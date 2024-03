María Recio, capitana del CBSF: "El baloncesto femenino necesita más oportunidades"

En 2017, ante la necesidad de que el baloncesto femenino en Sevilla compitiera en un nivel alto, se funda el Club Baloncesto Sevilla. El CBS ha ido creciendo desde su fundación y actualmente cuenta con seis equipos en diferentes categorías. El apoyo de los patrocinadores es fundamental para la supervivencia del club al ser su única vía de ingresos. Tras asentarse en Liga Femenina 2, hablamos con José Miguel Prieto (presidente), José Alberto Pesquera (director técnico), Edu Pérez (entrenador), y María Recio (capitana del GardenStore CBSF), para conocer la realidad y el futuro de la entidad hispalense.

Un grupo de personas entre las que destaca José Miguel Prieto, ven que las chicas, tras su post adolescencia, tienen que salir de Sevilla para continuar jugando al baloncesto de forma semi profesional o profesional. "Nos juntamos un grupo de personas que pensamos que podíamos generar un movimiento popular de apoyar el baloncesto y crear un club que pudiera competir en esa franja de competición, que es la competición Liga Femenina 2, tercera categoría del baloncesto femenino nacional", comenta Prieto.

Pepe Prieto: "Mi hija es una de esas chicas que se tuvo que marchar con 15 años. En un deporte como este en el que por desgracia no se van a ganar la vida como para tener que arriesgarlo todo, creímos que la formación podía ser complementaria con estar en su casa y tener un nivel competitivo alto. Ella fue una pieza importante, pero como la de todos los directivos que estuvimos implicados".

Jorge Jiménez

Financiación del CB Sevilla Femenino

Con el boca a boca y la valentía de ciertas personas, el CBS Femenino ha podido financiar sus desplazamientos y los gastos del club. La ayuda de los patrocinadores que estuvieron desde la creación en 2017,

"Hay gente que es muy valiente y en vez de hablar de feminismo, practica feminismo, que es darle recursos a las mujeres para que puedan desarrollarse en el baloncesto igual que los hombres. Tenemos patrocinadores que están con nosotros desde el principio y otros que se han ido sumando como GardenStore, Doc, Efimonser, Interbus, que nos permite viajar, Beiman, Inprex... Casi todos los que se han ido incorporando lo que han hecho es apostar por el baloncesto femenino", explica Prieto.

"Sin los patrocinadores no podríamos competir porque las ayudas que tenemos son muy escasas" José Miguel Prieto — Presidente CB Sevilla Femenino

El CB Sevilla Femenino, gracias al apoyo del Ayuntamiento, ha conseguido trasladar su sede de Amate al Polideportivo San Pablo, ya que no tienen ninguna ayuda directa por parte de la Junta de Andalucía. Minerva Salas, nueva responsable del Deporte en el Ayuntamiento de Sevilla que preside José Luis Sanz, además delegada del Distrito Nervión-San Pablo, ha sido quien ha apostado junto a la alcaldía para promover la llegada al pabellón de San Pablo.

"Tanto el alcalde como la concejala de Deportes han sido quienes han apostado porque las chicas estén aquí. De otra forma, nosotros no estaríamos aquí. Es verdad que había mucha presión popular por parte de la gente diciendo que había una gran diferencia por estar los chicos y las chicas en lugares diferentes, y hoy en día estamos en una instalación como esta y es maravilloso", agrega Pepe Prieto.

Fichajes del CBSF con el presupuesto más bajo de la categoría

Detrás del gran año que está realizando el primer equipo, el GardenStore CBSF, situado quinto en la clasificación con la permanencia asegurada, hay muchas horas de trabajo invertidas para que, con el presupuesto más reducido de LF2, jugadoras importantes hayan desembarcado en Sevilla.

"Hay muchas horas de ver jugadoras que sean importantes para nosotros y cómo las podemos contratar. Tenemos que hacer magia para convencerlas de que vengan, pero luego cuando están aquí no se quieren ir", comenta José Miguel, que puntualiza: "Intentamos utilizar el Ingenio: si no podemos entrar por una puerta entramos por una ventana. El ingenio consiste en percibir dónde está el talento y luego potenciar lo que tenemos en casa. Hacemos un buen trabajo y planeamos con tiempo a veces nos equivocamos porque nos equivocamos, pero es verdad que trabajamos mucho y echamos muchas horas".

José Alberto Pesquera, director técnico del CBSF, también repasa la situación actual a la hora de captar jugadoras para el equipo: "Tirando un poco de improvisación y de ingenio, también es la palabra que yo utilizaría. Me ocurría en épocas en los primeros años del Caja San Fernando, que cuando no tienes mucho dinero tienes que tirar de otras cosas. Tenemos muchos informes de vídeos, vemos muchísimas jugadoras, y en este caso podemos escoger con tranquilidad, teniendo en cuenta que hay un tanto por ciento alto que no podemos ir a por ellas".

Además del scouting, el nombre del club también atrae ofrecimientos, incrementados en los últimos tiempos, aunque estos suelen ser de menor nivel. "Cuando digo últimamente, digo en estos dos o tres últimos años. Al principio no teníamos tantos ofrecimientos, pero ahora sí estamos teniendo sobre todo en Andalucía", desgrana Pesquera.

La cantera, el principal sustento del CBSF El 40% de la plantilla del primer equipo es nacida en Andalucía y el 40%, sevillana. Esos son los valores de este club hispalense que apuesta firmemente por la cantera, sabedores de que son su mayor patrimonio. "La importancia en la cantera es capital, la estamos trabajando muchísimo e incluso este año tenemos un equipo de minibasket. Sabemos que nuestro futuro está marcado por el poco dinero que tenemos y por los patrocinios, y tirar de cantera es clave en cuanto a rentabilidad, aparte evidentemente de potenciar y trabajar el baloncesto femenino tanto en Andalucía como en Sevilla", argumenta Pesquera.

Jorge Jiménez

Entrenamientos y estilo de juego

El entrenador cordobés Eduardo Pérez ha llegado al CBSF antes del inicio de temporada con el objetivo de consolidar al club y hacerlo crecer en una clara apuesta de los dirigentes por elevar el nivel del GardenStore. El objetivo de la permanencia, está cumplido.

"La llamada de José Prieto me pilló en un momento que quizá después de tres años, necesitaba un cambio de objetivos, de motivación y el proyecto me gustó" Eduardo Pérez — Entrenador GardenStore CBSF

Edu aterriza en el club sevillano después de una exitosa temporada al frente del Unicórdoba, donde logró proclamarse campeón cadete y subcampeón júnior provincial, además de obtener el bronce en el Andaluz cadete y acabar sexto en el Campeonato de España cadete. El técnico cordobés es conocido por su gran capacidad de trabajo y por su experiencia en la formación de jóvenes jugadoras.

Jorge Jiménez

Pesquera, que también por su pasado en el Caja San Fernando es un entrenador con dilatada experiencia, ayuda a Edu en los entrenamientos y a veces en los partidos: "Edu es muy asequible en el sentido de que escucha y es humilde. Sabe que soy un entrenador con experiencia, no es que sepa ni más ni menos, pero sí experimentado y me escucha y me atiende. Es de agradecer que esté con los oídos abiertos a cualquier cosa que le pueda decir. Evidentemente, quien manda es él y quien al final hace las cosas es él y debe ser así".

María Recio, capitana del CBSF, cuenta su labor en el club

María Recio lleva ya muchos años en el club y trata de ayudar a todas las compañeras nuevas que llegan y de hacer grupo entre todas desde su "puesto" de capitana.

Además de ejercer labores dentro del primer equipo, es la entrenadora de las infantiles, algo que le llena mucho de orgullo y que disfruta por el amor que le tiene al club, donde pasa casi todo su tiempo.

Fuera de pistas, lo más reseñable son los desplazamientos en autobús de interminables horas. Al encontrarse en el grupo 2 de LF2, el destino más cercano está en Madrid, y con asiduidad tienen que viajar hasta el norte de España, o como esta semana, a Mallorca para jugar contra el Andratx.

Una enamorada del baloncesto que consume tanto femenino como masculino, y que aboga porque al femenino se le dé más visibilidad y tenga así más seguimiento. Su espejo, Marta Xargay, internacional absoluta con España (147 partidos), a quien admira desde pequeña.