Natalia Corbalán, SOS Rural: "No descartamos ir a elecciones en un futuro; seremos lo que agricultores y ganaderos quieran"

SOS Rural, que se presenta como la plataforma para "defender los intereses de los agricultores y ganaderos ante las Administraciones públicas españolas y europeas en asuntos clave como la lucha contra la competencia desleal", desembarca en Andalucía. "Queremos ser como un flautista de Hamelin, que vaya uniendo, bajo un mismo paraguas, a los colectivos rurales como instrumento para alcanzar sus objetivos más inmediatos, la unión es la clave", asegura Natalia Corbalán, portavoz de la plataforma nacida en el campo de Cartagena (Murcia) que se ha presentado este jueves en Sevilla.

En febrero, se planteó la posibilidad de que SOS Rural concurriera a las elecciones europeas, una cuestión que finalmente descartaron desde la plataforma. "Hemos decidido no presentarnos, por ahora, pero seremos lo que los agricultores y los ganaderos quieran; en estos momentos nos urge más tejer esas alianzas porque, sin ser muchos, no podemos ir a política, pero eso no quita que hay movimientos que están vinculados al mundo rural por Europa y nosotros estemos con los brazos abiertos, aunque siendo siempre una iniciativa apartidista, autofinanciada y transversal, sin la bandera de ningún partido político", abunda Corbalán.

En este sentido, esta "agricultora sin tierra" -ya que su contacto con lo rural viene de los últimos siete años, a través de la Fundación Ingenio, nacida para defender los intereses del campo de Cartagena- reconoce en que en el campo hay sensibilidades de todo tipo: "no es ni de izquierdas ni de derechas, porque una patata no tiene color político. Hay que mirar más allá y poner el foco en la soberanía alimentaria, que es algo estratégico y tiene estar por encima de una u otra ideología", sentencia.

Presentación en Sevilla

En un acto que ha tenido lugar en Sanlúcar La Mayor, SOS Rural ha presentado su modelo ante agricultores, ganaderos y regantes de la comunidad. La plataforma cuenta con especial fuerza en el levante español, y ha logrado ya la adhesión de más de 300 asociaciones vinculadas al sector primario en toda España.

Miembros de la plataforma SOS Rural con el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, y Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla. / El Correo

Con su aterrizaje en Andalucía, prevé duplicar el número de organizaciones implicadas en Andalucía, teniendo en cuenta el peso específico que tiene el sector primario y sus derivados en la comunidad. No en vano, la organización no solo aglutina a agricultores, ganaderos y regantes, sino que es "transversal", ya que acoge también a entidades relacionadas con el mundo de la caza o con el del toro, más allá de las explotaciones de reses bravas. También incluye todo lo que rodea a este sector, los auxiliares, como fertilizantes, maquinaria o semillas.

La plataforma ya se ha presentado en otros lugares como Valencia, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y prevé estar en Extremadura y extenderse más en el levante, también por Almería.

Andalucía, en el foco

"Queríamos venir a Andalucía además porque es puerta de entrada de muchos de esos alimentos procedentes de terceros países, como Marruecos, que usan fitosanitarios prohibidos en Europa o tienen condiciones laborales impensables aquí, lo que trae consigo una competencia desleal", subraya la portavoz de la plataforma. En este sentido, considera que hay que ir a los problemas globales, que afectan a todos. "No nos queremos quedar en lo pequeño, sino que vamos a lo macro, porque no se puede revertir lo pequeño sin antes revertir lo grande", añade.

Corbalán se muestra muy crítica con las políticas europeas, que, entiende, "están cargadas de sesgo ideológico". “Hay que decirle a la sociedad que sin agricultores y ganaderos en la ecuación alimenticia, o comerán muy caro o no van a comer", subraya, al tiempo que añade: "la falta de unión ha sido el mal atávico tradicional en las gentes del campo. Y necesitan despertar y sentarse en las mesas de toma de decisión, porque si uno no está en esas mesas, entonces es parte del menú. Y la naturaleza es parte del menú de los políticos estos últimos años. Y eso hay que revertirlo, por su bien y por el de toda la sociedad”.

Recogida de firmas

SOS Rural acaba de iniciar una campaña nacional de recogida de firmas para su entrega al Congreso de los Diputados y al Parlamento europeo con el objeto de que se debatan en las instituciones proposiciones de ley para la defensa del medio rural.

A tal fin, SOS Rural está enviando ya a cooperativas y lonjas de toda España las hojas oficiales que deben recoger las firmas, como escalón previo a una gran movilización para sumarse a la campaña en la que se instalarán mesas de recogida de firmas en las principales ciudades del país.