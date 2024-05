Luque, presidente de Dcoop: "La Ley de Cadena Alimentaria es una tomadura de pelo"

Los principales representantes de las cooperativas agroalimentarias andaluzas se han dado cita este martes en la sede de la Fundación Cajasol en el II Foro del Cooperativismo Agroalimentario que lleva como título Sostenibilidad vs Rentabilidad. Durante la cita, a cuya inauguración ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, -acompañado, entre otros, por el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres- se han abordado los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector. Los problemas con el agua causados por la sequía persistente, la entrada de alimentos sin control de terceros países, la Ley de la Cadena Alimentaria o los aranceles han sido solo algunos de los temas tratados en el transcurso de la jornada.

La mesa redonda Cultivando éxitos frente a la adversidad del mercado ha reunido a representantes de algunas de las principales cooperativas andaluzas por dimensión y facturación. En ella han participado Antonio Luque, presidente de Dcoop; Ricardo Delgado, presidente de Covap; Enrique de los Ríos, director general de Unica Group; Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AN, y Gabriel Cabello, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla y de Agrosevilla, que ha actuado como moderador.

Ley de Cadena Alimentaria

Durante este panel de expertos, uno de los temas que más debate ha generado ha sido el de la Ley de la Cadena Alimentaria. El más contundente ha sido Luque. "La ley es una tomadura de pelo", ha sentenciado, al tiempo que ha lamentado que "el ministro nos haya engañado con este tema como nunca antes". En este punto, ha asegurado que es necesario, para aplicar la ley, fijar los costes, así como prohibir la entrada de productos de países que produzcan por debajo de dichos costes y compensar a los productores si hay que tirar la producción por no poder vender por encima de esos costes. "No están haciendo perder clientes con este tema", ha asegurado.

Mientras que los representantes de Unica Group y Grupo AN han respaldado esta opinión, el de Covap ha mostrado su desacuerdo con Luque y ha defendido que la ley "es bienintencionada", aunque ha reconocido que se pueden llevar a cabo muchas mejoras. "Todos los eslabones de la cadena son importantes y solo podremos ser sostenibles en lo medioambiental y social si somos capaces de no dejar ninguno detrás", ha apuntado.

Por su parte, el director general de Unica Group ha defendido que la cadena ya tiene la ley "de la oferta y la demanda y cuando se legisla más de la cuenta surgen los problemas". En este sentido, ha añadido que todo el que esté en la cadena tiene que ser útil. "Si no lo es, hay que quitarlo", ha subrayado. Mientras tanto, el presidente de AN ha argumentado que, "si bien la intención de la ley es buena, no se vive de eso. ¿Qué menos que preguntar al sector?".

Hay que recordar que el Congreso de los Diputados aceptó la pasada semana la proposición de ley de ERC para modificar esta ley que, según admitió la mayoría de los grupos parlamentarios, no ha funcionado desde su última reforma en 2021.

"Sin campo no hay ciudad"

Otros de los temas tratados en este panel han sido la globalización y los aranceles, así como el papel del sector agroalimentario. "En los próximos años se va a valorar más el papel de los productores de alimentos y desde las cooperativas tenemos que estar preparados para ese cambio de imagen", ha indicado Luque.

Por su parte, Ricardo Delgado ha argumentado que es bueno que cada vez haya menos barreras. "Un tercio de nuestra producción agroalimentaria se exporta", ha recordado. Por su parte, el representante de Unica Group ha asegurado que las cooperativas "dan de comer a los europeos, algo obvio, pero parece que no va a ser así en los próximos años". A este respecto, ha defendido que estas empresas son "bichos de subsistencia y tenemos que torear salga lo que salga de toriles. Tenemos que ser ágiles y cooperar entre nosotros", ha sentenciado, al tiempo que ha subrayado que siempre hay que tener en el horizonte que "sin campo no hay ciudad".

Alfredo Arbeloa ha puesto sobre la mesa el problema de competitividad que tiene España y ha criticado la pérdida de renta en el país. "Es culpa nuestra, no de terceros", ha añadido.

Elecciones europeas

En lo que respecta a las elecciones europeas, los participantes en la mesa han abordado varias cuestiones. Que haya un marco regulatorio estable para invertir, que las políticas no estén ideologizadas a la hora de abordar las grandes infraestructuras necesarias para dar la respuesta frente a retos como la sequía o escuchar al sector a la hora de legislar son solo algunas de las peticiones que han realizado. "Agua, agua y agua", ha concluido Luque.

Presidente de la Junta

El presidente de la Junta, durante el acto de inauguración del Foro, ha destacado la importancia del sector agroalimentario y su contribución para prestigiar la Marca Andalucía en todo el mundo, al mismo tiempo que ha afirmado que este es un pilar maestro del modelo productivo andaluz y un valor seguro a prueba de crisis porque fija la población al territorio en la Andalucía rural, ayudando a generar empleo femenino, joven y procedente de la inserción sociolaboral y de los centros especiales de empleo, ha informado Europa Press.

Así, ha recordado que 17 de las 20 cooperativas más exportadoras de España están en esta comunidad y ha indicado que estas forman una imbatible red que es el orgullo de los andaluces y andaluzas.