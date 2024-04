El ‘truco’ de Guillermo Peinado, la gran promesa española de la escalada: “El foco lo pongo en escalar bien y disfrutar, no en los resultados”

Guillermo Peinado (Madrid, 2005) tiene una cabeza ‘dividida’ en dos: estudios y escalada. El equilibrio, como cuando está en una pared, es fundamental para su correcto desarrollo como individuo. Él y los suyos lo saben, de manera que mantiene los pies bien adheridos pese a su meteórico ascenso la temporada pasada tras sus resultados en diferentes competiciones en las que participó -tanto a nivel nacional como internacional-.

Vive en Colmenar Viejo, en las faldas de la sierra madrileña, y desde allí sueña que algún día cogerá sus pies de gato, su mochila, y se irá por la M-607 en dirección al aeropuerto para tomar un vuelo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Deben de pasar muchas cosas para ello, pero cada día de entrenamiento es inevitable pensarlo, como así se refleja en una charla con él.

¿Cómo te ha cambiado la vida en los dos últimos años?

A nivel deportivo me ha cambiado bastante. He pasado de ir a escalar algunas tardes, entrenar con el equipo de tecnificación de la FMM y competir en los campeonatos locales y nacionales, a formar parte del Equiposputnik y disponer de unos recursos increíbles que me ayudan a mejorar como deportista día a día. Además de estar compitiendo y viajando con la Selección Española por medio mundo la mayoría de los fines de semana del año.

¿Sales mucho de España para entrenar?

En cuanto puedo me escapo a entrenar a Francia o a Austria, en breve me voy a Japón tres semanas.

¿Cómo financias los gastos que suponen esos entrenamientos?

A parte del soporte global que me da el Equiposputnik, tengo un contrato con ellos que me permite financiar estos viajes, además de otras aportaciones de mis patrocinadores principales -Scarpa y Trangoworld- y ayudas económicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

La ‘escalada’ de Guillermo Peinado en sus últimos dos años

2022

Campeón de España de dificultad absoluto

Subcampeón de España absoluto de escalada modalidad boulder

Campeón de la Copa de España de bloque absoluto

3º en la Copa de España de dificultad absoluto

17º en el Campeonato del Mundo Juvenil

2023

Campeón de España de dificultad absoluto

Subcampeón de España de escalada en bloque absoluto

2º Copa de Europa junior de escalada en bloque

4º en Combinada Campeonato del Mundo de escalada Junior

Subcampeón de Europa junior de escalada de dificultad

4º en Copa de Europa absoluto de escalada de dificultad

Guillermo Peinado es un atleta prometedor a nivel internacional / .

Repasando tus resultados desde tu debut internacional, prácticamente son todos exitosos, ¿da presión o miedo terminar siempre tan bien en cada prueba que participas?

Ojalá mis resultados fueran buenos en todas las competiciones. Soy muy joven y cada competición es un mundo y representa una nueva oportunidad de aprender y mejorar, para nada hay presión sobre el resultado. Para mí tiene mucho más valor el rendimiento y el cómo escalo y gestiono cada apartado de cada competición. Yo el foco no lo pongo en los resultados, lo pongo en escalar bien, disfrutar y cumplir con los objetivos de mejorar marcados para cada competición. Cuando esto ocurre, me quedo satisfecho conmigo mismo y para mí ya es una medalla de oro.

En ocasiones puedo tener un buen resultado deportivo y una mala gestión de estas áreas, en estos casos no quedo satisfecho.

¿En qué momento te diste cuenta de que se te daba muy bien la escalada, incluso a nivel mundial? El momento en el que supiste que podías hacer grandes cosas...

Cuando empecé con 11 años, descubrí que me encantaba escalar y que rápidamente iba adquiriendo nivel y aumentando el grado de dificultad. Después pasé a formar parte del Programa de tecnificación de la Federación Madrileña, lo que me permitió empezar a entrenar a otro nivel y competir en competiciones locales y nacionales, dándome cuenta de que, aun teniendo mucho margen de mejora, empezaba a tener buenos resultados. Esto me motivaba especialmente a seguir disfrutando y entrenando para seguir mejorando.

Dime retos del futuro próximo y del futuro más lejano.

A corto plazo mi reto es pasar a semis y finales en copa del mundo y a medio plazo clasificarme para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el aspecto personal, ¿cómo llevas compaginar la escalada y sus viajes con el tema de los estudios?

No me resulta nada fácil, requiere de un sacrificio extraordinario y a veces resulta muy estresante y frustrante, pero gracias a la flexibilidad y la colaboración que me ofrece el centro educativo en el que curso mis estudios lo puedo ir compaginando.

Qué te gustaría hacer de manera profesional en el futuro? ¿Algo relacionado con la escalada o alguna carrera...?

Me gustaría seguir compitiendo durante el máximo tiempo posible hasta poder dedicarme a proyectos de escalada en roca.

También me gustaría cursar estudios universitarios una vez termine el grado superior de informática en el que estoy ahora.

Fuera de un entrenamiento, ¿dónde y en qué momento disfrutas más escalando?

Disfruto mucho tanto en las competiciones como en la naturaleza, al aire libre escalando en roca.

Y fuera de la escalada, ¿qué es lo que más te gusta hacer?

Me gusta mucho la fotografía y el vídeo, montar en bici y practicar enduro y el trial en moto.