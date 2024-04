'The Sevillaner' expone por primera vez sus populares portadas ilustradas en Lab Sevilla

The Sevillaner, el innovador proyecto de ilustración colectiva que rinde un homenaje creativo a las legendarias portadas de la icónica revista New Yorker, pero desde una perspectiva sevillana, expone sus populares portadas en su primera exposición hasta el próximo 9 de mayo en Lab Sevilla. Las obras exhibidas estarán disponibles para su compra, según la información facilitada por los organizadores de la muestra.

Los amantes del arte y la cultura sevillana están invitados a sumergirse en el emocionante mundo creativo de The Sevillaner, y descubrir una reinterpretación local de un icono cultural global. The Sevillaner es una plataforma colaborativa que reúne a artistas locales con talento para celebrar la rica herencia cultural de la ciudad a través del arte visual contemporáneo.

La décima portada de 'The Sevillaner' de la ilustradora, Inma Serrano. / Inma Serrano.

50 portadas y doce obras inéditas

La exposición incluirá todas las portadas actualmente publicadas, junto con una selección especial de 12 obras inéditas y exclusivas para este evento, lo que suma un total de 50 portadas.

Además de las ilustraciones, la exposición ofrecerá una mirada detrás de escena con la exhibición de originales y procesos de trabajo, revelando la meticulosidad y la pasión que impulsa a cada artista de The Sevillaner a plasmarlo en su portada. Los visitantes tendrán la oportunidad única de explorar parte del proceso creativo de los talentosos artistas que participan en este proyecto.

The Sevillaner es más que una colección de portadas; es una plataforma artística que celebra la cultura, el patrimonio y la vida cotidiana de Sevilla a través del arte de la ilustración. Inspirado por la sofisticación y la narrativa visual de las portadas de la revista New Yorker, The Sevillaner se propone capturar la esencia vibrante y única de la vida en Sevilla mediante interpretaciones artísticas distintivas y originales.