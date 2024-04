Eva Yerbabuena: "Con cada obra siento que dejo un pedacito de mí, porque se trata de conmover"

"Cuando se trata de compartir algo que realmente viviste, yo soy la primera que no quiero que haya alivio, porque necesito estar ahí para poder transmitir lo que sentí en ese momento". Así vive Eva Garrido, conocida como Eva Yerbabuena (Francfort, 1970), sus obras como bailaora de flamenco y coreógrafa. Y en este caso, se refiere a Al igual que tú, la obra gestada durante la pandemia que estrenó en el Festival de Jerez de 2021 y que este domingo sube a las tablas del Teatro de la Maestranza de Sevilla. "Es una obra que habla sobre los recuerdos, lo importante que es una casa, lo que ocurre en ella durante la infancia, todo lo que se vive ahí...", explica por teléfono una mañana antes de empezar a ensayar y días antes de la presentación.

Las emociones vividas durante el confinamiento, las músicas escuchadas en aquellos momentos de encierro obligatorio, los recuerdos que afloraban esos días y el pensamiento sobre las viviencias de los demás son algunos de los elementos que pueblan una obra compuesta como un collage con guión, dramaturgia y dirección escénica de Alfonso Zurro, en el que el baile flamenco característico de esta Premio Nacional de Danza se entrelaza con la danza contemporánea de Fernando Suels (Venezuela, 1968), bailarín y coreógrafo discípulo de Pina Bausch. "Para mí es como un ángel protector, que lo mismo te da cobijo que te empuja; te activa y te desactiva", explica la bailaora.

La Yerbabuena se deshace en elogios cuando menciona al elenco que ha elegido para acompañarle en este espectáculo. Particularmente cuando se refiere a Suels, que es doblemente especial, por su trabajo y por su conexión con la pionera de la danza contemporánea Pina Bausch, con la que la bailaora trabajó en muchas ocasiones. "Desde que cononcí a Pina, Fernando estuvo ahí. Desde que tuve la oportunidad de compartir momentos e historias con su compañía fue con la persona con la que hice un mayor vínculo", explica. "Y me gustaría, antes de retirarme, hacerle un verdadero homenaje a Pina Bausch con él, ya que empecé un trabajo con ella que no pude acabar porque la vida no me lo permitió, y me gustaría hacerlo con él porque es la persona más cercana a Pina. Es algo que tenemos pendiente", remata.

Además de Zurro y Suels, conforman este Al igual que tú Mercedes de Córdoba, Sandra Carrasco y Oruco como artistas invitados. También cuenta con el bailaor Christian Lozano, la actriz Maica Barroso, la dirección musical de Paco Jarana, y los cantaores Miguel Ortega y Antonio Gómez, el Turry. El estreno, en mayo de 2021, fue en un periodo en el que aún se vivían restricciones y no se habían generalizado las vacunas. La bailaora lo recuerda con emoción. "Alguna gente que había comprado la entrada tenía miedo de venir... Poner en pie este espectáculo, sinceramente, no fue nada fácil", dice. A pesar de que han pasado tres años desde el estreno, confiesa que cuando sube a las tablas a representarla sigue manteniendo las emociones de aquellos momentos. "Últimamente viene mucho a mi pensamiento esa frase de la escritora y filósofa Simone Weil, que dice: 'la gente feliz no tiene historia'. Este es un espectáculo que está construido sobre emociones fuertes, y así tienen que mantenerse".

La bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena, el bailarín Fernando Suels y el guitarrista y compositor Paco Jarana, en 'Al igual que tú'. / JAVIER FERGO (CEDIDA)

Esa intensidad la consigue también por la música que arropa a las coreografías. A las composiciones flamencas de Paco Jarana (guitarrista, director musical y compañero de la Yerbabuena en la compañía desde sus inicios) se le añaden las músicas que, confiesa, se escuchaban en su casa en aquellos días de confinamiento: el aria Casta Diva de la ópera Norma, de Vincenzo Bellini en la voz de Maria Callas, Construcción, de Chico Buarque, o la canción tradicional mexicana La Llorona, en la versión de Chavela Vargas, que aquí interpreta una invitada especial: la cantaora Sandra Carrasco. "Yo lo disfruto mucho, muchísimo, aunque hay momentos muy dolorosos, pero no me importa, tienen que salir las emociones, hay que atravesarlas", responde sobre lo que le provoca trabajar con este elenco.

"Esta obra tiene muchos elementos que están porque tienen que estar, pero no son fáciles, es necesario que duelan", explica. Tanto, que en la última presentación, durante el Festival Flamenco de Mont de Marsan en el verano de 2022, parte del público salió del teatro llorando. "No me imaginaba que, un año y pico después, iba a poder tocar tanto a la gente". Por esto, confiesa, no sabe qué esperar del público del Maestranza. "A mí lo único que me gustaría es que la gente lo disfrute, porque es un espectáculo que te hace volver a una casa, cada uno a la que tenga en la memoria, un rincón diferente, una historia que hayan vivido o compartido... Pero es verdad que no deja indeferente a nadie".

Una trayectoria de referencia

Al igual que tú es el espectáculo número 17 de la compañía de Eva Yerbabuena, una de las grandes referentes del flamenco actual, después de 25 años creando con compañía propia. Nacida en Alemania de padres emigrantes, la Yerbabuena creció en Ogíjares (Granada) con sus abuelos, y ya en su infancia se interesó por el baile. Desde los 12 años ha trabajado como bailaora de la mano de grandes nombres del baile como Mario Maya, Javier Latorre o Merche Esmeralda. Además del Nacional de Danza y otros galardones ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2017) y la Medalla de Andalucía (2007). Parte de una generación que quiso ensanchar sus conocimientos de baile con la formación en otras disciplinas, como la danza contemporánea, en sus coreografías ha planteado reflexiones personales, la identidad, la memoria (familiar e histórica), el trabajo de artistas como Federico García Lorca o Francisco de Zurbarán, entre otras cuestiones. Tras presentar esta obra en mayo de 2021 en Jerez, estrenó Refracción (Desde mis ojos) en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2022 y Yerbagüena (Oscuro brillante), que presentó en octubre en la Suma Flamenca de Madrid.

"Yerbagüena (Oscuro brillante) está en pleno desarrollo, porque se estrenó en Madrid pero no lo he desarrollado como quiero, y ahora lo vamos a llevar a Úbeda y en verano al Flamenco Festival de Londres", indica. Se trata de un solo que la bailaora mantiene vivo desde el año 2000, y ahora lo ha vuelto a coreografiar desde la madurez.

Pero la bailaora confiesa estar disfrutando ya de una nueva creación que todavía no tiene forma ni formato, algo especial que está preparando en su estudio de Dos Hermanas (Sevilla) junto a la joven bailaora almeriense Rocío Garrido de cara a la próxima Bienal de Flamenco, que se desarrollará entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre. "Va a ser un momento único, que probablemente no se pueda volver a repetir, pero estoy contentísima, me lo estoy pasando bomba", admite. "Es una de las cosas que más me gusta, con la que más disfruto, que es crear. Estamos haciendo una residencia y va a ser algo muy especial para esta ciudad".