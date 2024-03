El PP pide por escrito en el Congreso la dimisión de Armengol: "Nunca fue apta para el puesto"

"Francina Armengol no puede seguir un segundo más en el cargo, no puede ostentar un minuto más el honor de ser la tercera autoridad del Estado", ha sentenciado este lunes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, tras registrar un escrito pidiendo la dimisión de la presidenta del Congreso por su presunta implicación en el caso Koldo durante su etapa al frente del gobierno de Islas Baleares. Más allá de denunciar que Armengol tuvo un "papel clave" en la "estafa" de las mascarillas, Tellado ha concluido que la dirigente del PSOE "nunca debió ser nombrada presidenta de la Cámara, nunca fue apta para el puesto que ocupa y nunca ha estado a la altura para un encargo de semejante envergadura".

Tras una semana en la que el PP ya había puesto en el punto de mira a Armengol, el dirigente conservador ha ido a primera hora de la mañana a registrar un escrito reclamando la dimisión de la presidenta dado que el gobierno que presidió "está siendo investigado por la Justicia por comprar mascarillas por un proceso administrativo plagado de irregularidades". Así, ha sostenido que Armengol "pagó mascarillas que eran inservibles sabiendo que eran una estafa". En concreto, ha apuntado que la Guardia Civil considera que la adjudicación de los 3,7 millones de euros "estaba decidida de forma premeditada y no se dio opción a otras empresas".

Tellado ha señalado que, en un principio, Armengol pudo ser vista como "víctima de una estafa" -ella misma se presentó así la pasada semana-, pero que ahora se puede asegurar que "desarrolló un papel clave para que esta estafa se haya podido producir" y que "conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada".

Los hechos concretos

En el escrito que han registrado tildan de "gravísima" la situación en la que se encuentra Armengol por su "presunta relación con la trama de corrupción" del caso Koldo. Según sostienen, este caso de corrupción se extendió hasta el Gobierno de las Islas Baleares cuando Armengol era presidenta de esta comunidad. En este sentido, recuerdan que las instituciones baleares compraron mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas', a través de la cual se habría canalizado la "estafa".

Además, en el escrito sostienen que Armengol hizo caso omiso de los organismos que detectaron que las mascarillas no cumplían "los requisitos técnicos" y que estas fueron almacenadas y no se reclamó a la empresa hasta que no abandonó la presidencia del Gobierno balear. Basándose en informaciones periodísticas, los populares también le reprochan que obviara las advertencias de la Oficina Anticorrupción de "posibles irregularidades" e, incluso, de ocultar información a la Guardia Civil.

"Su actitud al frente de la Cámara es muy censurable, pero en estos momentos lo que está en cuestión es la falta de ejemplaridad en sus actuaciones al frente de una administración pública durante la pandemia. Por todo ello, consideramos que su permanencia al frente del Congreso de los Diputados es insostenible", sentencian en el escrito, en el que también sacan a relucir "los abusos a menores tuteladas que fueron prostituidas bajo la custodia del Consell de Mallorca".

El resto de señalados

Aunque Tellado ha centrado el tiro en Armengol, no ha dejado de nombrar otra media decena de nombres. El primero, el de Pedro Sánchez, al que le ha exigido que de explicaciones de lo que ocurrió en su partido y en las instituciones gobernadas por el PSOE. También al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que, según Tellado, debería preocuparse por descubrir quién informó a Ábalos de la investigación en curso. Y, por último, al ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, porque, a su parecer, obró igual que Armengol cuando estaba al frente del gobierno de Canarias.