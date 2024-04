Ayoze: “El derbi es una oportunidad en nuestro campo y con nuestra gente para ir por los tres puntos”

María Jiménez, un barrio de Santa Cruz de Tenerife, vio nacer a un futbolista agradecido con el fútbol que ahora lo disfruta en el Real Betis. Apela a la “unión del vestuario para conseguir los objetivos”. Habla maravillas de Isco y Fekir, “dos magos diferentes al resto”. Orgulloso de portar el 10 verdiblanco, reconoce que el Villamarín es mágico: “La sensación que se tiene aquí no se puede igualar”.

Dos victorias consecutivas ante Celta de Vigo y Valencia CF han hecho olvidar el fatídico mes de marzo y le han devuelto la alegría al Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, que ha recuperado la séptima plaza y se encuentra a tan sólo tres puntos de la sexta que ocupa la Real Sociedad, con quien tendrá que verse las caras en el Benito Villamarín en la penúltima jornada del campeonato.

Una lucha por Europa vibrante en un duelo a tres a falta de seis jornadas siendo el derbi Betis - Sevilla el partido más próximo que tienen los verdiblancos.

Este domingo para ser más exactos. Sobre ello nos habla Ayoze Pérez, el 10 del Real Betis que se encuentra cada vez mejor de la pubalgia con el paso de los partidos y que ve en la unión del grupo la verdadera fuerza de este equipo.

Ayoze Pérez / Jorge Jiménez

Valencia, una victoria de prestigio

Frente al Valencia, tras una genialidad de Isco, abrió la lata con un golazo y en la segunda parte, después de señalar Busquets Ferrer un penalti inexistente que supuso el empate, metió el definitivo tras una gran jugada.

Así valora Ayoze el triunfo: “Victoria de prestigio. Era una final para nosotros. Creo que por las circunstancias, por la clasificación, por muchas cosas, era un partido importantísimo y el equipo estuvo a la altura. Ganamos y la cara que dimos fue bastante buena”.

Tan buena fue la puesta en escena del Betis en el estadio situado en la Avenida de Suecia de la capital del Turia, como la participación del canario en el choque, cada vez mejor de la pubalgia: “Estoy en un proceso en el que he notado un poco de mejoría. También, tras la lesión de tobillo, esa mejoría en cuanto a coger ritmo de partido la he notado. Varios partidos consecutivos ayudan y se notan. Ayuda el haber hecho dos goles y sentirme mucho mejor físicamente.

Ayoze y los derbis

Y de final ante el Valencia a final frente al Sevilla en el derbi en el Benito Villamarín el próximo domingo. De hecho, Ayoze debutó en el empate a cero en el Sánchez-Pizjuán la pasada temporada tras llegar del Leicester inglés.

Posteriormente, en pretemporada, libre tras venir primero cedido esos seis meses, firmó por el Betis y volvió a disputar un nuevo derbi, descafeinado por ser amistoso y en tierras mexicanas, en Guadalajara. Perdió 1-0.

La reválida llegó en la ida de esta temporada. En la jornada 13, de nuevo en Nervión, los béticos empataron, pero Ayoze haría el gol adelantando a los de Pellegrini.

Jorge Jiménez / Álex Mérida

Su estreno en el Benito Villamarín

Ahora le toca estrenarse en el Benito Villamarín: “Me estreno en un derbi en casa, pero obviamente sabemos el ambiente que va a haber. Ambos equipos están en un buen momento. Pensando en nosotros, que es lo más importante, con la mentalidad de que es un partido muy importante. Es una final y estamos en una posición privilegiada. Es una oportunidad maravillosa en nuestro campo, en el derbi y con nuestra gente, para, después de un tiempo, conseguir los tres puntos contra el Sevilla”.

Un estadio, el Benito Villamarín que vuelve loco al tinerfeño, y que confiesa qué tiene para él de mágico el feudo verdiblanco: “Me quedo con la sensación cuando estás en ese túnel y saltas al terreno de juego justo antes del inicio del partido. Durante el partido uno está focalizado en el partido en sí. Sientes que hay buen ambiente, que la afición está animando al equipo. Pero ese momentito antes de iniciar el partido, en el que puedes desconectar por un momento del partido y disfrutar y mirar alrededor ese ambiente, yo creo que es con lo que me quedo. Es especial. He estado en varios lugares, buenos y con buenas aficiones. Pero la sensación que se tiene aquí no se puede igualar”.

Ambiciones y sueños del 10 verdiblanco

Álex Mérida: Vuelve una nueva y buena oportunidad de dar caza a la Real Sociedad, sobre todo enfrentando la penúltima jornada, el último partido aquí en casa de la Liga. ¿Crees y ves al grupo motivado y metido para conseguir ser sextos y entrar de nuevo en Europa League? Ayoze Pérez: “Sí, sin duda. Desde luego que esa es la visión, la mentalidad y estamos a tres puntos. Siempre digo que hay que mirar al de arriba, no al que viene por detrás. Esa tiene que ser la mentalidad. Hay que intentar acercarte a lo máximo posible al de arriba y lo que esté en tu mano hacerlo lo mejor posible. En este caso, el domingo con nuestra gente, conseguir los tres puntos y luego veremos qué hacen los demás”.

Ayoze Pérez, mentalizado como toda la plantilla que dirige el ingeniero Manuel Pellegrini y toda la entidad, tiene entre ceja y ceja la vuelta a Europa, pero el canario quiere más: “Tengo en mi cabeza ganar un título desde que llegué. Me encantaría vivir esa sensación de ganar un título con el Betis”.

Jorge Jiménez / Álex Mérida

Un dorsal mítico en el fútbol

El dorsal 10 del Real Betis lo llevó Canales antes que Ayoze y lo han tenido Ceballos, Edú, Cañas, Alfonso o Cardeñosa, entre otros.

Ahora el dueño del mismo es el canario, para el que es “una motivación, un número especial. Llevar el 10 en el Betis lo hace aún más especial”, ya que nunca ha tenido la posibilidad de portarlo.

“En mi cabeza todos los días está demostrar que tengo las cualidades de llevar ese número”

Jorge Jiménez / Álex Mérida

Ayoze lleva el 10, pero el Betis tiene otros dos que sin llevarlo hacen gala en el campo de él

Hablamos de Francisco Román Alarcón Suárez, Isco, y de Nabil Fekir. El 22 y el 8, el 8 y el 22, que según el de María Jiménez son “dos genios de este deporte, dos magos diferentes al resto”.

Y no le falta razón a Ayoze Pérez, marcan la diferencia. Por el devenir de la temporada y por la grave lesión que ha tenido muchos meses en el dique seco al galo, el Betis ha podido disfrutar más esta temporada del malagueño, su flamante fichaje de verano que tiene encandilado a todo el beticismo.

“Pensando más allá, al aficionado que le gusta ver buen fútbol, son jugadores que llaman la atención y hacen disfrutar. Los disfruto en el entrenamiento y hay mucho que aprender de ellos”.