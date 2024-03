Junqueras reclama a Junts que sea "responsable" con la amnistía y deje el "tacticismo cortoplacista"

En tiempo de descuento para que el PSOE y Junts alcancen un acuerdo para aprobar la ley de amnistía, ERC aprieta las tuercas a los de Carles Puigdemont para que no se repita el veto que los posconvergentes protagonizaron en el Congreso a finales de enero. Oriol Junqueras ha sacado toda la artillería para exigir "responsabilidad" a sus exsocios de Govern, a los que acusa de haber sucumbido a la "táctica del cortoplacismo" mientras hay cerca de 1.500 personas que esperan como agua de mayo poderse "liberar de la persecución judicial" con una ley que, ha dicho, la tocan ya con la punta de los dedos si nada se tuerce.

Un 'si nada se tuerce" que apunta directamente a Junts. A sabiendas de que en los próximos días Puigdemont volverá a acaparar el foco por el resultado de la negociación con los socialistas, el presidente de ERC ha reivindicado la paternidad de la amnistía recordando que en los últimos años la han defendido "a menudo muy en solitario", pero que por su perseverancia existe hoy un amplio consenso. Un aval que entiende que queda reforzado por el informe de la Comisión de Venecia, que ha suscitado disparidad de interpretaciones entre el bloque de la investidura de Pedro Sánchez y el PP. "Coincide a raja tabla con todo lo que hemos defendido durante tanto tiempo", ha considerado Junqueras.

El pulso para aprobar la ley de amnistía continúa siendo si incluye o no en la exoneración de todos los delitos de terrorismo, que es lo que pretende Junts. El líder de los republicanos se ha mostrado convencido de que el tiempo les dará la razón a la hora de revertir esta acusación que ha hecho suya en la causa de Tsunami Democràtic tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo. "Hace mucho tiempo que una parte de la cúpula judicial española decidió que no quería hacer justicia, sino política", ha espetado. Y ha enlazado que este sábado se cumplen 50 años de la ejecución a garrote vil del libertario anarquista Salvador Puig Antich para recordar que el Estado, antes y ahora, echa mano de la "represión".

Junqueras no ha olvidado en su intervención una referencia al secretario general de Junts, Jordi Turull, a quien ha deseado una rápida y plena recuperación tras el infarto sufrido esta semana, pero tampoco una mención a los presupuestos de la Generalitat. Tras cerrar el acuerdo con el PSC el pasado martes, al president Pere Aragonès le falta aún recabar el sí de los Comuns, que mantienen el pulso por tumbar el Hard Rock para formar parte del acuerdo. El presidente de ERC ha mesurado el tono para no enturbiar la negociación y se ha limitado a pedir "máxima responsabilidad" a los grupos para apoyar unas cuentas "ambiciosas" que supondrán más recursos para los catalanes. No ha especificado el sujeto de la petición, pero el mensaje ha sido lo suficientemente claro para que a los de Jéssica Albiach les pitaran los oidos.