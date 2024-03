Jorge Sanz: "He exprimido el momento a lo bestia, pero ahora estoy en una fase distinta"

Se suele decir que los viejos rockeros nunca mueren, y eso es a lo que aspiran José Mota y Jorge Sanz en 'Por tus muertos', la comedia que protagonizan y que acaba de llegar a los cines. Interpretan a dos de los miembros de Metralla, una banda de rock que tuvo su momento álgido en la década de los 80 con su primer y único LP pero que se disolvió justo antes de dar su primer concierto. Treinta años después, les ofrecen volver a tocar juntos, lo que supone también tener una segunda oportunidad para retomar su sueño de juventud.

"La película va de soltarse, de despojarnos de inseguridades y de miedos y nos enseña que en la vida, lo importante no son tanto las metas que nos ponemos, sino el camino que nos lleva a conseguirlas, hacer de él algo divertido y que merezca la pena", comenta Mota. "Por supuesto, es también un homenaje al rock", añade el exCruz y Raya, que interpreta al líder de Metralla en esta comedia en la que el humor proviene "de las pequeñas miserias que llevan por dentro los personajes".

El suyo, aunque parezca mentira, es el menos cómico de 'Por tus muertos'. "Me apetecía abordar un personaje así, desde la contención", resalta Mota, que para su papel en la película lo vemos transformado en una especie de Fito Cabrales, por el 'look'. "La idea era que detrás de la gorra y las gafas la gente, de primeras, no viera a José Mota", aclara Sayago Ayuso, el director, que debuta aquí como realizador con una película sobre un mundo que conoce de sobras, ya que es el copresentador del programa de Rock FM 'El Pirata y su banda'.

Un mundo que, según Mota, "no tiene nada que ver" con los clichés a los que se le asocian. "Son gente preocupadísima por la cultura en general e hiperpreparados. Me parece un mundo muy desconocido", subraya el cómico, que en algunas de las escenas de 'Por tus muertos' le ha tocado cantar. No ha sido nada nuevo para él, que estuvo en el musical 'Los productores' y que ya había demostrado sus dotes vocales en múltiples 'sketches' de sus programas televisivos. Pero sí para su compañero, Jorge Sanz.

Cantar

"A mí lo de cantar se me da muy mal, lo que pasa es que ahora hasta puedes dar conciertos sin saber cantar gracias a la ayuda que hay", recalca el actor, que en la película interpreta a Valen, "un vividor" que no le resulta demasiado ajeno. "Yo he conocido a personas así en el mundo de la farándula, gente que vive de manera especial, que exprimen la vida y el momento", explica.

"Es un tío que mola pero yo ya no puedo vivir como él, tan a lo bestia, porque para hacerlo tienes que estar solo y no tener compromisos, y yo tengo a mi familia", se justifica, el actor, que dejó atrás los excesos cuando en 2014 sufrió un infarto de miocardio. "Me gusta pensar que he exprimido el momento a lo bestia, pero ahora estoy en una fase distinta", añade.

¿En un momento mejor porque además de 'Por tus muertos' viene de presentar en el festival de Málaga otra película, 'El buen hombre', con David Trueba? "Ni mejor ni peor", valora. "No se puede pretender estar siempre en la película de éxito o en la serie de moda. Pero tengo que trabajar para pagar las facturas. Así que hay altibajos y lo suyo es aguantar, volver a salir y que la gente se vuelva a sorprender contigo", recalca.

El desencuentro con Almodóvar

"Es que yo he vivido muchas fases: empecé siendo niño actor, luego joven galán... La gente me pregunta si había desaparecido, pero lo que si no lo hubiera hecho estarían hasta los huevos de mí", bromea Sanz, que se identifica totalmente con su personaje en 'Por tus muertos' por su "ganas de divertirse", como hizo gala en el rodaje de la película, donde les divertía con "sus gadgets", rememora Mota.

Nada que ver con aquel rodaje de 'Carne trémula' de Pedro Almodóvar, donde Sanz fue despedido por el director manchego durante la primera semana de grabación. Él entona el 'mea culpa': "Almodóvar es un director con una personalidad muy fuerte, así que para trabajar con él tienes que estar muy en sintonía. Si no, mejor no trabajar", considera.

"Mi misión es entrar al trapo siempre y comprender al director. Si no lo conseguí fue un error mío", reconoce. ¿Volvería entonces a repetir con Almodóvar? "Por supuesto, encantado", responde veloz.