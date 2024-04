La sequía marca la estrategia de Jarquil: la obra hidráulica tendrá más peso en la cartera de la constructora este 2024

La constructora Jarquil, liderada por tres socios andaluces y con presencia en todas las provincias de la comunidad y Madrid, prevé superar los 200 millones de euros de facturación y aumentar su plantilla este 2024. Año en el que la compañía, especialmente dedicada a la obra residencial, apuesta por mirar más a la obra civil e incrementar su cartera de intervenciones en materia hidráulica y medioambiental en un contexto marcado por la sequía.

En este apartado, su principal cliente es la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos integrada en la Consejería de Agricultura. Así lo ha explicado este lunes en las nuevas oficinas de la compañía (situadas en el PCT Cartuja) Diego Chacón, director General de Negocio de la empresa, que ha estado acompañado por Jesús Serrano, delegado de Obra Civil de Jarquil.

En esta línea, durante 2023, destaca la de contratación de las infraestructuras del agua, como las nuevas EDAR de Grazalema (Cádiz) y Guadalcázar (Córdoba). A estas infraestructuras, se suman otras obras singulares de carácter medioambiental, como la transformación de las Laderas del Conquero, en Huelva, obra concluida a finales de 2023; y especialmente el sellado del vertedero de Torremolinos (Málaga), el último de Andalucía, un proyecto de gran envergadura, cuyas obras finalizarán a lo largo de 2024.

En este sentido, Jarquil también ha acometido las obras de abastecimiento de agua desalada de El Ejido (Almería), para la Dirección General de Aguas de la Junta de Andalucía; así como las estaciones depuradoras de aguas residuales de Talaván (Cáceres), La Malahá (Granada) y Mojácar (Almería), lo que muestra su amplia experiencia en este tipo de proyectos.

Obras de abastecimiento de agua desalada de El Ejido. / Jarquil

En definitiva, y aunque el peso del negocio de la constructora está en el apartado residencial -supone el 60% estrictamente en vivienda-, el objetivo es que en 2024 baje este porcentaje al 40% para que la cartera de obras quede cada vez más equilibrada con la obra civil.

Del mismo modo, Jarquil está actualmente ejecutando otros grandes proyectos de carácter no residencial, como la nueva sede de Cajamar en el PITA (Almería), que finalizarán en breve; así como dos residencias de estudiantes (en Granada y Sevilla) para Merkel Capital, una residencia para personas mayores en Roquetas de Mar (Almería), promovida por su Ayuntamiento; y otras dos en Maracena (Granada) y Dos Hermanas (Sevilla), del Grupo Reifs.

En el capítulo de residencial, destaca la construcción de la promoción de 215 viviendas en Valdebebas, para Culmia, dentro del Plan Vive del Ayuntamiento de Madrid, así como los dos residenciales del Grupo ABU en Sevilla (Nervión y Tomares), que suman más de 100 viviendas y cuya conclusión está prevista para mediados de año. En concreto, supera en 2.000 las viviendas en construcción en la actualidad.

En Sevilla capital la compañía cuenta con dos residenciales del Grupo ABU en Sevilla (Nervión y Tomares), que suman más de 100 viviendas y cuya conclusión está prevista para mediados de año

2024, el año de la consolidación

"Este año queremos consolidar nuestros resultados de 2023, cuando crecimos un 60% en facturación, hasta los 188 millones de euros", ha explicado Chacón, quien ha añadido que el ejercicio se cerró con más de 60 obras en marcha en todo el territorio nacional. En la actualidad, cuenta con una plantilla fija de más de 550 personas, entre personal técnicos (330 personas) y operarios (220 personas), si bien genera empleo indirecto aproximadamente para unas 3.000 personas en sus distintas obras a nivel nacional.

En total, a día de hoy, se están ejecutando 62 obras repartidas por Andalucía y Madrid, 55 de ellas en la comunidad andaluza, siendo especialmente destacables la implantación en provincias como Almería y Sevilla, así como la Costa del Sol, Granada o Córdoba, además de Madrid, según ha explicado Chacón.

Falta de personal

"La falta de mano de obra está limitando el crecimiento del sector", ha subrayado el director General de Negocio de Jarquil. No en vano, reconoce que la compañía cuenta con "muchas dificultades para contratar, también personal cualificado".

"Desde Jarquil queremos hacer un llamamiento a los jóvenes que sale de la carrera con poca experiencia, porque nuestro objetivo es formarlos e integrarlos en la compañía", ha señalado Chacón.

Es por ello que la estrategia de la empresa pasa por "no coger obras que no podamos ejecutar por no tener el personal necesario para cumplir con los plazos", ha añadido. En este sentido, ha destacado la especial limitación en la Costa del Sol, mientras que Sevilla "un motor muy importante con una cartera superior a los 50 millones y 15 obras en producción, con muchas viviendas en Sevilla capital y área metropolitana".

Mientras tanto, Almería y Granada "cuenta con un crecimiento más sostenido, casi el 30% de nuestra cartera está ahí, aunque tiene menos actividad que en Sevilla y Málaga". Uno de los problemas que se encuentra la empresa es que los equipos de trabajo "no rotan y es difícil llevar, por ejemplo, a un jefe de obra, de una provincia a otra como sí sucedía antes".

Principales clientes

Dentro de la obra hidráulica su principal cliente es la Junta de Andalucía, si trabaja para administraciones públicas de todos los tamaños, como los ayuntamientos de Sevilla, Almería, Carboneras, Pulianas o Motril o la Universidad de Almería. En el ámbito privado, la constructora trabaja para grandes promotoras como AEDAS Homes, Grupo ABU, Culmia, Osuna, Arqura Homes o Metrovacesa; así como para reconocidos clientes del sector industrial, como Bogaris o Ilunion, o entidades bancarias como Cajamar.

Destaca también la división dedicada a Rehabilitación y Eficiencia Energética, con obras de gran calado e importancia, como la consolidación del Claustro del Monasterio de San Jerónimo y la reforma del centro penitenciario Sevilla 1, ambas en Sevilla, o la restauración del Edificio de las Casas Consistoriales en Almería, obra recientemente entregada.