Ayoze Pérez: “Sufrí una entrada bastante fea en el tobillo y me ha costado recuperarme”

Ayoze Pérez sufrió frente al Granada el 13 de enero un esguince de ligamentos y sindesmosis en su tobillo derecho fruto de una entrada muy temeraria de Bruno Méndez, castigada sólo con amarilla por Cuadra Fernández.

Justo dos meses después y tras haber reaparecido en el Metropolitano y tener minutos también frente al Villarreal, el canario ha atendido a los medios del club verdiblanco repasando aquel episodio y analizando lo que le queda al Betis de campeonato.

“Es una entrada bastante fea. Al principio me asusté bastante y pensé lo peor por cómo sientes el pie y la entrada”, comenta Ayoze, que añade que “ya me había dado un aviso (Bruno Méndez) con la rodilla en el hueso dulce (coxis) y poco después vino esa entrada”.

Aunque haya participado en los dos últimos choques del Betis, el canario sigue sintiendo molestias: “Los tobillos son delicados y sigo sintiendo molestias, pero no me impiden competir. Llevaba mucho fuera y quería volver con el grupo ayudándome de vendajes y antiinflamatorios”, subraya el atacante verdiblanco.

Villarreal y 10 finales en el horizonte

El pasado domingo, cayó el Betis derrotado en el Benito Villamarín por el Villarreal, tras ir ganando 2-1 al término de la primera parte. El segundo acto, un despropósito, se llevó la victoria a tierras castellonenses. Un gol en propia de Sokratis hizo la igualada, y Sörloth puso el 2-3 final.

Sobre ello, ha querido Ayoze explicar sus sensaciones: “Nos faltó una pizca de algo para que no estuviesen tan cómodos. Hicieron su partido, plantados y saliendo al contraataque, son un buen equipo tienen calidad, saben bien lo que hacen, pero nos faltó precisión cuando teníamos la pelota. La perdíamos muy rápido y les facilitaba a ellos seguir contragolpeando”.

“Se intentó de varias formas, pero las sensaciones no fueron del todo buenas, y por momentos estuvimos espesos. Creo que el resultado tampoco era merecedor de haber perdido, pero en los últimos minutos salió todo mal y estuvimos un pelín espeso por momentos”, remata el canario.

Ahora al Betis le toca mirar hacia delante y pensar en los diez partidos que le quedan de campeonato, cuatro en casa y seis a domicilio.

Para estas diez finales, una de las mejores noticias es que la enfermería se va aligerando y Manuel Pellegrini tiene a más jugadores a su disposición: “Esa es la clave, ojalá podamos estar todos sanos lo antes posible y que el míster tenga el problema de decidir a quién poner y a quién no. Eso nos va a aportar muchísimo”, argumentaba Ayoze.

Los verdiblancos viajan el próximo fin de semana a Vallecas, donde acumulan cinco partidos seguidos sin perder y donde quieren volver a la senda del triunfo tras caer ante Atlético de Madrid y Villarreal.

“Es el momento, no quedan muchos partidos y no podemos esperar a ver qué pasa. Lo que depende de ti tienes que intentar manejarlo lo mejor posible. Tenemos que hacer méritos para hacernos merecedores de esa posición”, esgrimía el jugador bético sobre recuperar la sexta plaza.

"De chico siempre jugué de 9" Tuvo tiempo también Ayoze para repasar su infancia: “De chico siempre jugué de 9, entonces ese instinto en el área de estar pendiente, de dónde puede caer la pelota y salir rebotada, esa intuición, siempre la tuve” “Por otro lado, no tengo tanto ese uno contra uno en banda como lo puede tener otro tipo de extremo. Siempre fui 9 al crecer e intento estar bien colocado”, añade el canario

La temporada pasada, Ayoze no tuvo su mejor temporada de cara al gol, y en esta, lleva toda la campaña padeciendo pubalgia: “Me faltaron los números. Tenía ocasiones, pero no terminaba de concretarlas. Este año, entre esa falta de regularidad por la lesión y la pubalgia, que me ha frustrado un poco todo el año aunque he intentado llevarlo lo mejor posible, he intentado llegar a los partidos de la mejor forma posible. Frustra un poco psicológicamente, no estás al 100%”.

Otro capítulo que repasó el canario fueron los fichajes invernales: "Son buenas incorporaciones. Amplían las opciones a la hora de que el míster elija. Tiene jugadores de diferentes cualidades y dependiendo de lo que el míster considere y del partido puede elegir tanto a uno como a otro. Tiene muy buenas posibilidades para varias posiciones y la competitividad hace mejor a todos".

Uno de ellos es Johnny Cardoso, que desde que llegó al Betis se ha hecho con un hueco en el once. "La adaptación es muy buena, es buen chaval, noble, trabajador y futbolísticamente nos ha sorprendido a todos y era lo que necesitábamos, jugadores que nos aporten y lleguen con otra mentalidad", declaraba Ayoze sobre el estadounidense, recién llamado por la absoluta de su país para el próximo parón internacional.

Por último, también habló sobre otro recién llegado, Chimy Ávila: "Es un jugador de emociones y jugadores así hay que tenerlos, especialmente en un equipo como nosotros, que somos un equipo pelotero, de tener la pelota, de combinar... Hay que tener jugadores como él, porque hay momentos que las cosas no van a ir tan bien y van al frente contigo, y él es uno de ellos. Futbolísticamente y emocionalmente nos va a aportar mucho, es un jugador que nos transmite a nosotros, a la grada, y hay momentos que el equipo lo necesita".