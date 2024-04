ERC se reivindica desde Suiza frente a las dudas de Sánchez: "Nosotros no nos rendimos nunca"

Aunque Cataluña viva instalada desde hace más de una década en elecciones anticipadas y campañas electorales, siempre hay margen para intentar hacer algo diferente. Este ha sido el caso de Esquerra Republicana este domingo, que ha decidido celebrar un mitin en Ginebra, Suiza, algo inédito en sus 93 años de historia. Aquí reside la secretaria general del partido Marta Rovira, que se instaló en 2018 para eludir el Tribunal Supremo, y también el diputado Ruben Wagensberg, que lo hizo en 2023 para sortear la Audiencia Nacional.

El acto ha servido para reivindicar la fortaleza del partido por haberse sobrepuesto a numerosas adversidades a lo largo de sus más nueve décadas y, en este punto, ha sido inevitable acabar hablando de las adversidades que han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a meditar sobre su dimisión. El president de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha utilizado la situación de Sánchez para tratar de contraponer la fortaleza de ERC con las de los socialistas, uno de sus rivales en las urnas. "Cuando a nosotros nos atacan, no nos rendimos", no nos rendimos.

Aragonès ha visto en las dudas de Sánchez la oportunidad de desgastar a la candidatura de Salvador Illa (PSC). Su argumento es que Esquerra también ha sufrido muchas penalidades, entre ellas denuncias de la extrema de derecha -como la que ha recibido la esposa del presidente del Gobierno- y no ha dimitido de su cargo. "Retroceder no es una opción, es dar la victoria y la razón a la extrema derecha", ha concluido.

También se ha apuntado a esta estrategia el presidente del partido, Oriol Junqueras, que estuvo en la cárcel casi cuatro años por la organización del 1-O. Su crítica ha sido por cómo el PSOE está gestionando el periodo de reflexión de Sánchez: "Los proyectos débiles necesitan ejercer el culto a la personalidad. Los proyectos fuertes son colectivos". No ha mencionado explícitamente ni al PSOE ni a Pedro Sánchez, pero no ha hecho falta para que se le entendiera.

La tercera protagonista del acto era la propia Rovira. Seis años lleva en Suiza y este domingo, mientras leía un texto de la escritora Aurora Bertrana -exiliada en Suiza en 1936-, se ha emocionado al recordar sus inicios allí. Pero este recuerdo, y esta emoción, no ha evitado que también lanzara contra Sánchez algunas advertencias. Por ejemplo, le ha exigido que "no le tiemblen las piernas en un momento en que hay que estar al lado de la democracia y de los derechos humanos". Si Sánchez dimite y la legislatura en el Congreso acaba, la aprobación de la amnistía quedaría en el aire y complicaría el regreso de la propia Rovira y Wagensberg. Wagensberg, que vuelve a figurar en la candidatura de ERC del 12-M, ha lamentado la falta de empatía del PSC hacia su situación. En especial ha criticado no haber recibido "ni un mensaje" de quien fuera su compañero en la mesa del Parlament, el socialista Ferran Pedret.

El míting se ha celebrado en un espacio de coworking cercano a la estación de trenes de Ginebra. Más que un míting, ha sido un acto con un cierto tono intimista en que han intervenido varios dirigentes con un hilo conductor: hablar de como el partido se ha sobrepuesto a la judicialización del 'procés'.