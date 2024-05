Fusión, la 'cazatalentos' sevillana que guía a los emprendedores andaluces al éxito

Montar una startup no es un asunto fácil. Más del 70% de las iniciativas de este tipo mueren en el camino a pesar de que son muchos los esfuerzos que se realizan para que una idea se convierta en un negocio. Este horizonte hace que muchos no se atrevan a emprender, sobre todo, por no saber cómo encarar los primeros pasos del proceso.

Fusión, liderada por fundadores y expertos andaluces en la materia, nace precisamente con esta idea: ayudar a emprendedores andaluces a tener éxito. Y lo hace después de tres años de testeo y de la mano de la firma también sevillana Z1, surgida en 2015 y que entra como socia inversora de este nuevo proyecto.

De la mano de Z1

Precisamente la experiencia de Z1 - que nació en El Cubo, pero que rápidamente se desplegó por zonas de EEUU como Silicon Valley o Nueva York para a startups que se encontraban en fase muy inicial a validar sus ideas, desarrollar sus productos y poner el diseño en el centro de la ecuación- es una de las grandes bazas de esta nueva iniciativa, como explica Clarisa Guerra, directora de Marketing de Z1, que en 2019 fue adquirida por el fondo canadiense Tiny, lo que le ha permitido formar parte de una red muy potente a nivel internacional.

"Fusión es una una creadora de startups que nace de la experiencia de emprendedores expertos de entre 10 y 15 años de experiencia creando empresas y que pretende ayudar a emprendedores andaluces a superar los problemas iniciales de crear una empresa innovadora", explica Sergio de la Puente, director de la compañía. Todo ello, subraya, de la mano y de cofounders expertos que se asocian al proyecto para ayudar activamente en su desarrollo un par de horas a la semana. Tanto Z1 como Fusión se encuentran alojados en el espacio Magma Sevilla.

"Desde Fusión creamos las empresas, nos quedamos con un porcentaje el 20% por darle la financiación inicial el espacio y trabajamos con ellos en el día a día, lo que nos diferencia de otras incubadoras", añade De la Puente. El cribado a la hora de seleccionar proyectos es exigente . "Si a los seis meses hemos conseguido validar que tiene sentido el negocio que estamos creando, pasamos a una siguiente fase en la que levantamos una ronda de inversión un poco más grande y de ahí ya sale el proyecto de aquí para volar solo. Seguimos aconsejándoles, seguimos teniendo nuestro porcentaje en la empresa en principio lo mantenemos, pero ya no estamos en el día a día".

Fusión celebró el pasado mes de abril su puesta de largo el pasado mes de abril aunque hay un trabajo detrás de tres años. "El nombre Fusión tiene mucha carga significativa por sí misma: fusión de cosas más pequeñas que se unen y forman algo más grande", aclara Guerra.

Presentación de Fusión en el espacio Magma Sevilla. / El Correo

Proyectos de cosmética o smart city

En la actualidad cuenta con cuatro proyectos en fase inicial, entre ellos, uno de cosmética que, aplicando la inteligencia artificial realiza una fórmula personalizada que te llega en 48 horas u otro de smart city, que consigue detectar los espacios libres de aparcamiento que hay en las calles públicas.

En cualquier caso, desde Fusión están abiertos a todo tipo de sectores, "siempre que sea en Andalucía", enfocándose en la etapa validación "que es donde creemos que más ayuda necesitan los emprendedores donde el impacto de nuestro servicio es donde tienen mayor retorno".

A través de su web, los emprendedores pueden realizar preanálisis gratuitos de ideas de negocio. "Si vemos que el proyecto tiene posibilidades, le proponemos operar juntos y que se vengan aquí como el resto de iniciativas", subraya De la Puente.

Por su parte, Guerra pone en valor "las ganas de emprender". "Nos valen esas personas que tengan ganas pero que no tengan una idea, ya que nosotros tenemos un ecosistema de ellas", añade, ya que, recuerda, "emprender supone mucho esfuerzo, es agotador porque hay que pasar un periodo complicado hasta que se materialice y dé beneficios".

Situación de las startups en Andalucía

El ratio de startups en Andalucía "está tres o cuatro veces por debajo de la Comunidad Valenciana" y alejado de Madrid y Barcelona. "Se crea una startup por cada 16.000 habitantes en Andalucía y es un dato que está muy lejos de otras comunidades", indica De la Puente. Todo ello, a pesar del talento andaluz que existe. "Nosotros podemos ayudar a minimizar esos fallos que se suelen dar en los inicios, por eso nuestro objetivo es aumentar hasta tres veces la tasa de éxito".

En cuanto a los perfiles que se animan a emprender, "no hay una edad preferente, ya que está desde el joven recién salido de la Universidad hasta profesionales que llevan 15 o 20 años en un sector y ven oportunidades en él; ninguna situación es mejor o peor, lo que tiene que haber es capacidad de adaptarse al cambio continuo". Lo que es cierto, es que aún es un sector, el de las startups, "complicado para las mujeres, son pocas las que se lanzan a emprender", apunta Guerra.