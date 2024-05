Falta mano de obra en la construcción: hay 120.000 empleos por cubrir en Andalucía

La necesidad de mano de obra es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta en la actualidad el sector de la construcción. Muchos factores motivan este panorama: la falta de relevo generacional, la movilidad, el envejecimiento de las cuadrillas, la estigmatización social o la falta de garantía de continuidad laboral son solo algunos de ellos.

Así se ha reflejado durante el encuentro coloquio sobre 'La problemática del empleo en la construcción' que se ha celebrado este lunes en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, en el que han participado expertos del sector, representantes de la universidad o la administración andaluza, representada por Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

"El sector tiene una carencia de mano de obra grave; tras el estallido de la burbuja muchos se fueron y no han vuelto y hay falta de relevo generacional", ha destacado Blanco, quien ha recordado que "los jóvenes no están interesados: tres de cada cinco personas empleadas en la construcción son mayores de 55 años".

Población envejecida

Así, ha subrayado que en el sector la población se encuentra envejecida justo en un momento, el actual, "en el que se está empezando a revitalizar". De hecho, ha asegurado, se necesitan más de 119.000 personas para cubrir las puestos que necesitan en la construcción. Eso a pesar de que la afiliación está subiendo. Prácticamente, ha subrayado la consejera, son las mismas personas que se encuentran en situación de demanda de empleo en Andalucía: 112.700, "una tasa altísima".

Hacer atractivo el sector

Por todo ello, ha apostado por hacer atractivo el sector de cara a los más jóvenes. "Tienen que ver que la construcción apuesta por la innovación, por las TIC, y que dejen atrás esa leyenda negra con tintes peyorativos que muchas veces la ha perseguido y contarles que tiene unas condiciones laborales y de sueldo óptimas", ha abundado.

Además, ha apostado por la incorporación de las mujeres al sector, que ahora solo suponen el 10%.

Situación de los ingenieros de Caminos

Juan Manuel Medina, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp), ha destacado, tras el "varapalo tremendo que sufrió el sector en el final de la primera década de 2000, dejó de ser atractivo y muchos profesionales tomaron rutas alternativas".

En su profesión, están por debajo del 2% de paro. "Estamos justo en el momento más difícil, en el que el sector vuelve a ser atractivo, pero ya se empieza a corregir la curva". En la actualidad, llegan 1.000 ofertas anuales al colegio, aunque optan, según Medina, por otros derroteros profesionales.

"Hay que tener en cuenta que hay un cambio sociológico importante, ya que un tercio de los egresados son mujeres. Antes, si se construía por ejemplo una presa, se iba toda la familia. Hoy día trabajan los dos y las necesidades son diferentes. Son puestos muy sacrificados y exigencia, de horas de trabajo", ha apuntado.

Por su parte, Arturo Coloma, presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), ha señalado que la falta en el sector es doble: de trabajadores y de formación. "Las personas que se han ido incorporando muchas veces no están formadas y muchos rechazan los empleos porque las condiciones son estresantes y también entra en juego la movilidad geográfica", ha asegurado.

Necesidad de estabilidad

De hecho, ha afirmado que el sector no crece porque las empresas evitan hacerlo en volumen al no poder sostener el negocio por la falta de mano de obra. "Es un sector que necesita una estabilidad y estamos en un momento razonable de la inversión pública y privada", ha añadido. En cualquier caso, ha avisado de que los volúmenes de inversión no son ni la mitad de los de antes del estallido de la burbuja.

En su caso también ha apostado por la incorporación de los jóvenes al sector. "Nadie quiere ir si no mola el trabajo", ha bromeado, al tiempo que ha pedido incrementar el diálogo de las empresas con la Consejería de Blanco "porque hay una serie de puestos de formación que tenemos que canalizarlos con la entrada de FP".

Manuel Díaz, director de Dakkos, ha apuntado que los perfiles más demandados, a pie de obra, son jefe de grupo de obra, jefe de obra, encargado de obra y jefe de producción. "El 42% de los procesos de selección son de jefes de obra, el 25% jefes de producción", ha especificado.

La movilidad, clave

Ha apuntado asimismo que la movilidad "es la clave de fracaso muchas veces a la hora de cerrar contratos. Hay que cambiar la cultura que tenemos para dar a conocer que un albañil no es ya el trabajador con el pañuelo de cuatro nudos, sino un empleado cualificado que maneja maquinaria con una formación muy específica".

José Antonio Reinoso, catedrático de la Universidad de Sevilla , ha apuntado que en los últimos años se han cubierto las plazas universitarias vinculadas al sector. "Estamos viendo que los estudiantes se han ido decantando para otras ingenierías con un carácter más tecnológico, aunque valoran el grado de empleabilidad de la construcción".