¿Quiénes son los teloneros de los conciertos de AC/DC en Sevilla?

Tras sus conciertos en el Estadio de la Cartuja de Sevilla de 2010 y 2016, los míticos AC/DC se decantaron por la capital hispalense para su única parada española de la gira que conmemora su 50 aniversario, Power Up tour.

Ocho años después de que Axl Rose pisara suelo sevillano con el grupo australiano, sustituyendo a Brian Johnson por sus problemas de oído, los de Angus Young volverán a España con estos dos conciertos los próximos 29 de mayo y 1 de junio.

Conocidas, las dos fechas, ahora la expectación recaía en qué grupo sería elegido para telonear a estas leyendas del heavy metal. Recientemente, se supo que los elegidos son The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless vuelve a España

Los neoyorkinos The Pretty Reckless presentarán en directo los temas de sus últimos trabajos discográficos, Death by Rock and Roll(2021) y de nuevas versiones Other Worlds (2022). La banda, capitaneada por Taylor Momsen, obstenta el récord de ser el único grupo de rock liderado por una mujer que tiene siete números uno.

Esta artista se ha ganado el respeto de todos los rockeros por tener un estilo totalmente único. La oportunidad de abrir este espectáculo delante de miles de personas momento muy importante la historia para esta formación estadounidense.

Uno de sus discos más aclamados es Going to Hell, su segundo álbum. La banda de post grunge inició su carrera en 2008, siendo Momsen la única integrante de la formación original. Entre las influencias musicales del grupo están The Beatles y Audioslave, junto con otras míticas del género de Seattle, como Soundgarden Nirvana, además de Debbie Harry y The Runaways.

The Pretty Reckless consiguieron gran éxito con su disco de 2021, Death By Rock And Roll, el cuarto de una trayectoria que ha ido hacia arriba desde su primer trabajo de 2010. Death By Rock And Roll contó con colaboraciones de lujo como las de Tom Morello (Rage Against The Machine) y Matt Cameron (Soundgarden).

Nuevo disco

Según la revista de rock, Mariskal Rock, en mayo del año pasado The Pretty Reckless anunciaron en sus redes sociales que entraban de nuevo en el estudio de grabación, por lo que podrían presentar su nuevo material en el Estadio de la Cartuja.