30 disputado esta tarde en el Power Horse Stadium de Almería. / Carlos Barba

"Querer anular a Isco es estúpido"

Después de cumplir sanción en la visita del Betis a Osasuna en El Sadar, Isco está de vuelta y partirá como titular frente al Almería. Mel sabe el talento que atesora el malagueño en sus botas y la inteligencia que tiene sobre el campo: "Creo que se han juntado una serie de cosas. Isco quería reivindicarse, tenía ganas de fútbol, de ser futbolista. Puedes pensar que está cansado de competir, ha demostrado que no, que es un magnífico profesional y un magnífico deportista. Ha encajado muy bien con un entrenador que juega siempre con el 4-2-3-1 y esa media punta detrás del delantero es la posición donde Isco ha disfrutado con Pellegrini. Es indetectable dentro del campo, querer anular a Isco creo que es estúpido, por eso digo que nosotros tenemos que intentar jugar de otra forma. La mejor forma de que Isco aparezca poco es que el Betis tenga lo menos posible la pelota. Pero es una tarea difícil de conseguir, sobre todo en el Villamarín".

Ayoze, un jugador diferencial para Mel

"El Betis tiene un jugador que yo creo que no está debidamente valorado. Para mí es un futbolista espectacular, lo conozco muy bien desde hace muchos años, desde cuando éramos jovencitos, y lo intenté fichar en mi época, pero fue muy difícil. Y es Ayoze. Es un jugador que marca diferencia, es un jugador que tiene el gol, que ve último pase, que tiene desmarque, es un jugador técnicamente muy completo y es un jugador que corre al espacio. Siempre te va a buscar el hueco. Así que esas alternativas hacen que el Betis sea un equipo difícil y competitivo, y por lo tanto, un equipo muy importante de LaLiga".

Mel respalda a Pellegrini

"Estar en el Betis siempre es exigente. Como debe ser, la afición del Betis no se debe de conformar, sino que siempre debe intentar que vaya más. Así nunca caerá en el error del pasado de tener que volver a Segunda. Eso yo ya no lo contemplo. Creo que el Betis es un equipo completamente asentado y fuerte de LaLiga. Dicho esto, creo que Manuel es un entrenador fantástico. Yo me he enfrentado a él muchas veces en muchos equipos, incluso en Inglaterra, en la Premier. Es un entrenador que sabe lo que hace y creo que lo está haciendo muy bien en Sevilla y hay que respetarle".