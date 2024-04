The Sevillaner: Cómo dibujar Sevilla si saliera en la portada del 'New Yorker'

En 2025 el emblemático semanario The New Yorker cumplirá 100 años. La revista ha retratado la vida social y cultural de los estadounidenses desde ya hace un siglo. Debido a esta dilatada historia, la publicación ha continuado apostando por las ilustraciones como seña una de sus señas de identidad más característica.

Ese amor por la ilustración y el cómic, se ha ido contagiando a ciudades de todo el mundo, que han ido replicando hipotéticas portadas del magacín, desde la óptica local. De Tokyo a París, pasando por Madrid, Barcelona o Valencia, y por su puesto, Sevilla. The Sevillaner lleva casi un año difundiendo las portadas soñadas del mítico New Yorker por un artista sevillano.

Según Fátima González, una de las impulsoras de esta iniciativa colectiva: "surge originariamente como un ejercicio personal de Antonio Copete miembro fundador del colectivo. Antonio quiso hacer su propio homenaje al número uno de la revista New Yorker, e interpretó a su modo al famoso personaje Eustace Tilley, ilustrado por Rea Irvin y que llegó a convertirse en el símbolo de esta publicación".

El colectivo tiene que claros sus objetivos. Quieren crear una comunidad de artistas sevillanos, dotarse de un canal desde donde puedan plasmar, con total libertad creativa y técnica, su propia visión de la ciudad.

De la Sevilla más conservadora a la más rupturista

Ana Langeheldt, Irene Mala, Israel Dias, Carolina Saiz, Sevilla Dibujada, Manuel Perujo, y por supuesto Antonio Copete, son algunos de los diseñadores e ilustradores que firman estas personalísimas portadas.

El skyline sevillano, Sevilla en primavera, las puestas de sol, la diversidad de la fauna urbana de los aledaños del puesto de churros de Resolana, la artesanía textil sacra...Cientos de referencias a la idiosincrasia sevillana que captan sin complejos la grandeza y los contraste de una ciudad enamorada de sí misma. ¿O quién está más enamorado de Sevilla que un propio sevillano?

La décima portada de 'The Sevillaner' de la ilustradora, Inma Serrano. / Inma Serrano

'The Sevillaner' ya cuenta con 30 portadas

Fátima explica cómo fue cobrando forma este particular proyecto, que ha ido contagiando a otras ciudades andaluzas, como Huelva con su The Onubenser. "Desde el principio, The Sevillaner es un proyecto abierto desde el verano de 2023, desde el espacio físico donde trabajan de manera freelance sus fundadores, Manifiesto Taller, en el barrio de la Macarena".

Lo que un día fue la ilusión de un grupo de amigos de la profesión, ha ido creciendo mes a mes hasta llegar a tener propuestas de hasta cien ilustradores locales a los que les gustaría colaborar. Cada lunes se estrena una portada y ya suman 30 números: "tenemos muchas guardadas que podrán verse en exclusiva, próximamente", adelanta Fátima.

Para González, "son diseñadores, artistas o ilustradores de la ciudad, ya sean nacidos aquí, que trabajen aquí o que les una algún vínculo importante con la misma". El único requisito es que la obra sea original y en exclusiva para la portada de una revista ficticia, The Sevillaner, y su destino es la divulgación y la venta.

Nueva exposición el próximo 26 de abril en Lab Sevilla

La próxima gran cita para este colectivo será la primera exposición que va a reunir todos los números The Sevillaner en Lab Sevilla, el próximo 26 de abril. Allí se podrán ver y comprar las portadas, acompañas de bocetos, originales, procesos de trabajo, etc.

El encuentro de diseño especializado, Sevilla Design Walk, acogió el otoño pasado la presentación de esta iniciativa que obtuvo una gran acogida por parte del público. Fátima González detalla que "no fue hasta las Navidades de 2023 cuando ya teníamos 21 portadas, cuando comprobamos el éxito comercial de la idea en el mercado artesanal del barrio, Recoveco".

"Nos pilló por sorpresa la calurosa respuesta quedándonos sin stock de algunos números, así que de nuevo nos rearmamos para seguir creciendo. Montamos tienda online y abrimos el primer punto de venta", describe esta diseñadora. Actualmente, las láminas de The Sevillaner pueden adquirirse en diferentes espacios físicos de la ciudad.