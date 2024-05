El Consejo Mundial de Boxeo ordena el combate por el título mundial entre Devin Haney y Sandor Martín

Por fin. Se ha hecho esperar, más de un año, pero parece que el esperado combate entre David Haney (31-0-0, 15KOs) y Sandor Martin (42-3-0, 15 KOs) por el título mundial podría llegar más pronto que tarde. El Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado a los equipos de ambos boxeadores iniciar las negociaciones para cerrar los detalles del combate.

El año pasado, Sandor Martin fue proclamado aspirante oficial al máximo título del WBC tras su combate en el Madison Square Garden ante Teófimo López a pesar de haber perdido por decisión dividida no exenta de polémica. Pero en aquel momento, el púgil que ostentaba el título era el también estadounidense Regis Prograis, que en diciembre de 2023 perdió el cinturón frente a Haney. Desde entonces, Martin ha buscado encontrarse con el campeón superligero, a quien permitió pactar un encuentro previo en el que no se puso en liza el título y que se saldó con una polémica derrota ante Ryan García. El resultado, impugnado, se encuentra actualmente bajo investigación por el aparente positivo en sustancias prohibidas de su oponente.

Negociación o subasta

Tras el paso al frente del Consejo Mundial del Boxeo, es el turno de Haney. En caso de no ser capaces de llegar a un acuerdo antes del 18 de julio, y a pesar de que Sandor ya ha manifestado que espera ansiosamente el combate, la organización del mismo se decidiría en una subasta. En ese caso, la cantidad se repartiría presumiblemente con un 10% de la cantidad para el ganador del combate, 70% de la cantidad restante para el campeón y 30% de la restante para el aspirante.

“Agradezco al Consejo Mundial de Boxeo la oportunidad que, para mi futuro y el futuro de mi familia, me brinda; especialmente a Mauricio Sulaimán, por ser una persona de palabra y cumplir con lo establecido y por confiar en mí para enfrentarse a un gran boxeador como Devin Haney. Espero ser un gran aspirante y, por qué no, campeón. Finalmente, también quiero dar las gracias a Salvatore Cherchi y a OPI Since 82, por su labor de años por el boxeo y por llevarme a las puertas de la mayor oportunidad deportiva de mi vida”, ha manifestado el boxeador español.