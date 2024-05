Diez hitos del Maestranza que no te puedes perder

La temporada 2024-25 del Teatro de la Maestranza está galvanizada por el mito de Carmen y las más de 5.000 trabajadoras de la fábrica de tabacos de Sevilla donde se curtió la indómita protagonista de la ópera de Georges Bizet, de cuyo estreno en París se cumplirán 150 años en 2025. Hasta tres propuestas (incluida una infantil) se dedican a Carmen entre los 52 espectáculos y 81 funciones que se ofrecerán el próximo curso en el coliseo lírico que dirige Javier Menéndez. Hay joyas absolutas en cada uno de sus distintos ciclos y aquí les ofrecemos un posible itinerario muy personal.

‘Carmen’ y Sevilla a la manera de Israel Galván. 6 de octubre

El Maestranza inaugura su temporada con la versión libre de Carmen a cargo del bailaor y coreógrafo sevillano Israel Galván, que pondrá la clausura a la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla. En el espectáculo, el más vanguardista de nuestros flamencos se rodea de un elenco impresionante encabezado por la mezzo Nancy Fabiola Herrera, que lleva años brillando en el rol de la cigarrera. José Bros, Dario Solari y la batuta de la finlandesa Maria Itkonen al frente de la ROSS se suman a esta poderosa celebración musical que no dejará a nadie indiferente. Para el estreno absoluto de su Carmen, Israel Galván cuenta también con el impactante coro finlandés de gritos Mieskuoro Huutajat que dirige Petri Sirviö y la cantaora María Marín.

Una gala para celebrar a Puccini. 30 de octubre

La próxima temporada será recordada también por las grandes voces internacionales de la lírica que se subirán al escenario del coliseo del Arenal. Un ejemplo es el recital que ofrecerán la soprano Sondra Radvanovsky y el tenor Piotr Beczała para rendir homenaje a la música de Giaccomo Puccini a los 100 años de la muerte del compositor. La compenetración de ambos y la exquisita lectura de Puccini que ofrecieron el año pasado en el estreno de la nueva versión de ‘Turandot’ de la Ópera de Zurich anticipan una velada única. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la dirección musical de la canadiense Keri-Lynn Wilson redondean la propuesta.

Vuelve Yuja Wang con la Mahler Chamber Orchestra. 15 de noviembre

En su debut en el Maestranza en 2014, Yuja Wang confirmó y superó las expectativas y ahora, en su regreso, la carismática pianista china afincada en Nueva York llega acompañada de la Mahler Chamber Orchestra para abrir el exigente ciclo Gran Selección con Stravinski y Ravel en los atriles. Su presencia escénica, carisma y sobre todo, su virtuosismo, van a dialogar con la formación fundada por Claudio Abbado en 1997 que tan grato recuerdo dejó en su debut en el coliseo sevillano en noviembre pasado dirigida entonces por Daniele Gatti. Como curiosidad, Yuja Wang se consagró internacionalmente cuando sustituyó como solista de la Orquesta Sinfónica de Boston a la legendaria Martha Argerich, que también vendrá a Sevilla esta temporada. José Maria Blumenschein será el concertino y líder de la Mahler.

Ariadne auf Naxos. / El Correo

Ariadne Auf Naxos. 14, 16 y 18 de diciembre

El Maestranza incorpora a su repertorio varios títulos operísticos esta temporada (María Padilla de Donizetti en versión concierto, Ifigenia en Táuride de Gluck con escena de Rafael R. Villalobos, la opereta El murciélago de Johann B. Strauss con Les Musiciens du Louvre dirigidos por Marc Minkowski, I tre gobbi de Manuel García como ópera de cámara…). Entre ellas también se estrena al fin en Sevilla, y con producción propia del Maestranza a partir de la idea original del Teatro de Regensburg, esta Ariadna en Naxos de Richard Strauss cuyo amplio reparto lidera la aclamada soprano armenia Lianna Haroutounian en el papel protagonista. El maestro Guillermo García Calvo debuta en el Maestranza para dirigir a la ROSS en las tres funciones de esta ópera que cuenta con dirección escénica de Joan Antón Rechi, e incluye en su amplio elenco a Christina Bock, Gustavo López Manzitti, Elena Sancho, Carlos Daza y Ruth Rosique. Con libreto de Hugo von Hofmannsthal, basado en El burgués gentilhombre de Molière y el mito griego de Ariadna y Baco, poder disfrutar en el Maestranza de la maravillosa partitura de Strauss es un acontecimiento.

La nueva leyenda rusa del piano. Daniil Trifonov. 12 de febrero

Estando en uno de los teatros europeos que frecuenta y ama el maestro ruso-español Grigori Sokolov, y donde han madurado Javier Perianes (que actuará el 31 de marzo con la Philarmonia Orchestra) y Juan Pérez Floristán, el nivel pianístico del Maestranza es realmente elevado. Para mantenerlo o rebasarlo, esta temporada del ciclo Gran Selección incluye entre muchos otros nombres propios al pianista y compositor ruso Daniil Trifonov, cuyos directos constituyen motivos de peregrinación entre los aficionados. La música de Chaikovski, Chopin y Barber será el punto de partida de una experiencia inolvidable.

Anna Netrebko. / El Correo

Y por fin, Anna Netrebko. 14 de febrero

La mayoría no hemos podido ver en directo a Maria Callas y por eso no podemos perdernos a la diva que mejor ha resistido la comparación con ella en los últimos tiempos. Por fin debuta en el Maestranza la soprano ruso-austríaca Anna Netrebko, con un programa dedicado a los grandes compositores rusos como Glinka, Rachmaninov, Rimski-Kórsakov y Chaikovski. En su recital contará con la colaboración del pianista Pavel Nebolsin y la mezzosoprano Elena Maximova. Las entradas saldrán a la venta el martes 1 de octubre y conviene ponerse la alerta pues se agotarán a las pocas horas: la Netrebko sólo se prodiga como solista en las salas más importantes, como el Carnegie Hall o como la Scala de Milán, donde su recital del próximo 29 de noviembre junto a Jonas Kaufmann en homenaje a Puccini lleva tiempo colgando el sold out.

Leipzig Gewandhausorchester, la orquesta más antigua del mundo. 24 de febrero

La orquesta que Wagner dirigió, y también Brahms, Chaikovski o Strauss, continúa en activo y es historia viva de la música europea. Es la Leipzig Gewandhausorchester, fundada en 1743, y la orquesta más antigua del mundo. También continúa siendo una de las más efervescentes, como probará su director musical, el influyente maestro letón Andris Nelsons, que desde hace una década también está al frente de la Boston Symphony Orchestra. En los atriles, La rueca de oro de Dvořák y la Cuarta Sinfonía de Mahler. Por si faltaran alicientes, la soprano alemana Christiane Karg, colaboradora habitual de Nelsons y gran especialista en Mahler, suma su voz a la velada.

Martha Argerich. / El Correo

La gran lección de Martha Argerich. 26 de marzo

La pianista argentina Martha Argerich (Buenos Aires, 1941) lleva seis décadas definiendo el sonido de nuestro tiempo. Es una intérprete colosal cuyos discos continúan siendo referenciales. Su técnica excelente y su libertad interpretativa hacen que cada recital suyo sea un acontecimiento cultural y ahora por fin, con más de 80 años, va a debutar en el Maestranza y seguramente sorprenderá a todos por su curiosidad y juventud. Ganadora de tres Grammys, numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos la Legión de Honor de Francia que le entregó el presidente Macron en 2023, Argerich avanzará más adelante los contenidos su recital pero conviene apuntar la fecha del 1 de octubre, cuando saldrán a la venta las entradas.

La ansiada 'Carmen' de Elina Garanca. 13, 15, 17, 18, 20 y 21 de junio

La ópera de Bizet, Carmen, tomará forma sobre el escenario con una producción bajo la dirección escénica de Emilio Sagi y el rol principal interpretado por la gran mezzosoprano Elīna Garanča, cuya exitosa carrera internacional ha quedado ligada por derecho propio a este papel que por fin interpretará en Sevilla. Su esposo, el gibraltareño Karel Mark Chichon, que estuvo muy fuerte en las quinielas para dirigir la ROSS cuando acabó contratándose a John Axelrod, llevará la batuta musical en la mayoría de las funciones (en el segundo elenco, el rol principal estará a cargo de la muy prometedora mezzo mexicana Gabriela Flores). Un inmejorable cierre para la temporada lírica del teatro.

Shakespeare con Alexander Ekman y el Ballet de Dormund. 29 de junio

Javier Menéndez prometió que la danza acrecentaría su presencia durante su etapa al frente del Maestranza y esta temporada ha superado el reto. Todo el ciclo de danza es magnífico y, como prueba, esta producción de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, a cargo del Ballet de Dortmund dirigido por Xin Peng Wang. Desde el estreno en 2015 de esta obra que firma el coreógrafo sueco Alexander Ekman, los públicos más exigentes han sido hechizados por una propuesta coral que mezcla danza contemporánea, ballet clásico, folclore y pop con referencias al cine y la pintura surrealista. La música original de Mikael Karlsson es otro pilar de un montaje que promete minutos de absoluta ensoñación y felicidad.