El Rocío 2024, y la procesión de la Virgen, a debate en Almonte

La procesión de la Virgen del Rocío 2024, patrona de Almonte, se encuentra inmersa en un interesante debate sobre el futuro de la procesión de la Blanca Paloma (que ya está en su paso), la cita más importante del calendario religioso andaluz y nacional. La convocatoria de una nueva reunión para el 2 de mayo, festividad de San Anastasio, pone de manifiesto la preocupación existente entre almonteños y rocieros por la necesidad de preservar la idiosincrasia de esta tradición única a la vez que se adaptan a las nuevas realidades.

Convocatoria almonteña sobre el Rocío 2024 / El Correo

La presencia de los no rocieros en la procesión, motivo de preocupación

La procesión del Rocío se enfrenta a diversos desafíos. Para los hermanos de la Matriz de Almonte consultados por El Correo de Andalucía, "observamos un cambio en las formas de expresión de la religiosidad popular, con un aumento de la participación de personas que no son naturales de Almonte, pero sobre todo, que no son rocieros, y se sienten atraídos por razones ajenas a la devoción y que, en ocasiones, pueden no estar familiarizadas con las normas y tradiciones propias de la romería". Sobre las labores formativas y pedagógicas en torno a los cultos, traslados y procesión de la Virgen "Almonte tiene una enorme responsabilidad, por eso, esta tercera convocatoria popular que se celebrará en la casa Hermandad de la Matriz, sirven para poner el foco en todos los aspectos de conservación y mejora que, sobre todo, la procesión de la Virgen necesita".

Debate procesión Rocío 2023 / El Correo

Por otro lado, la seguridad de los participantes y de la propia imagen de la Virgen del Rocío es una cuestión de máxima importancia. Los incidentes ocurridos en los últimos años, como la rotura del paso en 2022, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

Durante la procesión de 2022, el paso de la Virgen del Rocío sufrió la rotura del banzo delantero izquierdo de las andas, lo que provocó el adelanto, apenas tres horas después de su salida, de la recogida de la Virgen.

Un debate abierto y necesario

La Hermandad Matriz del Rocío, consciente de estos retos, ha tomado la iniciativa de abrir un debate público sobre el futuro de la procesión. Las reuniones celebradas en 2022 y 2023 han servido para recoger las opiniones de los almonteños, rocieros y expertos en diversos ámbitos.

Debate procesión Rocío 2022 / El Correo

En esta nueva reunión, se espera que se aborden diferentes temas en torno al orden, la seguridad o los tiempos, siempre desde el respeto a las formas y maneras heredadas y poniendo en valor las necesidades pedagógicas requeridas.

Repensar la procesión del Rocío, objeto de debate

En el año 2023, Almonte fue más allá y decidiría repensar la procesión de la Santísima Virgen del Rocío. Por segundo año consecutivo, la Hermandad Matriz convocó al pueblo marismeño para abordar este tema. Los acontecimientos de años recientes y las roturas sufridas por el paso llevaron a una reflexión profunda sobre la organización de los actos, siempre en el marco del respeto absoluto a la tradición rociera y al pueblo de Almonte

El futuro de la procesión del Rocío tiene el debate abierto. No hay una solución única que satisfaga a todos. Lo que sí parece claro es que "es necesario un diálogo abierto y sincero entre todas las partes implicadas para encontrar un camino que permita preservar la esencia de esta tradición varias veces centenarias a la vez que se garantice su desarrollo seguro y respetuoso".

La importancia de la tradición y la necesidad de adaptación

La procesión del Rocío es una parte fundamental de la identidad de Almonte y de Andalucía. Es una tradición que se ha transmitido de generación en generación y que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la región.

Sin embargo, las tradiciones no son inmutables. Deben adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. El reto para Almonte y para la Hermandad Matriz del Rocío es encontrar un equilibrio entre la preservación de la tradición y la necesidad de cambio.

Los jóvenes rocieros con voz y espacio

El camino hacia el futuro de la procesión del Rocío no será fácil. Habrá que afrontar debates difíciles y tomar decisiones delicadas. Sin embargo, es un camino que merece la pena emprender para garantizar la supervivencia de una de las tradiciones más queridas de Andalucía, y en ella, los jóvenes rocieros tuvieron mucho que decir en un nuevo salón propio en el que debatieron sobre la procesión de la Virgen.