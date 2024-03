Sainz se muestra ambicioso: "No es suficiente, no es donde queremos estar"

Carlos Sainz está ante una temporada crucial para su futuro después de saber que no seguirá en Ferrari en 2025, ante la llegada de Lewis Hamilton a Maranello. El madrileño, con un planteamiento muy ambicioso y un pilotaje agresivo, ha conseguido impresionar en la primera carrera del año, el GP de Bahrein, donde ha subido al tercer peldaño del podio escoltando a los todopoderosos Red Bull. De hecho, solo 3 segundos le han separado del segundo puesto de Sergio Pérez y únicamente Max Verstappen se ha mostrado inabordable.

"Me he sentido muy bien. La salida no ha sido ideal, pero he gestionado muy bien los neumáticos y he podido imprimir mi ritmo. He adelantado a dos o tres coches para poder subirme al podio y al final me he quedado cerca de un Red Bull, lo que ha sido una agradable sorpresa", ha resumido Sainz.

"Ha sido un resultado positivo y un paso adelante comparado con el coche del año pasado. Es un buen comienzo de temporada, pero no es suficiente, no es donde queremos estar, queremos más", ha advertido con firmeza.

Sainz, que ha firmado dos grandes adelantamientos a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, y otro a George Russell, ha sido elegido 'Piloto del día' por los aficionados. En su primera valoración al micrófono oficial de la F1, ha destacado su "buena gestión de los neumáticos" como una de las claves para poder imprimir bien su ritmo en carrera.

"Teníamos un plan claro establecido usando el blando y los dos duros y con nuestro coche nos sentimos más cómodos con el duro porque se calienta menos. Con el duro hemos tenido problemas de bloqueo en el eje delantero, pero después hemos podido tirar hacia adelante. Hemos visto una estrategia distinta por parte del Red Bull, pero hemos podido jugar un poco con nuestro plan. Me he sentido muy fuerte hoy", ha celebrado.

De cara a la siguiente cita del calendario, la próxima semana en Arabia Saudí, el piloto madrileño ha apuntado que "será bueno para ver donde estamos. Nuestro coche ha ido bien aquí, pero es el primer circuito, esperamos ser fuertes también en Jeddah", ha dicho, con máxima confianza.

Sainz ha peleado sin complejos con Leclerc sin que Ferrari interviniera. Cuando Sky F1 le ha preguntado al respecto, Carlos ha sido claro: "Obviamente, lucharé haré cuando tenga la oportunidad y sea seguro, limpio, cómo ha sido hoy. Los adelantamientos siempre fueron limpios, ordenados y seguros, que es la forma en la que me gusta correr", ha señalado.

Respecto a su fururo, ha comentado que "en cada carrera te pones en el escaparate y sigo intentando demostrarles a todos de lo que soy capaz de hacer. Pero al mismo tiempo, llevo tantos años aquí que todo el mundo sabe más o menos de lo que soy capaz cuando me dan las herramientas adecuadas para luchar y hoy es una buena prueba de ello. Mi futuro es algo en lo que no estoy pensando en este momento. Sólo pienso en ello en mi tiempo libre", ha zanjado.