El machismo resiste en los estadios: "Las mujeres que vamos al fútbol tenemos que demostrar que nos gusta más que a nadie"

Hubo que esperar hasta 2019, 90 años después de la creación de la Liga española, para ver a una mujer, Guadalupe Porras, arbitrar un partido de Primera. Y lo mismo que en el campo ocurre en los despachos y en la grada: la presencia femenina es aún minoritaria. El fútbol, no sorprende a nadie, es un espacio copado por hombres en el que queda mucho machismo por erradicar.

La ciudad de Sevilla, por desgracia, no es ajena. “Noto que las mujeres que vamos al fútbol tenemos que demostrar que nos gusta más que a nadie”, cuenta Marta González, vicesecretaria de la Federación de Peñas Sevillistas. Creció en las gradas del Pizjuán junto a su padre, lleva 27 años ininterrumpidos como abonada del equipo de Nervión, pero eso no la libra de la condescendencia de algunos: "Mi vida gira en torno al Sevilla, aunque parece que tengo que justificar que me gusta. Y esto lo noto incluso más que antes", comenta González.

Ana Saavedra también se enamoró de este deporte gracias a su padre, aunque en su caso, esta "bendita herencia" que le legó es por las franjas verdes de Heliópolis. A Ana y Marta las separan décadas de rivalidad entre los equipos del Gran Derbi, pero ambas coinciden en el trato que tienen que aguantar de algunos hombres. "Ese mismo paternalismo que viví cuando niña lo vivo ahora de adulta. Hace poco se giró uno a explicarme una jugada, cuando yo he echado los dientes en el Villamarín", narra Saavedra, socia bética con 24 años de antigüedad.

"Ya se está heredando de madres a hijas"

Ana Saavedra y Marta González también comparten la visión de que la asistencia de aficionadas en el Benito Villamarín y en el Sánchez Pizjuán es mayor que antaño. "Con el paso del tiempo he visto cómo el número de mujeres en el campo ha ido creciendo", asegura González. "Antes eran casi todos hombres, y hoy, aunque siguen siendo mayoría, se ven ya muchas sevillistas en la grada".

Marta González junto a sus familiares en un partido del Sevilla / CEDIDA

"Me da mucha alegría que cada vez veamos más compañeras. Cuando era pequeña resultaba impensable: yo era la única niña de mi clase que iba al fútbol con su padre", recuerda Ana. "Antes mucho era mucho menos común de lo que es ahora. Ya se está heredando de madres a hijas".

Esta campaña el Betis tiene 17.774 socias de un total de 52.595 abonados, el 33,8%. Los datos reflejan que hay muchas menos hinchas, aunque el porcentaje es superior al que se registró en la temporada 2017/2018, cuando las mujeres representaban el 22% de los abonos del club verdiblanco, tal como publicó el diario As.

Los estadios no están hechos para mujeres

Cada año van más aficionadas a los campos de fútbol. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer: "Por mucho que los clubes abanderen el 8M, no están preparados para que la mujer esté totalmente integrada en el fútbol", afirma Ana Saavedra, presidenta de la peña bética El Pato Verde, que fundó junto a tres amigas y un amigo.

"Me siguen llegando 'carnets de abonado' o correos electrónicos que empiezan con 'Querido socio'", apunta esta seguidora del club de Heliópolis. "Está muy bonito que lo tiñan todo de morado en el Día de la Mujer, pero no ponen 'Estimada socia', y en estos detalles se nota que no se han adaptado todavía".

Estas carencias también las nota en el estadio del Real Betis: "Faltan muchas cosas en el campo para que esté adecuado para las mujeres. He pedido en muchas ocasiones una papelera para que podamos tirar las compresas y papel higiénico en el baño", subraya Saavedra. "Y, además, no hay una sola zona de lactancia para las madres que quieran ir con sus bebés".

Este domingo Ana y Marta volverán a vivir un nuevo derbi hispalense más. La afición de sus padres llevó a las dos a vivir una pasión que mantienen como el primer día que pisaron las gradas de sus estadios. Por aquel entonces, eran de las pocas niñas que acudían a Heliópolis y Nervión. Hoy miran a su lado y ven cada vez más mujeres en un mundo que fue de hombres.