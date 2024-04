La renovación de Fernando Alonso hasta 2026 le convierte en el gran embajador del primer GP de Madrid

Ni Red Bull ni Mercedes. Fernando Alonso apostó todo al verde tras renovar hasta 2026 con Aston Martin, la escudería que le ha permitido volver a disfrutar de la Fórmula 1. A pesar del ruido y de cierto desencanto con el Aston Martin AMR24, el asturiano hará su último baile en la competición donde debutó en 2001. De ello se beneficiará el primer GP de España que se disputará en Madrid, precisamente el año hasta el que el bicampeón mundial ha prolongado su vínculo con la escudería británica.

Para la prueba que se disputará en Valdebebas, al norte de la capital, contar con el español era un argumento de valor. Sobre todo porque se prevé que la temporada 2026 sea la de la gira final de Alonso -con 42 años- por el Mundial de la F1. El asturiano tardó en reaccionar a la presentación del nuevo GP de España el 23 de enero de este año. Madrid le arrebató la denominación a Barcelona, pero por lo menos esa temporada Montmeló y Valdebebas convivirán en el calendario.

Nueva normativa y motores para Aston en 2026

El motivo era precisamente su renovación o no con Aston Martin, que condicionaría su presencia en un trazado con el que la F1 ha firmado por diez años. "Estaré feliz de correr en Barcelona, estaré feliz de correr en Madrid, si estoy aquí en 2026. Si no estoy aquí, lo veré por televisión y no cambia mucho", aseguró con ambigüedad. Para Alonso y para la Fórmula 1, el 2026 no es un año cualquiera, porque traerá consigo un importante cambio de normativa.

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), junto a Max Verstappen (Red Bull). / Europa Press

Los principales cambios afectan a las unidades de potencia, que usarán combustibles sostenibles. Una medida que alteró los planes de escuderías como Audi, quien se replanteó su entrada en la F1. Por el contrario, estimuló a Honda, una marca que confía en desarrollar un motor turbohíbrdo de garantías. Precisamente, la japonesa suministrará los motores a Aston Martin a partir de 2026.

Otra medida que afectará a la escudería británica, y en consecuencia a Fernando Alonso, es la reducción del volumen de los coches. Una de las principales quejas de los fabricantes es el excesivo peso de los actuales monoplazas. "La forma en que queremos hacerlo está relacionada con lo que hemos denominado el concepto de 'coche ágil', porque creemos que en los últimos años los coches se han vuelto un poco demasiado voluminosos y pesados", explicó en diciembre del año pasado Nikolas Tombazis, jefe de vehículos de la FIA.

Carlos Sainz, ¿un madrileño triunfando en Madrid?

En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial, Jarno Zaffelli, diseñador del circuito de Madrid, destacó que será un trazado rápido en el que habrá, al menos, cuatro opciones de adelantamiento. La prueba está integrada en la apuesta por eventos urbanos que combinan deporte y espectáculo. De ahí la importancia de conservar figuras de relevancia como Fernando Alonso para mantener el crecimiento en mercados como el español.

El último baile del piloto de Aston Martin no es el único aliciente en clave nacional. Carlos Sainz, piloto de Ferrari hasta final de temporada, se ha reivindicado, con el triunfo en Australia, como el único capaz de desafiar la dictadura de Red Bull y Max Verstappen, que parecía tambalearse por el 'caso Horner'. Aunque al neerlandés hay pocos elementos externos que le desestabilicen. Pero el número que más suena en el 'paddock' es el del madrileño, libre tras confirmarse el fichaje de Hamilton por la 'Scuderia'.

Carlos Sainz en Suzuka / FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

Sainz tiene abiertas todas las posibilidades. Podría ocupar el hueco de Mercedes que deja el mencionado piloto británico. Pero Audi, la marca con la que ha competido su padre en las últimas ediciones del Dakar, es la que ha pujado más fuerte por los servicios del madrileño. Ahí está el valor añadido de Sainz con respecto al GP de España, que para él supondrá correr en casa y no de un modo figurado o aproximado.