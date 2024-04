La Guardia Civil alerta por estafas en entradas para final Copa del Rey

A pocos días de la final de la Copa del Rey, la Guardia Civil ha emitido un comunicado alertando sobre las numerosas estafas con entradas falsas que circulan en el mercado de reventa.

Las entradas para la final, que se disputará el próximo 6 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, son un bien preciado y escaso. Los precios oficiales oscilan entre 55 y 180 euros, pero en el mercado de reventa se pueden encontrar por hasta 750 euros.

Entradas digitales para la Copa del Rey

La Guardia Civil advierte que las entradas para la final de la Copa del Rey son digitales y nominales, por lo que es importante comprarlas solo a través de los canales oficiales. Además, se recomienda verificar la autenticidad de la entrada en organismos oficiales relacionados con el evento.

Consejos para evitar las estafas con entradas para la final de la Copa del Rey

Compra las entradas solo a través de los canales oficiales: los clubes finalistas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o puntos de venta autorizados.

Desconfía de precios demasiado bajos: si una entrada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.

Verifica la autenticidad de la entrada: las entradas oficiales de la Copa del Rey son digitales y nominales, e incluyen el DNI del comprador. Puedes verificar su autenticidad en la web de la RFEF.

La Guardia Civil intensifica la vigilancia para prevenir estafas

No compres entradas a vendedores desconocidos: si no conoces al vendedor, no te arriesgues a comprarle una entrada.

Denuncia cualquier estafa: si has sido víctima de una estafa, denúncialo ante las autoridades.

La Guardia Civil ha intensificado la vigilancia para prevenir las estafas con entradas para la final de la Copa del Rey. Se recomienda a los aficionados que extremen las precauciones y que sigan los consejos mencionados para evitar ser víctimas de un engaño.

Los hoteles de la ciudad se encuentran al borde del lleno técnico, con precios que se han multiplicado en comparación con las fechas normales. De los 240 hoteles de los que cuenta la ciudad hispalense, aproximadamente, en estos momentos, según se desprende de la oferta que publican conocidos portales en Internet, consultados por Europa Press, sólo habría disponibilidad para la noche del 6 de abril en medio centenar de ellos, con precios siempre por encima de los 300 euros.