La tortura de Pedri continúa: ocho lesiones musculares en dos años y medio

Se lesionó Pedri solo. Como tantas veces. En una jugada intrascendente. Solo caía. Solo lloraba en la inmensidad del césped de San Mamés, consciente de que su cuerpo se había quebrado. Sabía él mejor que nadie que sus músculos se habían rasgado de nuevo. Y ya van ocho lesiones musculares (tres esta temporada) en dos años, cinco meses y tres días, por lo que se perderá la decisiva cita de Champions con el Nápoles del próximo 12 de marzo en Montjuïc (1-1 en la ida).

Pedri estaba desconsolado. Abatido. Destrozado y hasta superado. El joven que había iluminado al Barça de Komean, capaz de hacer sonreír al Messi del burofax a Bartomeu, acumula lesión tras lesión, hasta convertirse en un inquilino habitual de la enfermería, sin atisbar una salida a ese envenenado laberinto, que le ha tenido ya 401 días de baja. "Serán partidos", dijo Xavi, sin pronosticar cuando volverá el canario.

"Las pruebas realizadas han confirmdo que Pedri padece una lesión en el recto femoral de la pierna derecha", ha indicado el club azulgrana en el comunicado donde no se revela cuánto tiempo deberá esta de baja, quedando pendiente de la evolución que vaya teniendo.

Poco importa que el jugador haya cambiado su plan de trabajo. Ni que se ponga en manos de los mejores especialistas o que Xavi, tan abatido como él, consciente de lo que representa su ausencia, lo haya dosificado en la carga de trabajo. Ni tampoco es importante el plan de prevención diseñado por médicos y preparadores físicos.

O que haya hecho Pilates en los últimos meses, además de fortalecer su físico para abandonar ese aire desgarbado y enclenque que le caracterizaba. Hasta había alterado, vigilado y modificado su nutrición, mientras sostenía que cuando pisaba el césped no pensaba en las lesiones.

Más vulnerable que nunca

No hace falta. Las lesiones no dejan de pensar en él hasta atormentarlo de tal manera que Pedri ya no parece Pedri. Es otro jugador. Menos mágico –cuidaba con delicado tacto cualquier movimiento brusco evitando usar en demasía la frágil pierna derecha- y más vulnerable. Mucho más vulnerable, sintiéndose incluso desprotegido porque esos músculos se rompen con excesiva fragilidad, quitando la razón a aquel extenuante primer año en la elite con el que asombró al mundo.

Xavi abraza a un desconsolado Pedri, que sufrió una lesión muscular en San Mamés por la que debió ser sustituido. / EFE

Guía del Barça de Koeman, estrella de la rejuvenecida España de Luis Enrique (fue elegido el mejor jugador joven de la Eurocopa 2021) y líder de la olímpica España de Luis de la Fuente, que besó la medalla de plata en Tokio tras perder la final con Brasil.

Lo jugaba todo Pedri. Todo y más. Encadenando una irrupción asombrosa en el Camp Nou –venía para el filial y sedujo a Koeman desde el primer día- con Eurocopa y JJOO en un mismo verano. Desde entonces, ni rastro de aquel maravilloso centrocampista.

Septiembre 2021, la primera

Desde agosto 2021 un calvario. Un inacabable catálogo de lesiones para un joven de 21 años, que ha perdido hasta la sonrisa. El domingo lloraba solo en el césped de San Mamés, pero todo había arrancado en septiembre 2021 cuando sufrió una lesión en el cuadríceps de la pierna izquierda ante el Bayern Múnich en la Champions.

En Bilbao, se tapaba la cara con esos guantes negros, ya en el banquillo. Eran unos guantes para protegerle del frío vasco que, en realidad, servían de muro para desaparecer del mundo como hubiera pretendido el joven canario.

Estaba Pedri desencajado, consciente de lo que se le venía encima. No por tradicional (en las dos últimas temporadas el interior canario se ha perdido la fase decisiva por lesiones) deja de ser una tortura. Y cada vez es más insoportable.

Tres lesiones en seis meses y 11 días

No hacía falta ni que los médicos del Barça le dieran el diagnóstico médico. Él, mejor que nadie, ya sabía lo que tenía. Era ponerle nombre y apellido a otra recaída en la pierna derecha, la tercera en seis meses y 11 días. O sea, va a ritmo de un percance por cada dos meses. Algo insostenible en lo físico y, sobre todo, en lo emocional.

Por eso, lloraba sin parar, rodeado por más de 50.000 personas en San Mamés. Una multitud, a su alrededor. Pero Pedri estaba solo con su pena. Más solo que nunca. Vuelve a la enfermería.