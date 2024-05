Blue Jeans: "El síndrome de Peter Pan nunca me ha gustado, pero tengo que saber cómo viven y sienten los jóvenes"

Casi nadie le conoce por Francisco de Paula Fernández González (7 de noviembre de 1978, Sevilla). Aunque si nombras a Blue Jeans, todo el mundo ha oído hablar de uno de los escritores españoles más exitosos de la literatura destinada al público juvenil. Más que de una canción del grupo Sqeezer, que le inspiró para su pseudónimo. Sus novelas, traducidas a varios idiomas y adaptadas al cine y la televisión, acumulan ya más de dos millones de seguidores. Sin embargo, él no se ve como "un influencer" ni una persona que "se mete en líos". Se define como "una persona normal y corriente que tiene la suerte de poder vivir de lo que era su pasión y es su trabajo, el mundo de los libros".

Acaba de publicar su nueva novela, Una influencer muerta en París, la número 17 de una ya larga trayectoria de obras en las que este autor ha combinado lo romántico con el thriller, la acción y el misterio. Supone la continuación de su último libro, La última melodía de Chopin, y en esta ocasión se adentra en un tema muy actual, las redes sociales.

Es París, 2023, y una famosa marca francesa de perfumes y cosméticos celebra el Premio al Mejor Influencer del Momento de habla hispana. Pero en uno de los baños del teatro donde tiene lugar la gala, aparece muerta Henar Barasategui, una de las candidatas, la instagramer más popular de los últimos tiempos. Junto al cadáver, encuentran con las manos llenas de sangre a Ana Leyton, una joven tiktoker que está arrasando y que es su mayor rival. Bajo esta premisa Blue Jeans habla de la presión y la rivalidad que hay en el mundo de los creadores de contenido, la obsesión por la fama y el dinero, la salud mental, el amor o el misterio. "Me apetecía rascar un poco en ese mundo, creo que es muy interesante y que tiene más cosas de las que se ven a siempre vista”, explica a El Correo de Andalucía, durante una visita rápida a Sevilla.

Blue Jeans, escritor que acaba de publicar 'Una influencer muerta en París', de visita en Sevilla / Grupo Planeta

¿Qué tiene este libro de diferente para poder enganchar al lector?

Es una novela muy actual, con personajes muy de 2023 y 2024. De hecho, la novela transcurre en septiembre de 2023. Y hablo, a partir de un misterio, de una muerte, de los creadores de contenido, de los influencers, que son los ídolos de mis lectores. Nuevas profesiones, nuevos trabajos, gente que hace cosas que le interesan a la gente joven. Y me apetecía rascar un poco en ese mundo, porque creo que es muy interesante y que tiene más cosas de las que se veía siempre vista.

¿De dónde surge la idea?

Estába viendo los premios Ídolo de Dulceida y me dijo mi mujer que para la próxima novela podía tomar como iniciativa unos premios con influencers, que estaban muy de moda. Yo en los últimos libros ya vengo tratando el misterio y los crímenes, y me pareció buena idea hacer uno con los influencers como protagonistas. Y llevarlo a París, una ciudad grande, con glamour, como lo que supuestamente tienen los creadores de contenido. Cuando he ido siempre he visto que se habla de la ciudad de la luz, pero siempre me ha parecido un poco oscura. Me pareció una ciudad perfecta para llevar este tipo de historias.

¿Cómo está siendo la acogida? ¿Están los lectores acertando con sus teorías?

Salió el 10 de abril y desde el 11 ya tengo opiniones y de momento están siendo buenas. Es verdad que son los primeros, los más fans, y las reacciones son justo las que esperaba. Que sospechen de todo el mundo y no sepan quién es el culpable hasta el final. Y esos giros finales que te dejen con buen sabor de boca y con el... ‘Bueno, mira, el autor se lo ha currado para esconder el final, el misterio final'.

Hay gente que usa las redes sociales para hablar mal de otras personas, criticar e insultar. Yo tengo la suerte de que gracias a ellas nací como autor Blue Jeans — Autor de 'Una influencer muerta en París'

¿Hay algo de su opinión sobre el mundo de las redes sociales en la obra?

La opinión del autor no está en el libro, porque me gusta que se ponga el punto de vista de los personajes. Yo tengo mis opiniones de todo, evidentemente, como cualquier persona. Pero es importante que sean los personajes los que hablen y que actúen por iniciativa propia. Hay muchos que se comportan de manera contradictoria o contraria a la que yo haría. Lo importante es crear personajes reales y creíbles y que evolucionen como la historia lo va pidiendo. No como el escritor piensa o como el escritor actuaría.

¿Estamos perdiendo un poco la cabeza con las redes sociales? ¿Vamos a un punto de no retorno?

Las redes sociales tienen su parte positiva y tienen su parte negativa. Hay gente que se obsesiona, que las utiliza para hablar mal de otras personas, que se oculta detrás de un perfil sin identificación para criticar e insultar. Tengo la suerte de que, gracias a ellas, nací como autor. Me ayudaron mucho en su momento. Hoy en día las llevo yo. Van saliendo redes sociales y me voy creando cuentas. He ido adaptándome porque si escribo novela juvenil y escribo novela actual, tengo que estar al día de todo esto.

También tienen consecuencias muy negativas para la salud mental...

Cada uno las utiliza para lo que las utiliza. Para mí son muy útiles, pero también tienen su cara negativa. Ha dejado de ser tabú, la gente habla de cómo se siente, incluso los influencers hablan de que muchos necesitan terapia y psicólogos, y no tienen ningún problema en reconocerlo. Por otro lado, se rebasan mucho los límites porque se crea mucho odio. Vivimos con mucha presión, de una manera muy rápida, hay muchas cosas que pasan en la vida y te las vas guardando. Antes el que iba al psicólogo estaba loco, y hoy en día por suerte estas cosas se miran de otra manera.

¿Entiendes que se extienda cada vez más la idea de que los jóvenes no leen?

Los adultos pensamos que los jóvenes no leen porque a lo mejor no leen lo que los adultos quieren que lean. Hay una gran generación de lectores y escritores jóvenes y de gente que habla en redes sociales, TikTok e Instagram. Entiendo que un adulto no está en este mundo. Los que nos dedicamos a esto sí que lo conocemos. Vas a una feria de libros y ves las filas que tienen autoras que han aparecido ahora, que tenían cuentas en las que hablan de libros que están publicando. La literatura juvenil que tiene millones de lectores en España o a nivel mundial. Tenemos muchas opciones de ocio y nos gustaría que los jóvenes leyeran más, pero invitaría a que los adultos escarbaran un poquito porque hay una gran cantidad de cuentas que hablan de libros y entre ellos debaten, analizan y conocen autores.

'Una influencer muerta en París', el nuevo libro del escritor Blue Jeans / Grupo Planeta

¿Cuánto ha cambiado Blue Jeans desde sus inicios hasta ahora?

Sería malo que no hubiera cambiado en estos 15 años. He evolucionado como persona y me ha cambiado la vida por completo. Estoy casado, sé cómo se escribe un libro, sigo teniendo el respaldo de la Editorial Planeta y mis lectores han ido creciendo. Ahora tengo dos generaciones que me leen. Es bonito porque es gente de todas las edades que se reúnen en torno a un libro. No era fácil crear este tipo de historias en las que juntas el amor, el misterio, la actualidad, etc. Ya depende de mil factores. Hay muchos libros en las librerías, pero lo hemos dado todo con esta novela y yo estoy muy contento”.

¿Cómo te describirías para quien no te conozca aún?

Me considero una persona normal y corriente que tiene la suerte de poder vivir de lo que era su pasión y es su trabajo, el mundo de los libros. Creo que tengo la profesión más bonita del mundo, por lo menos para mí, que soy un gran lector desde niño. Mis padres son muy lectores y me han inculcado el amor por los libros. No me meto en líos, si opino lo hago para adentro. No me expongo en redes sociales, cuento lo justo de mi vida personal. No soy un influencer, como me han preguntado mucho.

Mucha gente me dice que a lo mejor empieza a leer o quiere ser escritor por leerme a mí. Voy a intentar hacer todo lo posible para estar siempre en este mundo, porque disfruto mucho, me siento una persona muy afortunada y un privilegiado por poder dedicarme a la literatura. Para el siguiente libro habrá que seguir aprendiendo, seguir mejorando y meterle todavía más horas que a este, porque es lo que hago con cada novela.

¿Es necesario ser joven o sentirse joven para escribir literatura juvenil?

Yo joven ya no me siento. Lo que hay que estar, en mi caso, es actualizado. Yo no soy adolescente, ha pasado hace mucho tiempo en mi época de juventud. Y no creo que me tenga que sentir como un adolescente. El síndrome de Peter Pan no me gusta, no lo he sentido ni quiero sentirlo. Tengo la edad que tengo, tengo experiencia ya en este mundo de los libros, pero sí que tengo que estar muy actualizado y ver lo que ellos ven, escuchar las músicas que ellos escuchan, intentar estar al día del vocabulario que ellos utilizan.

Como la persona que escribe sobre la Segunda Guerra Mundial se tiene que documentar. Tengo que estar pendiente de cómo viven, cómo hablan y cómo sienten los jóvenes. Esa es mi forma de documentarme, esa es mi manera de escribir, y de momento no ha ido del todo mal.

Blue Jeans, junto a la Torre Eiffel, lee su nuevo libro, 'Una influencer muerta en París' / Grupo Planeta

¿Qué consejos le darías a alguien que quiera iniciarse en el mundo de la escritura?

Lo primero es ser buen lector antes de ser escritor. Es fundamental que se lea y se lea de todo, no solo lo que nos gusta. Y luego hay una gran obsesión por publicar. Se publican muchos y mucha gente se autopublica sin saber realmente qué significa eso. Hay que ser muy conscientes de lo que se firma y de cómo funciona el mundo de los libros. Yo he conseguido ser escritor y soy una persona normal y corriente. Me he esforzado mucho. Y eso significa que cualquier persona puede pasar por lo que me ha pasado a mí. Es un mundo en el que hay que tener mucha paciencia porque seguramente te van a rechazar a la primera. Y luego, si tienes la oportunidad, como tuve yo, aprovecharla al máximo.

¿Qué es lo próximo? ¿Estás ya pensando en el siguiente libro?

Cada época tiene su momento y cada cosa tiene su espacio. Yo ahora estoy con una gira de firmas que la he llamado la gira infernal porque me voy a pasar hasta el 13 de junio viajando de un lado para otro sin parar y quiero estar muy centrado en eso. Hay que dar 100% siempre con la prensa, con los libreros y, sobre todo, con los lectores. Llevo publicando desde 2009 sin fallar ningún año. Y algún día tendrá que cuando pare. Pero ya hay una idea en la cabeza que ni siquiera la he hablado con mis editoras. Ya me está rondando y ya voy sacando cosillas en los viajes, en los trayectos y en los poquitos ratos que tengo libre.