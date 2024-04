¿Puedo hacer un bizum al extranjero?: Estas son las cuatro novedades que trae el pago por móvil que usan todos

“Te hago un ‘bizum’” es ahora mismo una frase muy extendida cuando se quiere transferir dinero a alguien de forma instantánea a través del móvil.

La plataforma cuenta ya con más de 24 millones de usuarios y ha cambiado por completo la forma de hacer transferencias. Antes, era necesario el nombre completo de la persona y el de su banco, el código IBAN, los 20 números de la cuenta y una serie de datos adicionales que hacían tedioso y complicado el pasar dinero de una cuenta a otra.

Ahora, se realizan una media de 2,4 millones de bizums al día. Su facilidad radica en que para enviar dinero solo se tiene que conocer el número de móvil del destinatario. Con eso basta para que en un par de segundos se haga un traspaso de dinero. Eso sí, la máxima cantidad por operación son 500 euros y de 5.000 euros al mes.

Desde 2016 acumula 111.000 millones en operaciones

Desde su lanzamiento, en octubre de 2016, hasta ahora acumula 2.130 millones de operaciones ejecutadas. Eso se traduce en más de 111.000 millones de euros enviados de móvil a móvil en siete años.

Pero lo que es más interesante para los usuarios es que poco a poco se han añadido más servicios. Aunque empezó como algo solo entre particulares, ya se pueden hacer pagos en tiendas online, cobros de premios de lotería o efectuar algunos tipos de pagos a la administración pública.

Bizum no para de renovarse y de ofrecer nuevas formas de hacer operaciones, con el objetivo de seguir en la vanguardia como las transferencias internacionales. Por ejemplo, a, los pagos a través de WhatsApp o Telegram, así como las donaciones a ONGs.

Pagos internacionales

Enviar un bizum desde cualquier parte del mundo. No importa si ahora mismo se reside en Francia y el móvil es de ese país. El uso de Bizum para pagos internacionales depende de la cuenta bancaria asociada al móvil y no del número de teléfono, incluso si es de otro país. Esto quiere decir que, si se compra un teléfono nuevo fuera de España no habrá problema en seguir usando el servicio, siempre y cuando se asocie ese teléfono a un IBAN español o andorrano.

Esta funcionalidad es muy útil sobre todo para enviar dinero a estudiantes de Erasmus.

Donar a una ONG

Más de 8.500 ONGs ya han activado la posibilidad de recibir donaciones vía Bizum. Desde las más conocidas, como Médicos sin fronteras, oAmnistía Internacional a centenares de asociaciones que operan localmente por todo el territorio. Con este método, el 100% del dinero llega a la causa social elegida sin comisiones ni tarifas asociadas.

Hacer un Bizum por WhatsApp o Telegram

Varias entidades bancarias que forman parte de Bizum han incorporado funcionalidades de pago adicionales, como el pago múltiple (transferencia instantánea a varios destinatarios tanto para envío como para solicitud) o la posibilidad de repartir automáticamente entre varias personas una compra previa realizada por un usuario en nombre de todos.

Identificador digital

Otra de las ventajas de las novedades de Bizum es la mejora de la privacidad, ya que se minimizan los datos que hay que compartir con terceros.

Para unificar accesos de forma segura, Bizum ha lanzado recientemente un identificador digital. Eso significa que se puede registrar en sitios web y acceder a ellos sin necesidad de claves, solo con el número de teléfono y la app del banco. Al registrarse en un sitio web con Bizum, no se necesitará aportar nuevos datos de forma manual.

Se simplifica así la gestión de las contraseñas y cuentas en servicios y comercios online.