IU ve un "mal resultado" en las elecciones vascas y enfría su relación con Sumar

Sumar celebró como una victoria el resultado de las elecciones vascas, donde lograron un único escaño. La plataforma de Yolanda Díaz se mostró "satisfecha" este domingo a última hora de la noche tras haber salvado los muebles y haber logrado entrar en el Parlamento Vasco, donde en 2020 la izquierda más allá del PSOE logró seis diputados. Pero en IU no comparten el diagnóstico y rebajan el optimismo, advirtiendo de que son unos "malos resultados" y lanzando duras críticas a Sumar. La formación ha confirmado el enfriamiento con la coalición de Yolanda Díaz y ha dejado en el aire su integración en la ejecutiva de Sumar, que se elegirá este sábado 27 de abril y donde un 30% de sus miembros está reservado a formaciones aliadas.

Después de que Sumar celebrase sus resultados en la noche electoral, el portavoz y responsable de Organización de Izquierda Unida, Ismael González, se ha opuesto frontalmente a este análisis. "Los resultados son malos", ha defendido en la rueda de prensa de este lunes. "Se reduce la representación parlamentaria. Tenemos que analizar la evolución y la evolución no es buena. Sumar no está consiguiendo ser el espacio aglutinador de la izquierda y tenemos que ser autocríticos", ha continuado.

En este sentido, ha apuntado directamente a la ruptura entre Sumar y Podemos para estas elecciones vascas; una fractura que ha penalizado en las urnas. "Cuando se pierden organizaciones y personas, eso no ayuda a mejorar resultados", ha destacado el dirigente. "Nuestra valoración es una valoración crítica y autocrítica y no podemos entender como buenos los resultados. Si en Sumar quieren entender como buenos los resultados es legítimo pero no lo compartimos", ha continuado, a preguntas de los periodistas.

FRIALDAD CON SUMAR

Sobre la relación con Sumar, el responsable de Organización de IU ha mostrado extrema frialdad y ha confirmado la existencia de un debate interno para replantear los vínculos con Yolanda Díaz, tal y como avanzó este medio. "IU tiene que valorar cómo se relaciona con Sumar", ha destacado, remitiéndose a la Asamblea Federal que celebrará el 18 y 19 de mayo para renovar dirección y en la que competirán las candidaturas de la ministra Sira Rego y la de Antonio Maillo, que no han logrado alcanzar acuerdo unitario -algo que pueden hacer hasta el próximo lunes 29 de abril-.

Este jueves además se reunirá la dirección ampliada de IU para decidir si aceptan o no ir con Sumar a las elecciones europeas, después que le ofrecieran el puesto número cuatro. Después del proceso de negociación, el malestar es patente en la organización, y algunas federaciones como la de

, mientras Andalucía, la federación más importante, ha abogado por aceptarla. "En unas elecciones europeas donde ha habido proceso de confección de listas sin procesos democráticos en Sumar, IU tiene que valorar cómo se relaciona con Sumar".

En caso de que al final haya una candidatura conjunta, ha apuntado Ismael González, IU marcará su propio perfil, en una estrategia independiente a la de Yolanda Díaz, con "una campaña propia con los recursos que tiene". En este sentido, ha rebajado la implicación de su partido en la nueva plataforma y ha destacado que "la relación con Sumar, en definitiva, es simplemente una coalición".

OBJETIVO CUMPLIDO EN SUMAR

El análisis difiere radicalmente del balance de Sumar. "Nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas", fue la primera reacción de la candidata de Sumar, Alba García, en una comparecencia a última hora de la noche este domingo.

Este mismo lunes, el portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que han cumplido su "objetivo" de lograr representación, y ha argumentado su éxito en el pretexto de que "era la primera vez" que Sumar se presentaba a las elecciones vascas, obviando así la importante caída del espacio -de seis a un diputado- e ignorando intencionadamente que IU -con quien acudieron a las urnas- estaba ya representado en el Parlamento Vasco en la anterior legislatura.

Acto de cierre de campaña de la coalición Sumar en Bilbao, con la presencia de la candidata a lehendakari, Alba García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros. / SUMAR

"Teníamos un objetivo, que era estar en el Parlamento Vasco: ayer no estábamos y hoy estamos dentro", ha comenzado el dirigente en la rueda de prensa de los lunes. "Es la primera vez que nos presentábamos y hemos entrado", ha resumido, antes de destacar el "contexto difícil".

Preguntado por el retroceso del espacio, que en la anterior legislatura tenía seis diputados bajo la anterior coalición de Elkarrekin Podemos -donde estaba entonces IU-, ha insistido en la idea de que Sumar nunca se había presentado, al tiempo en que ha evitado pronunciarse sobre la consecuencia de la ruptura con Podemos a nivel electoral. "No me compete a mí valorar el resultado de otras organizaciones", se ha limitado a decir.