El Betis manda al descanso con tantos de Fornals e Isco (2-1)

Con clara intención de hacerse con el dominio del esférico salió el Real Betis Balompié al Benito Villamarín ante una descendida Unión Deportiva Almería que buscó replegarse e intentar contener las primeras llegadas verdiblancas.

Después de detener Muñiz Ruiz el encuentro por una urgencia médica en la grada, los de Manuel Pellegrini continuaron con el asedio a los dominios indálicos.

En una secuencia de pases al primer toque originada por Isco, que recogió el galardón de MVP del mes de abril minutos antes del partido, llegó el primer tanto del Betis.

El de Arroyo de la Miel abrió para Sabaly, que jugó con Fornals y devolvió al malagueño para que metiera el balón raso en el área. Chumi dejó el balón muerto y apareció el castellonense para mandar al fondo de la red de Luís Maximiano el primero de los béticos.

Pepe Mel regresa al Benito Villamarín El que fuera entrenador del Real Betis en dos etapas y lo librara de la quimera de la Segunda División en sendas ocasiones, Pepe Mel, ha vuelto a la que fue su casa y su afición así se lo agradeció cuando su nombre sonó por megafonía ahora como entrenador del Almería. Bético declarado, reconoció días antes a este derbi andaluz que el Betis es “el club de mi vida y es el club de mi familia y es el club por el que sufrimos y nos alegramos de las cosas buenas. Estoy seguro que la gente me va a recibir con cariño, el mismo que yo les tengo a ellos”. No cesó el conjunto dirigido por el chileno ni bajó el ritmo y tras una cachita de Isco previa al pase del costasoleño para Ayoze casi llega el segundo del Betis, pero el canario no pudo batir al meta luso del Almería. Bajó el choque de revoluciones e intentaron los indálicos equilibrar fuerzas y parar el constante ataque de los de Pellegrini. Robertone con un disparo seco probó a Rui Silva, pero el portugués se hizo con el cuero sin problemas.

Un fallo garrafal y un escenario de fiesta

El conjunto bético volvió a hacerse con la manija del encuentro y a crear incertidumbre en la zaga almeriense.

Antes de cumplirse la mediahora de partido, Isco Alarcón aprovechó un mal pase atrás de Pubill para el ex bético Edgar, que pisó mal la pelota y dejó al 22 verdiblanco a placer para batir a Maximiano y anotar el segundo del Betis.

La tranquilidad llegó a Heliópolis y la grada enalteció a los suyos con cánticos que no cesaron en toda la primera mitad.

El centrocampista del Betis Isco Alarcón (c) lucha con Adrián Embarba (i), del Almería, durante el partido de LaLiga que Real Betis y UD Almería disputan hoy domingo en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal

Apoyo para Félix Garreta

El canterano bético Félix Garreta, cedido en la SD Amorebieta, atraviesa momentos complicados al encontrarse ingresado en coma inducido. Su hinchada, desde la parte baja de la grada de Gol Sur, desplegó una pequeña pancarta en la que rezaba “Fuerza Félix” en el minuto 35, dorsal con el que debutó en el primer equipo.

El Benito Villamarín al unísono le dedicó un sentido aplauso trasladando sus ánimos al central barcelonés.

Leo Baptistao recortó distancias para el Almería de Pepe Mel en un fallo de concentración del Betis en área propia con un golpeo cruzado fuerte ante el que Rui Silva no pudo atajar y quizá pudo hacer más. El ex jugador bético no celebró el gol y pidió perdón a la que fue su afición.