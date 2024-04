Rudy Fernández anuncia su retirada

Rudy Fernández, alero del Real Madrid y leyenda del baloncesto español, vive sus últimos meses como jugador profesional tras una carrera impecable y repleta de éxitos. El de Palma de Mallorca ha anunciado en rueda de prensa que se retirará a finales de temporada una vez hayan concluido todas las competiciones,

Rudy es sinónimo a baloncesto, una figura que ha marcado a toda una generación de amantes a este deporte. Primero en Joventut de Badalona, su club de formación, después con un notable paso por la NBA y más tarde en el Real Madrid, donde acabó de cimentar su legado en las canchas, el ahora jugador de 39 años decide colgar las botas.

Así ha sido su 'adiós'

"Es una palabra difícil. Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo" fueron las palabras de Rudy en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid ante Baskonia del próximo viernes, un duelo de poca importancia en Euroliga para los de Chus Mateo, ya clasificados como 1os a los play-offs.

En el club blanco han sido 13 temporadas en total, 12 consecutivas desde su vuelta definitiva de Estados Unidos, más de una década en la que ha cosechado incontables logros con la entidad blanca. 6 Ligas ACB, 7 copas del Rey y 3 Copas de Europa brillan en un palmarés envidiable del mallorquín.

Un final marcado por las lesiones

"Me he sentido muy querido y esto se está terminando, pero quedan unos meses para seguir disfrutando de mis compañeros. Por desgracia el deporte tiene lesiones y cuando me dañé la espalda me dijeron que podría estar 3-4 años más jugando a nivel profesional, pero he podido estar muchos años más gracias al trabajo de los fisios. Me he sentido muy privilegiado de poder llegar hasta este punto" afirmó el español, que en su última etapa al primer nivel ha sido víctima de problemas físicos que han lastrado su rendimiento. Pese a este contratiempo, Rudy siempre ha estado presente cuando su equipo más lo necesitaba, ya sea con puntos, asistencias o simplemente veteranía en pista.

El retiro de Rudy Fernández supone otro adiós de una generación de oro en el Real Madrid. Se retiró hace unos años Felipe Reyes, ahora lo hará Rudy, y en la cola de espera aguarda Sergio Llull, que a sus 36 años parece seguir al pie del cañón.

Éxitos con 'La Familia'

Más allá de su aportación a nivel de clubes, Rudy ha tenido un papel fundamental en el apogeo de la Selección Española de Baloncesto en grandes torneos. Con 'La Familia', el alero ha conseguido dos Mundiales, el último en China 2019, 4 Eurobaskets, el más reciente en 2022, 2 medallas de plata y una de bronce en JJOO.